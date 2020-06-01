社評：民法典以民為本 重在執行與教育

各種國家治理的文件中都強調以民為本和依法治國，全國人大在過去幾十年也確實通過了多部有關規範國民權利與義務的法律，但這些單項法律之間，未免存在不協調和不一致的地方，制定《民法典》以統一標準和規範，十分必要。惟在過去60多年間，先後有過5次嘗試都未能成功，而今這部涵蓋物權、合同、人格權、婚姻、繼承和侵權責任六大範疇，凡1260條10萬字的法典終於獲得通過，意義非凡。

法律之於老百姓，莫過於跟日常生活息息相關的規範，擁有房產的業主，對於財產的保護、地產發展商的權限、物業管理的責任、買賣房產中介的服務，以至對公共攤分地區的權利與義務，和一旦產生糾紛比如高空擲物導致人命傷亡的責任，等等，都需要法律依據，將會被《民法典》取代的現行《物權法》，對某些權利與義務，比如對業主大會和業主委員會的具體條件與程序，沒有清晰界定，《民法典》則有所補足。

有關土地擁有權、使用權和國家因公共建設徵用土地等問題，過去糾紛不斷，近年雖然由國務院制定章程規範賠償標準，這類紛爭減少，而《民法典》明確一個最大的原則，「國家、集體和私人的物權和其他權利人的物權，受法律平等保護」，平等保護則意味着國家與私人的權利是平等的，這是以民為本的體現。

首次提倡保護人格尊嚴

改變離婚手續過於輕率

《民法典》最令人矚目的，是首次將「人格權」單獨成章，強調人身和人格尊嚴受到法律保護。內容涵蓋生命權、身體權、健康權、姓名權、名稱權、肖像權、名譽權、榮譽權、隱私權和個人信息保護。這些範疇在某些單項法律中已有規定，而個人信息保護方面，則遲遲未能立法保障，《民法典》對於收集個人信息的機構，在儲存、防止泄露和丟失等方面的責任，都有明確界定。

法律在於應對新情况、新現象提出新規範，內地近年離婚率飈升，離婚手續過於隨便導致夫婦對婚姻態度輕率是原因之一，《民法典》提出新的規定，提交離婚申請後必須經過30天的「冷靜期」，讓夫婦雙方可能通過調解等手段回心轉意，這是《民法典》首重權利但也重視移風易俗的社會風氣，兩者並不矛盾，也有利於社會和諧。

《民法典》將在明年元旦開始實施，屆時將會廢止原來的相關法律，有關部門還需要檢視現行的所有法律，是否跟《民法典》訂定的標準有不一致的地方，盡快修訂改正。但更重要的是《民法典》將在全國切實執行，中國幅員廣闊，北京的法院和法官，跟偏遠地區的法院和法官，無論在法律認知和執行能力方面，都有雲泥之別，要在全國範圍內對所有的法官輪訓一遍，都需要幾年時間，更何况牽涉到執法方面，還不止於法官一個層面。然而，這也並非需要過分憂慮的地方，畢竟內地的權力架構清晰，中央政府對下級的管控能力還算十分有效，相信通過明確的指示，各級官員在執行方面不會有太大的偏差。挑戰可能在於如何將法律普及到千家萬戶的問題。

民法典納入國民教育

提高下一代法律意識

執行法律最有效的辦法是人人知法懂法，認識到自身的權利與義務，才能最好保障個人權利，而且不會觸犯他人權利而誤墮法網，即使遇到糾紛，雙方都能夠依法化解矛盾，不至於事事都要到法院解決。而普法工作，從來都是內地政府的軟肋，沒有推廣宣傳個人權利，也沒有做好公民義務的教育。

全國人大會議剛落幕，中共中央政治局立即召開學習會，由總書記習近平帶領一眾官員學習《民法典》，給下級官員做好示範。習近平在會議上還強調，「要把民法典納入國民教育體系，加強對青少年民法典的教育」。這個政策如果能夠持之以恒，下一代的國民都能夠知法懂法，依法解決問題的意識和能力都將會提高。

當務之急是讓權利與義務的法律條文在全體國民之間普及起來，但這個挑戰艱巨，畢竟14億人的教育水平和公民意識不是在短時間內可以改善的，另一個需要做的是加強法律救濟的渠道。國家如果真正要做到用法律保障個人的權利，就應該主動將法律「送上門」，為那些對法律條文一知半解的百姓，提供免費或者低廉的律師服務，這方面的服務意識，跟普及法律的工作同等重要。

過去外界對內地的批評，從無法可依，到法律追不上實際情况的發展步伐，而今《民法典》通過，這類的批評或許會安靜下來，但《民法典》是否能夠得到切實執行，起到保護個人權利和平衡不同利益相關人的義務，將成為另一個挑戰。

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