社評：截斷社區隱形傳播 新常態與病毒共存

瀝源爆疫使人沮喪

寄望私醫守好防線

去月（5月）中旬，本港連續23日零確診個案，社會瀰漫着抗疫成功氛圍，政府也稍為放寬限聚令，例如食肆可以8人同枱等，但是梨木樹邨出現本地個案，一度引起社區爆發憂慮，當局採取措施截斷了傳播鏈。不過，零號患者未能確認，即是說源頭未找到，顯示社區存在隱形傳播鏈。瀝源邨確診群組，也是這種情况。

到昨日，瀝源邨祿泉樓群組有6人確診，專家實地視察後，初步確定其中一名女患者是源頭，甚至認為是「超級傳播者」，由於她並未外遊，是本地確診個案；她在貨倉工作，當局檢測過貨倉環境，暫時無客觀證據顯示包裝食品受到污染，專家因而相信屬於社區隱形傳播，惟仍未找到源頭。至於有救護員處理新冠個案後確診，是否與此群組有關，尚待驗證。瀝源邨疫情會否蔓延，視乎相鄰幾棟樓宇居民唾液樣本檢測結果，若確診個案未大幅增加，可以鬆一口氣，否則本港疫情就不妙了。

私家醫生被認為是防疫第一道防線，不過從瀝源邨疫情所見，這道防線效用待加強。據透露，被認為是「超級傳播者」的女患者，因為咳嗽等徵狀，曾在上月25日、26日、28日到瀝源商場一家診所求診，惟並未接受過病毒檢測，到30日，她到威爾斯親王醫院急症室求診時，已經神志不清，經搶救後需深切治療。女患者4日內3次到同一診所求治，病情應該不輕，但是她在病危之際才到威院急症室，說明在私家診所階段，她應該得到更妥當治療。事實上，這位女患者任職的貨倉，共有3人確診新冠肺炎，都有向私家醫生求診，同樣無接受病毒檢測。

據當局資料，疫情初期，私家醫生轉介檢測樣本約1.2萬個，84人確診，3月和4月分別轉介了3600及5700次檢測，5月則回落至2800次。醫界人士認為近期疫情緩和，私家醫生或掉以輕心。本港有7000名私家醫生，若他們在第一道防線把好關，就堵截新冠源頭，可以起到很大作用，期望他們保持警覺，強化專業判斷，協助堵截隱形傳播鏈；當局則應該改善檢測流程，例如向私家醫生提供檢測樣本瓶，簡化交收程序，讓醫生們更方便地善盡社會責任。

全球疫情難以樂觀

做好本分等待苗藥

瀝源邨祿泉樓疫情，專家初步認為最大可能是病毒透過公共設施傳播。例如專家發現確診者雖然並非同一樓層，但是其中3名確診者共用兩部升降機，不排除他們之間透過按鈕傳播，交叉感染。其次是確診者的信箱位置接近，或是可能在推動大門進出時，接觸到門柄而感染。專家指出大廈公共設施可能傳播病毒，再一次警惕市民保持警覺，在升降機按鈕、開啟信箱和接觸大門門柄時，避免用手直接接觸，以免感染病毒。

許多人即使感染了新冠病毒，由於症狀輕微，甚至沒有病徵，成為隱性病者，使人防不勝防；另外，本港和鄰近地區疫情控制較好，但是歐美主要經濟體仍然在掙扎，其中美國確診個案，在推進復工復產過程中未見明顯減少，一些州份反而有所增加，其他如巴西、印度等疫情，則有惡化之勢，放眼全球疫情難以樂觀；據美國霍普金斯疫情統計顯示，截至6月1日，新冠肺炎已經蔓延至215個國家和地區，確診人數突破600萬，統計發現確診達百萬人所需時間愈來愈短，推斷本月中就會突破700萬人。

疫情發展下去，只能寄望研製出疫苗和特效藥，從根本上遏制，在此之前，人類只有與新冠病毒共存。各國與地區之間，不可能長期斷絕往來，否則全球經濟崩潰，人類即使不被新冠病毒擊倒，許多人也會因為生計無着而倒下。因此，新冠病毒將塑造一個「非常態的新生活常態」，各個社會要生存下去，必須與新冠病毒共存共活，而疫情控制得再好，也難保不會出現零星個案甚至小規模群組爆發。作為政府固然必須密切監控疫情，適當應對；作為個人則回歸基本面，注意衛生，勤洗手、勿捽眼摸鼻，少到公衆地方，避免群體聚會，外出戴上口罩，更加應該是指定動作。期望群策群力，共同渡過人類近世的最大難關。

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