社評：法官須政治中立 法治靠各方維護

社會政治化曲解法治

法官言行應避免誤解

去年8月將軍澳發生一宗行人隧道傷人案，有反修例運動支持者將隧道牆壁，作為張貼政治文宣的「連儂牆」，有不同政見市民不滿，一名五旬男子持刀斬傷在場反修例人士。案件上月在區域法院審訊，被告承認3項蓄意傷人罪。區院法官郭偉健考慮了被告認罪、 後悔、沒有案底等減刑因素後，判被告監禁45個月。

案件引起爭議，主要是因為郭官的判辭，當中又可分為兩方面，一是判辭提到，被告願意受罰讓「傷者釋懷」，有「高尚情操」，又指案中事主在事發前曾推開被告「火上加油」，有受害人不滿相關說法；一是郭官在判辭大篇幅譴責反修例示威中各種暴力行為，如堵路、刑毁基建、圍毆政見不合者等。隨着案件上訴時限已過，昨天馬道立發表聲明，提到法官及司法人員必須避免就社會一些具爭議或可能訴諸法院的議題，「非必要地」在公開場合及判辭中公開發表意見，尤其是涉及政見，他已與郭偉健傾談並作出提醒，郭官暫時不會審理任何涉及類似政治背景的案件。

香港社會高度政治化，法治面臨前所未有的衝擊，不少人政治掛帥，曲解法治，但凡法庭判決不符合個人心意或政治立場，便高呼「司法不公」，法庭就政治敏感案件的判決，經常成為不同陣營支持者攻擊對象。今年元旦遊行發生暴力事件，有人在高等法院外牆塗鴉，揚言「法治已死」，又針對2016年旺角暴動案判處梁天琦入獄6年的法官，點名政治攻擊和侮辱，事後大律師公會及律師會強烈譴責相關違法行為，對於塗鴉辱罵「暗示司法裁決是受到政治考慮影響」，兩會強調「完全沒有根據」。

當然，司法人員在公務時間以外，亦跟一般人沒有兩樣，人人都可以有不同政治立場，香港司法制度可貴之處，就是法庭裁決必須講證據講法理，過程公開透明，法官個人立場好惡影響裁決的空間相對有限，若有人認為裁決有偏差，亦可提出上訴。反修例風暴期間，一再有被告在承認侮辱國旗罪後毋須入獄，只判處社會服務令，有人認為刑期過輕，甚至質疑裁判官是否有政治取態，云云。判刑引起爭議，交由司法機關處理，一定比蜚短流長政治臆測好，早前上訴庭便就一宗侮辱國旗案覆核刑期，改判被告監禁20天，同時列出6個因素作為日後量刑參考。

法官判決量刑講法律

非隨民眾意願作決定

香港法治風雨飄搖，然而本港司法獨立不偏不倚，仍然值得信任，不過正如馬道立所言，法官及司法人員絕對不可偏頗，除了講「實質」，亦要講「觀感」，法庭處理案件，若要就政治議題發表意見亦必須慎重，「不能超過處理當前問題的合理需要」。今次郭官判刑參考了以往案例，單論量刑本身並無太大爭議，事後各方亦沒有提出上訴或覆核，最大問題在於郭官判辭「說多了話」，將太多與案件並無直接關係的反修例暴力，作出「非必要」的公開評論，流於借題發揮。一些人早已戴着政治有色眼鏡看待司法裁決，郭官判辭爭議，不過是「印證」他們既有成見。馬道立關心的，是不要讓那些「明理、不存偏見及熟知情况的人」，對法官和司法人員的不偏不倚有不良觀感，司法人員應該引以為鑑，在公開場合更加謹言慎行。與此同時，司法人員履行職責，亦要堅持無懼無畏，不能因為各方各面的政治壓力，顧左右而言他。

今年初馬道立在法律年開啟典禮致辭，寄語社會珍惜法治，提到法官責任並非跟隨民眾意願而作出判決，而是嚴格依循法律要求辦事；香港律師會會長彭韻僖致辭則提到，公民抗命並非縱火、破壞或傷人的許可證，所有刻意違法的行為，都會削弱法治。周日本港街頭暴力再起，有人不滿堵路遭多名黑衣人圍毆，事後證實傷者為律師，律師會強烈譴責。反修例風暴快滿一年，大量相關案件有待法庭處理，當中不少案情非常嚴重。早前有一名參與6．12暴力事件的男子承認暴動罪，判囚4年，法官批評被告「直接攻擊法治」。可以想像，未來一段時間，法庭需要處理更多更敏感更複雜的反修例案件，正如馬道立年初所言，司法機構及法官當然是向社會負責，不過最重要是大眾必須正確認識公義概念以及法官職責，方能理解法治價值所在。但願各界都能緊記馬道立的金石良言。

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