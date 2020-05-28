社評：中美過招有虛有實 香港不能自亂陣腳

華府談制裁語意含糊

「單獨關稅區」製造懸念

中央制訂港區國安法，華府威脅制裁，美國總統特朗普表示本周將採取行動；在北京，外交部強調，港區國安立法純屬中國內政，中方將採取必要反制措施，回應外國干涉。中國改革開放以來，中美關係在六四事件後曾處低谷，惟數十年來大抵處於合作軌道，香港則是中美以至東西方經貿橋樑，四方資金匯聚，令香港得以成為國際金融中心，未料近年中美關係驚變，香港忽然成為中美鬥爭「戰場」，對華府來說，現在香港的政治利用價值比經濟價值更高。

特朗普上周說，北京如果在香港推行《國安法》，美國將會「非常強烈」回應。昨天彭博社引述華府消息人士，提到美方考慮制裁中方相關官員和企業，包括凍結資產以及拒發簽證，倘若真的只是這種程度，對北京其實算不上什麼，北京大可運用「不可靠實體清單」反擊美國企業。外界關注的，是華府會否有更強烈的制裁行動。根據去年通過的《香港人權與民主法案》，美國國務院須每年向國會「認證」香港能否維持高度自治，一旦認為香港自治程度「不足」，可以對香港及中國大陸實施制裁，最嚴重是取消承認香港為「單獨關稅區」，在經貿上將香港與內地視為一體，不再特殊看待。

過去數天，白宮多名官員的發言，似乎都有意令人聯想到香港「單獨關稅區」與金融中心地位的問題。例如美國國家安全顧問奧布萊恩稱，如果北京藉國安法變相「接管香港」，國務卿很可能無法證明香港維持高度自治；白宮又表示，特朗普認為，「如果中國接管，很難看到香港如何維持金融中心地位」。昨晚蓬佩奧更表示已向國會報告，「香港再非高度自治」，「不再值得」續享回歸前所得到的相同美國法律待遇，惟沒說清楚「不再值得」會否意味美方有即時行動。在香港，一些人亦談論，倘若美國取消承認香港「獨立貿易區」地位，甚至採取各種手段不讓香港繼續用美元支持聯匯制度，香港將大禍臨頭。

香港「單獨關稅區」地位得到世貿承認，並非某一國家單方面說了算，然而華府如果真的取消承認，某程度跟向中國投擲一枚「經貿核彈」沒多少分別，問題已不止是香港國際金融中心受到衝擊，更標誌中美關係全面破裂。1941年美國對日本全面石油禁運，不足半年後太平洋戰爭爆發，類似的歷史並非不可能重演。

港人恐懼感愈高

愈利美打香港牌

當然，中美墮入修昔底德陷阱，未來一段時間，兩國關係沒有最壞只有更壞，連戰爭的可能性亦難以斷然排除，自然亦不能排除華府為求打擊北京，重手對付香港，不過對白宮來說，香港是一張可以長期操作的牌，華府會否一上來便採用「核彈級」手段，與北京一鋪「曬冷」，值得深思。美國資深外交官、前駐港總領事包潤石便認為，華府會有行動，不排除在出口牌照、引渡以至旅遊等實質影響有限的局部領域，對香港加強限制，不再與內地有太顯著的差別優待，向北京和港府施壓，惟相信不會全面不承認香港獨特地位。

中美鬥爭白熱化，有虛招有實招，香港身處大國博弈漩渦，既要多做沙盤推演，想好應付各種可能情况的策略，同時亦要避免自亂陣腳，別人劍鋒未亮自己先嚇死。香港外匯儲備規模達4400多億美元，相當於貨幣基礎兩倍多，銀行資本水平強勁，金融根基穩固，內地持續深化改革，對香港亦是有利因素。未來香港能否保持國際金融中心地位，對外取決於中國與西方保持經貿合作，對內則取決於「兩制」和法治得到維護，以及社會和平穩定。

近年中美「經濟脫鈎」說法甚囂塵上，對香港金融中心角色是一個考驗，然而必須補充是華府鷹派所講的脫鈎，主要針對高科技和一些關鍵商品服務，即使特朗普一再因為疫情，聲言美中首階段貿易協議對他已「不再重要」，華府也沒有任何意圖撕毁協議。香港內外形勢驟變，不少人對港區國安法有憂慮，擔心「兩制」和法治有變，社會動盪暴力再起，中央則強調貫徹一國兩制方針不變。這是信心信任問題，事態發展如何，只有時間才能證明。不過對華府來說，香港社會與內地關係緊繃，「香港牌」才有機會打得響，港人愈恐懼法治、自由、金融中心地位甚至聯匯制度毁於一旦，愈有可能站出來向北京說不。從白宮角度，打擊中國不一定要親自上陣，心理戰也是一種手段。

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