社評：冷靜看孟晚舟案判決 應對美不擇手段打擊

孟晚舟案非純法律官司

中美博弈籌碼加成磨心

在涉及根本價值衝突的領域，法律的結論和政治價值判斷往往是融合的，法治無法解決一些根本的價值衝突，因此，在重大政治衝突面前，也難有純粹的「法制」。孟晚舟案的3個關鍵問題是：一、孟晚舟有沒有「雙重犯罪」；二、加拿大執法人員逮捕孟晚舟程序是否正當？三、美國指控孟晚舟欺詐罪名是否成立？卑詩省高院的判決已對第一個問題作出了答案。法官霍姆斯(Heather Holmes)在判辭中指出，孟晚舟符合「雙重犯罪」標準，即美國對她的指控，若在加拿大境內發生，同樣會被視為欺詐犯罪，而且美國對伊朗的經濟制裁法令，雖然不是加拿大法律，但並未「從根本上違背加拿大的價值觀」。

對於此項判決，美國司法部的回應只有一句話：感謝加拿大政府根據美加引渡條約對此案的持續協助。中國駐加使館在官方twitter發聲明，抨擊美加濫用雙邊引渡條約，嚴重侵犯了中國公民孟晚舟的合法權益；又指摘美國的目的就是要打垮華為和其他中國高科技公司，而加拿大在此過程中一直是美國的「幫兇」，整個案件完全是一宗「嚴重的政治事件」。華為公司亦發聲明稱，對裁決感到「失望」，表示律師會繼續努力讓孟晚舟重獲自由。

判決距離孟晚舟在溫哥華被拘捕，已經過去了500多天。下月將就孟晚舟起訴加國執法人員在其過境機場時拘捕行為「濫用程序」舉行聽證，而孟晚舟引渡案的最終結果，或許要幾年後才可揭曉。據加國傳媒統計，2008年以來，在美國要求加國引渡的798宗個案中，加方只拒絕過8次。

雖然加拿大總理杜魯多對孟晚舟案強調，加國擁有獨立的司法系統，其運作不受政府干涉或操控，而中方似乎不了解這一點；並表示對法院的裁決不必解釋，不必道歉。但孟晚舟在加拿大被拘捕後不久，美國總統特朗普就公開表示，如果他認為需要為了美國對華的利益，或者是國家安全，他會干預這一案件。這令人確信，孟晚舟案已是中美博弈的籌碼之一。

一年半來，由於孟晚舟案，加拿大與中國關係急轉直下。作為報復，北京拘捕了兩名被指危害國安的加國公民，並暫停了自加拿大進口油菜籽、豬肉等部分農產品，但作用有限。中國雖是加拿大第二大貿易伙伴，雙邊貿易額20年間翻了10倍，惟中方對加貨物貿易常年保持順差，是主要受益方；而且與龐大的加美貿易額相比，中加貿易額並不算大，加國對美國經濟更為依賴，2018年簽署《美墨加協定》（USMCA）後，加拿大更深地融入了美國主導的經濟體系。

對加國報復有反效果

宜集中應對實質威脅

而中方的報復行動加深了加國民眾的負面觀感，根據一項最新民意調查，只有14％加拿大人對中國有好感。早在疫情發生之前，就有三分之二加拿大人希望當地禁止華為的5G網絡。在「五眼聯盟」中，美國、新西蘭和澳洲已經禁用華為的5G設備，英國在較早前對華為網開一面後，近期也趨向從嚴限制華為在5G建設中的角色，美國對加國的施壓未來也會逐步加強。

中方一直敦促加拿大釋放孟晚舟，「以避免對中加關係造成任何持續的傷害」。一般相信，孟晚舟案的最新裁決可能會進一步惡化中加關係，而加拿大政府一直的策略是強調司法獨立，但如果加拿大法院最終裁定同意引渡，加拿大政府就將面臨政治難題。因為加國法律明確規定，司法部長可以在引渡程序完成後作出是否引渡的最終決定。

其實，孟晚舟案對中國和華為雖是一個屈辱，但對於中國高科技產業來說，最實質的威脅並非孟晚舟的引渡，而是美國最近對華為推出的連串打壓舉措，即一方面透過本月中旬推出的新禁制令，切斷華為與海外供應商的聯繫，企圖在技術上「一劍封喉」；另一方面則不斷採用各種外交手段，壓縮華為在海外，特別是在歐美發達國家的市場，實施全面圍堵。

當此美國華為牌、台灣牌、香港牌、中概股牌交替上陣，中美對抗更趨激烈之際，中方應集中精力應對美方的技術封鎖和市場圍堵，在美國的圍獵名單上，孟晚舟一定不會是最後一個，故應以平常心看待孟晚舟案，不宜再升級對加拿大的外交報復，四面出擊，擴大對立面，為淵驅魚，並非面對強敵時的制勝之道。

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