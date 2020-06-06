社評：「亞洲世紀」中美惡鬥 小國當災盼留生路

「美利堅治世」已變

東亞國家難左右逢源

世界格局面臨百年巨變，各地領袖愈益意識到要重新思考定位問題。早前歐盟「外長」博雷利便談到，「亞洲世紀」來臨取代美國主導的世界體系，「正在我們眼前發生」，疫情成了轉捩點。新加坡總理李顯龍對於「亞洲世紀」來臨的看法，相對審慎一些。最近他在《外交事務》撰文，援引1980年代鄧小平的說話，認為「亞洲世紀」非必然，雖然亞洲經濟規模10年內有望超越世界其他經濟體總和，開創19世紀以來未嘗出現的新局，可是預測歸預測，倘若中美鬥爭惡化，無人知道會對亞洲未來和新興國際秩序有何影響。

歐盟經濟疲弱，內部矛盾重重，惟論整體實力，仍是一股不可忽視的強大力量，有能力走相對獨立的外交路線，博雷利強調，「歐盟須遵從自身利益和價值，避免成為某一方的工具」。中美俄歐四角關係複雜多變，歐盟可視乎自身需要，時而對華強硬一些，時而與美國保持遠一點距離，博雷利所謂的「選邊站壓力」，反過來可成為歐盟跟中國或美國講價的籌碼。相比之下，小國捲入中美惡鬥漩渦，莫說左右逢源，連安身立命亦不容易。李顯龍的觀點，反映了不少東亞國家的憂慮。

新加坡立國半世紀，強鄰環伺下能有今天成就，有賴二戰後出現的「美利堅治世」（Pax Americana）。「美利堅治世」意指由美國主導的和平秩序，說白了就是美國在全球伸張利益的一個體系。冷戰時代，美國既要在一些戰略地區建立據點抗衡蘇聯，亦想拓展經濟利益，必須尋覓盟友，新加坡正是華府在東南亞的重要合作伙伴。新加坡國父李光耀對世局有非凡洞察力，善於在大國博弈中尋找縫隙，開拓發展空間維護國家安全。李顯龍子承父業，深明外部環境穩定對新加坡發展的重要性，問題是世局已來到歴史十字路口，若用李顯龍的說法，「美利堅治世」的戰略基礎現已大變，亞洲現狀難再維持。

以往「美利堅治世」為亞洲盟友帶來繁榮穩定。時至今天，中國變成帶動東亞經濟發展的重要火車頭。部分東亞國家對中國這個強鄰感到不安，希望美國在區內保持「存在感」，然而華府承諾的安全保護有多可靠，多國心裏都有疑問；特朗普的「美國優先」更令問題變得尖銳。白宮將中國視為挑戰美國「世界一哥」地位的重大威脅，不惜一切手段遏制，引用華府鷹派說法，就是要中國「安分守己」，「留在其應有位置」（keep China in its proper place）；北京為了民族復興成為現代化強國，當然不會退讓。中美關係由合作共贏驟變零和對抗，特朗普政府不斷施壓要盟友「歸邊」，昔日東亞多國奉行「經濟靠中國、安全靠美國」，左右逢源，現在卻發現迴旋空間急速縮窄。同時，特朗普入主白宮後，「美利堅治世」本質也出現了變化。

各國不想「被迫歸邊」

李顯龍籲手下留情

戰國時代，孟子跟齊宣王談論大國與小國相處之道，提到大國事小國以仁，小國事大國以智。若說「美利堅治世」是美國統率盟友的國際系統，以往華府對待盟友不一定很友善，惟至少有「事小以仁」的時候，讓盟友分得一些甜頭，可是在特朗普「美國優先」下，「美利堅治世」卻變成單邊主義斤斤計較，美國利益要佔更大份額。華府行事愈益霸道，盟友怨言愈來愈多，然而華府在多方面仍是超級大國，對於新加坡等小國來說，現在改為押注中國，風險未免太高。

與強鄰相處，不知天高地厚以卵擊石，必吃大虧，「小事大以智」乃是基於現實政治，施展四両撥千斤的智慧，不卑不亢跟強鄰周旋，這亦是新加坡的生存之道。以小事大並不容易，以小事「二大」就更難，面對中美兩強，東南亞國家的做法是力求團結，透過東盟建立多邊對話平台借力打力，維護區內國家利益，然而現今中美惡鬥在國際掀起連番巨浪，小國處境艱難，歸邊壓力愈來愈大。李顯龍強調中美在區內各有無可取代角色，呼籲兩國放下分歧，道出了小國渴望兩強惡鬥之餘，亦給小國留一條生路。誠如李顯龍所言，中美可以選擇既競爭亦合作，兩國死鬥對亞洲以至全球經濟都沒有好處，可是觀乎現今美國政壇對中國的敵意，以及當前中美關係的勢頭，兩國能否跳出修昔底德陷阱，確是一大疑問。

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