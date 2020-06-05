社評：維園六四燭光不滅 和理非初心要堅持

燭光遍地開花

旺角混亂有憾

支聯會維園六四燭光集會過去30年未嘗間斷，今年在疫情下「斷纜」。當局表示8人限聚令未除，出於防疫考慮，未有批准集會，然而數以千計市民仍然自發前往維園，燃點悼念燭光，要求平反六四。由於沒有大台主持場面，加上不少市民都有留意保持社交距離，這晚維園的燭光難免較為疏落，在球場射燈下，場面亦不及以往壯觀，不過市民特意來到維園，目標相信都是為了延續燭光堅持發聲，要求平反六四永不言棄，場面盛大與否，其實並不重要。

維園六四集會舉行了這麼多年，從未發生任何重大事故，也沒有出現警民衝突，一大原因在於參與者都是支持「和理非」的市民。昨晚大批市民在維園聚集，警方除了廣播呼籲市民不要參加未經批准集會、不要違反限聚令外，未見其他行動，警民相安無事。由於維園集會未獲批准，支聯會呼籲市民「遍地開花」在各區自發悼念，一度令人關注今年悼念活動沒有大台控制大局，會否出現衝突暴力事件，然而除了旺角一度出現混亂場面，有人因為堵路被捕，其他地區的悼念活動均未有出亂子。

八九民運是一場愛國民主運動，它之所以令世人動容，皆因它始終堅持和平、理性、非暴力，與六四鎮壓對比鮮明，正因為這一點，要求平反六四才有那麼強大的道德感召力。港人由聲援八九民運到年年悼念六四，體現的同樣是和理非的力量，倘若六四悼念受到暴力侵蝕變質，有可能令運動失去多年來的「絕對道德高地」，亦背離了八九民運的精神。

六四周年對不同人有不同意義。內地當局眼中，這是一件「已有定論」不想多提的舊事；對於很多港人來說，六四事件是對一場愛國民主運動的暴烈鎮壓，必須是其是非其非，堅持悼念要求平反，為的是還歷史一個公道。當然，世上總有一些人另有目的，想將六四周年當成政治操作工具。近年中美鬥爭愈演愈烈，華府針對北京的文宣攻勢一浪接一浪，當然不會放過六四周年這個機會。美國國務卿蓬佩奧除了按慣例就六四事件發表聲明，還首度高調接見八九民運參與者並發表照片，成為31年來首名在國務院正式接見八九民運人士的美國國務卿。

平反六四目標純正

延續運動靠和理非

今年並非六四事件重大周年，蓬佩奧開先河接見八九民運人士，反映華府有心拿六四事件這個瘡疤刺激北京。當然，這陣子黑人反警暴示威席捲全美，總統特朗普一度威脅出兵鎮壓，美國警方周一施放催淚彈驅散白宮外和平示威群眾，為特朗普開路往附近教堂拍攝公關照，令到華府的文宣攻勢效果大打折扣，《華盛頓郵報》一篇評論文章，便重提1990年特朗普接受訪問，形容北京猛烈手段平定局勢，「展示何謂強大力量」，反觀美國卻很弱；去年高調聲援港人抗爭的共和黨參議員科頓（Tom Cotton），六四前夕投書《紐約時報》，大字標題呼籲特朗普出兵「平暴」 ，更令美國輿論嘩然。六四事件是非黑白分明，港人擇善固執，堅持要求平反六四，毋須與別有用心者「共舞」。

悼念六四作為香港最長壽的本土運動，能夠細水長流延續這麼久，一方面是由於它貫徹八九民運的和理非精神，另一方面是運動一直保持純正，平反六四目標始終如一，不因一時一地影響，未有滲入太多政治操作雜質，亦沒有被人「騎劫」，變成另有目的之政治運動。一些港人關注，港區國安法實施後，未來能否繼續悼念六四要求平反，然而只要貫徹和理非原則、保持運動的純正性，憑着港人的堅毅和決心，悼念六四燭光一定可以繼續點燃發亮。

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