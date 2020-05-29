社評：信心問題回到原點 各守分際重新磨合

國安法突顯互信問題

港人忐忑如80年代初

全國人大通過的相關決定，提出要針對分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動，以及境外勢力干預香港事務4類罪行立法，維護國家安全。決定文本導言反映中央對當下香港局勢的研判，包括香港出現了「港獨、分裂國家和暴力恐怖活動等各類違法活動」，以及一些境外勢力正「利用香港從事危害國家安全的活動」。在中央眼中，「香港特區國家安全風險突顯」，有必要制訂法律及執行機制，「依法防範、制止和懲治」危害國安的行為和活動，除了根據需要在香港設立維護國安機構，特首亦要就香港履行維護國安職責等，定期向中央提交報告。

近年香港與內地隔閡愈來愈深，部分人不明白也不打算了解內地運作方式，將全國人大昨天的決定，與港區國安法「完成立法」混為一談，現實是法例仍待人大常委會制訂，預料要一段日子才能出台。昨天人大通過的決議文本，與草案原稿相比，作出了一些字眼修訂，例如其中一處將「禁止危害國安的行為」，改為「禁止危害國安的行為和活動」等。有本港法律界關注是否意味擴大規管懲治範圍，亦有港區人代稱，文本其他地方本來已有「行為和活動」的表述，相關改動只為統一用字，毋須過度解讀。咬文嚼字，「行為」與「行為和活動」當然有別，然而港區國安法仍待草擬，很難單憑人大決議文本一兩個字眼，判斷法網會否過闊；各方關注的執法、審訊和罰則等問題，都要等法例草擬工作完成，才能具體評論。

中央制訂港區國安法，對未來香港走向有何影響，需要時間觀察；華府威脅制裁，北京矢言反制，香港成為「戰場」，政治迷霧籠罩，更易令人感到迷惑不安。根據外媒最新說法，華府有可能取消香港在旅遊簽證和出口關稅的特殊優待，與內地劃一看待，惟疫下國際旅遊本已大減，香港一年對美出口不過40億港元左右，若與美國一年對港貿易盈餘約2000億港元相比，少得不值一提。美國希望發動盟友制裁中國，然而其他國家亦有自身盤算，改善經濟肯定是首要考慮。六四事件後，1990年代初西方聯手制裁中國，此一時彼一時，類似情况是否有可能重演，確是一大疑問。當然，疫下世局紛亂，很難斷然排除各種可能性，香港猶如一葉輕舟，別人做什麼，香港管不了，只能思考狂風暴雨下自處之道。

今次是回歸以來，中央首度決定就香港事務直接立法在港實施，做法前所未有，香港前景不明，港人忐忑不安，移民查詢急增，香港問題彷彿回到40年前的原點。1980年代初，北京向英方提出恢復對香港行使主權，香港社會出現震盪，有人認同回歸，亦有很多人對內地缺乏信心，選擇移民外國。中央為了穩定人心，提出「一國兩制」方針，儘管磨合過程發生過不少波折，最終總算透過《基本法》，找到一個平衡點，處理了港人信心問題。

回歸後，港人與中央算是有過蜜月期，然而近年雙方關係緊繃，信心問題重現，而且不再是港人單方面懷疑中央，中央對香港同樣有懷疑。這邊廂，部分港人覺得中央所講的「全面準確貫徹一國兩制」，與他們所想的有出入，擔心「一國」壓倒「兩制」；那邊廂，中央對港獨由暗轉明、暴力活動不斷滋長深以為憂，懷疑有人想以「兩制」否定「一國」，不惜借助外部勢力達到目的。一國兩制行穩致遠，需要兼顧「一國」與「兩制」，亦要認清兩者各自局限，倘若各方都不理分際，必出大問題，這亦是當前香港的困局。

中港須重拾平衡點

再磨合難一蹴而就

從中央角度，港區國安法是重新劃清界線，遏阻破壞「一國」安全的活動，中央一再強調，立法不會影響一般港人的言論自由和基本權利，然而在香港，撇開小部分想挾外力搞港獨的人，確有不少人擔心港區國安法衝擊「兩制」、中央有了相關法律和執行機制後會否「從嚴治港」。互信問題無法一蹴而就，中央與香港需要為一國兩制重拾「平衡點」，這個重新磨合的過程，需要一段時間，關鍵是各方都要重新認識和遵守各自分際。中央需要堅持一國兩制特殊處理香港的方針，處理港人的關切和憂慮；與此同時，港人亦要明白，港獨只會把香港推下懸崖。

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