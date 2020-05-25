社評：封殺中概股打響首槍 中美金融戰必傷香港

美兩黨議員共同提案

涉多間內地科網巨企

這條新法案由共和、民主兩黨參議員共同提出，矛頭指向美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）無法審計其會計報告的上市公司，最辣是若PCAOB連續3年都未能審核，該上市公司的股份便不能在美國的證券交易所買賣。根據美國證券交易委員會（SEC）引述PCAOB的數據，有213家美國上市公司將受到新法案影響，其中95%來自中國內地或香港。過去10年有大量內地新經濟公司到美國上市，除了去年底已來港第二上市的阿里巴巴之外，還有早年的百度、新浪、京東，到近年崛起的拼多多，大多是中國內地互聯網企業巨頭。

去年下半年美國開始有國會議員提出要中概股退市，市場都不以為然，怎料中美關係急速惡化，加上早前鬧出內地連鎖咖啡店瑞幸上市一年即被揭發帳目造假，令到這項幾個月前令人難以置信的建議，擺上了枱面。眾議院已有議員和應，看來法案通過的機會很大，最終要看總統特朗普是否會簽署。

港交所股價上周初段受到中概股紛紛打算來港上市的消息刺激連升5天，直至「港區國安法」上周五出台才下跌。京東及網易已準備下月來港招股集資，作第二上市，接着中概股應會繼續「回流」，為港交所及與金融市場相關的專業服務帶來好處。但從近期事態發展來看，封殺中概股只是中美金融戰的第一槍，特別是美國的出招可能陸續有來。

在參議院通過法案前，白宮已採取行動。與特朗普關係良好的美國霍士新聞刊登兩封信件，顯示特朗普透過勞工部長向美國聯邦政府退休基金TSP施壓，要求該基金不要改變追蹤的指數，因為TSP原本計劃從下月起改而追蹤一隻近年加入了內地A股的環球股票指數。在白宮施壓下，結果TSP暫緩改變追蹤指數的決定。

TSP只是美國眾多公務員退休基金之一，其實美國的公務員退休基金早已買入在香港上市的中資股。根據匯豐上周發出的研究報告，25隻美國主要政府退休基金的總資產達5460億美元，匯豐估計其中65億美元投資了中資股，這些股票絕大多數都在香港上市。65億美元為數尚少，但匯豐估計整體美國退休基金持有2500億美元中國股票，一旦美國朝野鼓吹退休基金沽出中國股票，對香港股市影響深遠。

根據港交所的統計，2018年美資佔了港股買賣10%，是繼中國內地之後第二大境外資金來源，足見美資在港股市場如何重要。

勿因中概股回流迷惑

宜為應對大風暴綢繆

其實PCAOB能否取得中概股內地審計底稿的問題已爭持多年，幾年前一度傳出有機會突破，香港會計界說中美雙方幾年前曾有磋商，但近兩年已停止，相信與貿易戰有關。至今內地只與香港達成協議，讓本港財務匯報局向內地申請查閱本港上市公司的審計底稿。以往中美關係尚可時，仍未能解決此一分歧，在目前形勢下期望能重啟磋商，只怕是妙想天開。再加上人大公布將會訂立「港區國安法」，華府隨時又祭出《香港人權與民主法案》作威脅，劍拔弩張之下，金融戰隨時一觸即發。

去年招商銀行等3家內地銀行遭美國司法部調查，因為它們拒絕交出與一間香港公司交易的紀錄，美國就指該香港公司違反了向朝鮮實施的制裁令。廣為人知的華為孟晚舟案，亦涉及華為在香港子公司的交易。倘若美國擴大戰線，用金融手段打擊中國企業，香港的銀行體系活動，亦有可能成為被針對的對象。

環球金融市場過去數十年都牢牢掌握在美國手中，中美的實力在這戰線上亦頗為懸殊。香港一直在中國與西方社會的夾縫中生存，中美若真的打金融戰，香港這個以貫通中西自居的國際金融中心，肯定會大受衝擊。無論是特區政府、港交所、各金融監管機構、銀行企業，還是一眾投資者，都要知道風險正在上升，別因為短期內中概股「回流」的小利，而誤了應對一場大風暴的準備時機。

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