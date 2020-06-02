社評：疫下黑人怒火大爆發 特朗普「浩劫」一語成讖

特朗普火上加油

美國危機爆不停

2017年1月，特朗普發表就職演說，高談「美國優先」（America First），要令美國「再度偉大」。最近美國一些媒體紛紛重提特朗普這次演說，聚焦的卻是另外兩個字——「美國浩劫」（American carnage）。當日特朗普表示，美國人失去飯碗，城市舊區暴力罪行滋生，這是一場「美國浩劫」，不過一切將隨着他上台而改變。總統就職演說通常都是善頌善禱，「美國浩劫」一語令不少人側目；現在回看，一些自由派評論甚至覺得特朗普「一語成讖」，先是疫情奪命重挫美國經濟打擊就業，接着全國又因為種族問題爆發示威暴力浪潮，白宮應對一塌糊塗，「美國浩劫」正在上演。

上周初，美國明尼阿波利斯市黑人弗洛伊德涉嫌使用偽鈔被捕，其間遭一名白人警察以膝蓋壓頸近9分鐘，弗洛伊德送院後死亡，一句「我無法呼吸」成了遺言。短短數日內，示威浪潮由明尼阿波利斯蔓延全國，多地爆發暴力事件，數十城市宵禁，超過4000人被捕。白宮外也發生示威衝突，特工人員據報一度要安排特朗普到地堡暫避，以策安全。媒體上充斥的畫面，諸如警方施放催淚彈大噴胡椒、騷亂現場縱火破壞濃煙滾滾等，對港人來說一點也不覺得陌生。在紐約，有警車撞向示威者，亦有警車遭投擲汽油彈；在明尼阿波利斯，多名記者表示遭警方橡膠子彈攻擊，有記者更因此左眼失明；在底特律，一名19歲青年示威期間中槍死亡。在洛杉磯和西雅圖，有人則藉機縱火搶掠；在佛羅里達州，一批警員則參與了哀悼弗洛伊德的集會，與示威者一同單膝下跪祈禱，期望國家團結及和平。

港人經歷過反修例風暴，不同人對「警暴」、「黑暴」等看法南轅北轍，當下美國陷入一片混亂，警察暴力成為一個爭議點，然而將個別片段斷章取義拿作比較，並無太大意義。現實是每個社會都有自身的問題，不去處理深層次矛盾，一旦藥引意外點燃，就有可能引爆社會計時炸彈。物必先腐而後蟲生，今年以來，美國危機接二連三，不能說全因特朗普而起，可是事態惡化至如斯地步，特朗普肯定要負很大責任。

美國社會撕裂，政治兩極化趨勢持續20多年，然而過去3年情况惡化之急，確實超乎想像。特朗普靠右翼民粹主義上台，最擅長就是製造「敵我矛盾」和分化，運用後真相謊言，攻擊傳媒等各類「敵人」，藉以鞏固政治支持。經濟好景的日子，特朗普的後真相政治操作雖然令人不齒，還未至於嚴重傷害國家，可是當危機爆發，特朗普還搞這一套，就跟火上加油無異。

局勢失控諉過他人

民粹操作害苦美國

美國立國兩百多年，種族不公問題一直存在，黑人佔美國人口約13%，佔全美貧窮人口的比例卻超過兩成。黑人遭歧視情况普遍，白人警察殺死黑人引發大規模示威抗議，每隔一段時間就會發生，只是甚少像今次般嚴重。特朗普上台以來，經常發表歧視言論，給白人至上主義和「另類右翼」勢力推波助瀾，對「黑人的命也是命」等社會運動嗤之以鼻，令黑人積憤不斷加深，種族問題變得愈益尖銳。

今年3月美國疫情大爆發，進一步暴露當地種族不公的問題，疫情統計資料顯示，黑人死亡率是白人的2.6倍，一大原因是不少黑人窮困，無錢求醫，亦有很多低下層黑人因為「手停口停」，就算明知有染疫風險，一樣要上班開工，黑人弗洛伊德之死，不過是引爆危機的導火線，偏偏特朗普還要給亂局添柴加薪。特朗普連日多番發表鼓吹暴力言論，一時說「當搶掠開始，開槍（鎮壓）就會開始」，一時又說已準備「兇狠武器」和「惡犬」，對付膽敢闖入白宮的示威者；及至示威怒火全國燃燒局勢失控，特朗普則歸咎是激進左翼組織在各地製造騷亂，聲言要將它們列為「恐怖組織」，背後邏輯跟白宮抗疫失敗諉過中國如出一轍。美國正面對疫情肆虐、經濟重挫、失業暴增和社會動盪等危機，特朗普不斷逃避問題，企圖歸咎「敵對勢力」轉移國民視線，有可能加深美國的危機。

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