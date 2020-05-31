社評：美取消惠港未知底蘊 西方「救港」南柯夢醒

了解特朗普慣用招數

撥開BNO居英迷霧

特朗普對北京擺出強硬姿態，表示要取消對香港作為單獨關稅區的特殊優待，美港之間所有合作協議，「由引渡條約到科技及出口管制等均將受到影響」。特朗普所用字眼是「開始採取步驟」（begin taking steps）、「開始進程」（begin the process），然而並無具體時間表，步驟有哪些、步伐緩與急、進程短或長、路線圖為何，全都一片空白，一些美英媒體留意到這一點，紛紛要求白宮澄清，可是白宮卻拒絕評論或說明具體做法。

兩年前，白宮向華發動貿易戰，當時華府的操作，是一開始便擺出凌厲「絕殺」姿態，為自己製造注碼，希望嚇窒對手，惟具體出手又是另一回事。華府分階段對中國貨開徵關稅，部分會令美國消費者和商界呼呼叫痛的徵稅措施，其實從未落實，只屬談判桌上威脅使出的注碼。華府放眼大選強硬對華，願意犧牲美國商界一些利益，操作香港問題會去到多盡，仍須拭目以待，值得留意是，特朗普周五強調，中美首階段貿易協議不變，反映白宮相當着緊中方會否拒絕履行協議，明顯不是特朗普之前說的「不再在乎」，美國金融市場對特朗普的宣布，初步反應正面，美媒分析一大原因是特朗普沒有宣布更強烈懲罰措施。香港深陷中美鬥爭漩渦，港人也得多些了解特朗普慣用手法招數，以免自亂陣腳。

西方陣營在香港有不少商業利益，北京推動制訂港區國安法，西方多國紛表關注，英美加澳四國聯合聲明，質疑北京的處理手法「嚴重損害香港的自治和繁榮」；歐盟亦表態，認為人大通過制訂港區國安法，不符《基本法》及北京所作的國際承諾，有嚴重削弱香港高度自治和一國兩制的「風險」。然而除了美國，迄今未見其他西方陣營成員威脅制裁杯葛中國，歐盟只是提出關注，重申與華「持續對話」。英國外相藍韜文稱，若中國不停止推行港區國安法，英國將為持有「英國國民（海外）護照」（BNO）的港人，提供更大簽證權利，「為未來取得公民身分鋪路」，然而細看具體建議，不過是將BNO持有人只能在英逗留6個月的限制，放寬為1年。這對於BNO持有人申請到英國讀書或工作，當然方便一點，可是根據英國當局說法，港人若想獲取居英權，仍須依足現行移民法例辦事。

當年英國知道中方決心恢復對香港行使主權，最先做的其中一着是修改國籍法，防止大批港人移民英國。六四後倫敦當局推出居英權計劃，讓5萬個港人家庭入籍，惟對象只限有錢企業家和專業人士，以及從事紀律部隊等「敏感工作」人士，計劃某程度只是吸納香港精英。近年英國右翼排外民粹抬頭，不少人支持「脫歐」，一大原因就是希望阻止外人赴英爭飯碗，以為現在英國政府真會向百萬計港人打開移民之門，簡直癡人說夢。

世局迎巨變今非昔比

西方聯手制華難重演

六四事件後，西方聯手制裁中國，直到1990年代中，北京才真正全面走出外交孤立，中國與西方多國建立戰略伙伴關係，為中國崛起創造有利外部環境。近年中美墮入修昔底德陷阱，中國與西方關係再度進入不明朗時期，然而三十年河東，三十年河西，當下國際政經格局跟 1990年時截然不同，西方與中國實力此消彼長，雙方經貿關係又緊密得多，西方聯手制裁孤立中國的客觀條件已不復存在。

由貿易、華為、疫情再到香港問題，華府一直算想發動盟友打擊中國，可是其他盟友亦要考慮自身情况。英加澳紐作為「五眼情報聯盟」成員，對華立場較受美國這位「老大」影響。歐洲方面，以德法為首的歐盟，意識到中國崛起對西方的挑戰，但不希望直接捲入中美鬥爭，更不想被特朗普牽着鼻子走。最近歐盟「外長」博雷利說，亞洲世紀來臨取代美國主導的世界體系，「正在我們眼前發生」，而疫情則成為了轉捩點。博雷利表示歐洲「選邊站壓力正在增加」，又說歐盟對華要有更堅定的策略，惟同時亦強調，「歐盟須遵從自身利益和價值，避免成為某一方工具」。

西方與中國存在意識形態鴻溝，在外交上對華眾口一詞並不意外，然而美國如果以為歐洲各國一定緊隨實施制裁，未免一廂情願。在香港，有人相信西方是「救世主」，小撮港獨分子甚至將希望寄託給白宮，期待有朝醒來美國打垮中國，就可「解放香港」，然而對西方而言，香港從來只是西方伸張各種利益的棋子，以為可以將香港命運付託於西方，最後只會是南柯一夢。

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