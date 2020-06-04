社評：疫下悼念方式有改 平反六四訴求不變

維園六四集會「斷纜」

悼念燭光不會熄滅

悼念六四是香港民間自發的本土運動，自1990年起，每年6月4日在維園舉辦的燭光集會，一直是全球最大型的悼念六四活動，30年來風雨不改，港人的堅持，贏得國際社會稱許。近年香港社會氣氛出現變化，有人質疑維園六四燭光集會「行禮如儀」，亦有年輕人質疑「愛國」二字，拒絕參與支聯會的活動，然而對不少港人來說，維園燭光仍有特殊意義和分量。

維園六四集會過去30年從未間斷，今年首度無法如常舉行，當局表示8人限聚令仍然生效，基於防疫需要，未能批准集會，支聯會則質疑當局以抗疫為藉口打壓。支聯會表示今晚改為舉行「網上集會」，同時呼籲市民「遍地開花」在各區燃點燭光。

去年修例風波令官民關係陷入谷底，不信任政府氣氛瀰漫，過去一個月，港府一再因為本地有源頭不明感染個案，宣布延長限聚令14天，有防疫專家認為出現群組感染，保持限聚有其必要，可是隨着6月到來，6．4、 6．9、6．12等一大堆「政治敏感」日子接踵而至，政府延長限聚令背後有否「政治動機」，某程度是信者恆信、不信者恆不信的問題。維園六四集會今年在疫情下「斷纜」未能舉行，無疑可惜遺憾，惟正如六四死難者家屬組織「天安門母親」發言人尤維潔所言，只要港人一直聲援，平反六四的燭光依然會亮起。

八九民運是愛國民主運動。學運領袖王丹在回憶錄提到，當年他們始終遵從和平、理性、非暴力原則，卻被當局定性為「動亂」和「反革命暴亂」；當局出動軍隊，以暴烈手段血腥鎮壓這場愛國民主運動，從任何角度看都一定是錯，這是大是大非問題，超越任何政治立場。過去一年，香港民情出現了深刻變化，比起六四周年，不少年輕人更關心反修例風暴一周年，然而要求平反六四，為的是還歷史一個公道，不因一時一地而變，就算悼念活動今年受到疫情影響，仍應努力堅持；只要不忘初心，即使今年未能到維園燃點燭光，明年仍可捲土重來。

港區國安法防分裂

不應影響平反訴求

香港與內地關係，因為反修例風暴變得高度緊繃。不少港人擔心「一國」壓倒「兩制」，有些人明知華府不過視香港為中美鬥爭下的一枚棋子，仍然希望借助美國向北京說不，至於中央則關注港獨活動由暗轉明並與外部勢力勾連，擔心香港成為「顛覆基地」，決意推動港區國安法。港人對內地的不信任，正處於六四事件後最高的水平，中央表示港區國安法無損港人依法享有的自由和權利，並未消除香港社會出現的疑慮。香港信心問題回到原點，不少港人對一國兩制有很多憂慮，擔心港區國安法會「以言入罪」。回歸以來，港人一直可以舉行六四悼念活動，成為香港奉行一國兩制擁有言論自由的重要標誌，港區國安法實施後，港人能否繼續高喊平反六四口號，成為很多人關心的問題。

港區國安法尚待草擬，未有具體條文細節，現階段無法評論一些假設性的問題，然而根據中央的說法，港區國安法最大目的，應該是針對勾結外部勢力、分裂國家等危害國家安全的行為和活動，要求平反六四，不應包括其中。已故領導人鄧小平談論香港問題，曾說過若香港成為「顛覆基地」，中央就要干預，不過鄧小平亦說過，1997年後港人仍然可以罵中共罵國家，「我們不怕他們罵，共產黨是罵不倒的」。港人參與六四悼念活動，批評中共處理手法、要求平反六四，並沒有背離當年鄧小平所提出的原則，喊了30年的口號，沒理由因為港區國安法出台，就變成政治禁忌。本港悼念六四活動，多年來起起伏伏，有高潮亦有低潮，然而平反六四為的是歷史公道和大義，不管世道如何變化，仍應堅持下去，就算有了港區國安法，也不應該影響表達平反六四的訴求。

歡迎回應 editorial@mingpao.com