社評：公僕凍薪以退為進 共渡時艱不應取巧

「疫境」加薪於理不合

凍薪倡議除笨有精

政府調整公務員薪酬，其中一個主要參考指標，是公務員薪酬趨勢調查委員會每年所作的薪酬調查。委員會以每年4月至翌年3月為界，調查過去一年私人機構薪酬調整幅度，結果一般於5月公布。根據最新出爐的調查，低級公務員今年加薪淨指標為1.15%，中級為1.98%，高級為1.68%，由於未到頂薪點的公務員每年仍可增加一個薪級點，若計及相關遞增薪額，部分公務員薪酬調整理論上還可再多一些。政府強調，根據既定機制，本年度公務員薪酬調整，當局會「全盤考慮」所有因素，薪酬趨勢淨指標僅屬其一，亦會考慮香港經濟、政府財政、公務員士氣以至疫情影響。

華員會向政府提出「3 + 3」方案，一邊建議全體公務員連續凍薪3年，一邊提出3項特別安排，包括經濟復蘇後補回今年加薪幅度；又建議由明年度開始，暫停薪酬趨勢調查兩年。華員會形容凍薪建議「相對溫和」，盡量減少對中低級公務員衝擊，方案是與市民「共渡時艱」，不過仍有公務員團體對凍薪有保留，認為應該先諮詢公務員，又稱薪酬調整目標是「挽留人才」，並非幫政府「化解民怨」。

政府民望低落，公務員凍薪減薪，當然無助化解民怨，可是當前真正問題，在於香港百業艱難、經濟深度衰退，公務員加薪是否合理，與市民不滿政府並無直接關係，不應以此轉移視線。疫情重挫全球經濟，香港未能倖免，首季GDP按年暴跌8.9%，是歷來最大跌幅，失業率亦升見逾10年新高，達到5.2%。雖然近期本地疫情緩和，可是外圍仍然嚴峻，美國疫情未遏，巴西疫情又起，不少專家預測，全球經濟難望V形反彈，倘若捱一段艱苦日子後能夠U形回升，已算不錯。疫情爆發以來，港府「撐經濟保就業」，不惜動用數以千億元計的財政儲備，本年度財政赤字之高，更是前所未有，現在根本不是談公務員加薪的時候。

「疫境」下不少企業艱苦經營，甚至面臨倒閉壓力，不得不縮減開支掙扎求存。中美鬥爭愈演愈烈，還有香港種種政治內憂，無不為本港經濟前景增添陰霾。對於很多私人機構僱員來說，今明兩年能夠避過裁員減薪，已屬萬幸，遑論加人工。公務員團體常言，公僕加薪幅度不及私人機構僱員，然而如此時勢，能夠有一個鐵飯碗，已不知比多少打工仔幸運，若有公務員團體現在仍想堆砌理由「疫境加薪」，公眾難免質疑，公務員為何毋須與其他市民共渡時艱。

回歸以來，香港經濟幾番起落，公務員多次要凍薪或減薪。2003年SARS時，華員會主動提出凍薪及減薪方案。該會認為目前情况與當年相若，故提出全體公務員凍薪3年，希望可以「消除不必要爭議」，有助社會團結一致抗疫，然而該會同時提出明年起暫停薪酬趨勢調查兩年，卻令人對「共渡時艱」的誠意產生懷疑。

薪酬趨勢調查是「滯後數字」，主要反映過去一年私人機構薪酬調整狀况，疫下香港經濟急轉直下，很多私營機構今年都要減薪，如果「Ｕ形」經濟走勢預測準確，減薪壓力更將延續到明年。倘若公務員薪酬趨勢調查委員會明年和後年照做調查，薪酬淨指標極可能連續兩年得出負值。若按指標辦事，公務員不僅可能要連續兩年減薪，明年減幅甚至可能相當大。

要求暫停薪酬調查

有贏無輸難言公道

參考私人機構薪酬趨勢調整公僕薪酬，本質應該是一種「可加可減」機制，經濟好景時要求跟隨私人機構加薪幅度，經濟逆景時則要求暫停薪酬趨勢調查、等待經濟好轉重新計數，等於要保證薪酬「有加無減」，予人輸打贏要之感，看在其他打工仔眼裏亦難言公道。比起中高級公務員，低級基層公務員薪酬有限，「疫境」下公務員應該凍薪還是減薪，可以視乎不同級別及經濟財政狀况，從長計議，然而凍薪還凍薪，薪酬調查還薪酬調查，兩者應該分開處理，不應將凍薪及暫停薪酬調查掛鈎，一旦有可能對薪酬不利便叫停調查，做法未免兒戲。

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