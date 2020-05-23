社評：港人擔心以言入罪 國安法須更多說明

阻止境外勢力干預

國安法應對外為主

全國人大會議討論制訂港區國安法，惹來各方關注。特區政府重申「香港繼續是自由城市」，港人治港司法獨立不受影響；國務院港澳辦則強調「四個不變」，即一國兩制方針、資本主義制度、高度自治及法律制度不會變。民主派批評中央繞過立法會，為香港直接立法，「形同一國一制」。美國總統特朗普則稱，若香港實施國安法，美國將有「強烈回應」。

香港已成中美政治戰場。北京提出制訂港區國安法，頗有針對外部勢力干預香港之意，華府打「香港牌」當然亦不會輕易放手。昨天港股大跌逾千點，反映市場憂慮香港動盪加劇，以及擔心美國會有不利香港的制裁措施，至於香港會否出現大規模「撤資潮」等情况，則不能單憑短期股市波動判斷。香港獨立關稅地位得到世貿承認，美國在香港亦有龐大商業利益，華府考慮採取嚴厲制裁措施，甚或拒絕再視香港為獨立關稅區，需要先「計數」衡量對自身利益影響，也要看有多少盟友會跟隨。

中央援引《基本法》第18條，將港區國安法列入《基本法》附件三，直接在港實施，對香港和中央肯定都不是理想選擇，中央顯然亦應知道，這樣的立法操作方式，一定會引起爭議，唯有從立法內容入手，強調繼續貫徹「兩制」精神，嘗試減少港人擔憂。觀乎昨天港澳辦和中聯辦說法，中央希望釋出的信息是，廣大香港市民「依法享有的言論、新聞及集會等自由，皆不受干預，日常生活不會受到影響，財產安全也會繼續得到切實保障」，今次立法只是針對極少數涉嫌危害國家安全的人，不會從根本改變「兩制」。然而有關說法始終太過空泛，中港政治互信不足，單靠承諾不足以克服政治鴻溝，中央需要就立法方向以及具體執行操作，先作更多說明。

根據中央說法，港區國安法有別於《基本法》23條立法，兩者涵蓋範圍亦不同。《基本法》23條提到，香港應自行立法禁止7種行為，包括叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府、竊取國家機密、外國政治組織在港進行政治活動，以及香港政治團體與外國政治組織建立聯繫。港區國安法只涵蓋「4宗罪」，即分裂國家、顛覆政權、策動恐怖活動及境外勢力干預危害國安行為。這一分別意味日後香港仍要就23條立法，同時亦帶出另一問題，即港區國安法具體究竟想針對什麼事和什麼人。

在港設維護國安機構

盡早說清權責減揣測

中央打算把港區國安法列入《基本法》附件三，將法例引入香港，《基本法》第18條提到，列入附件三的法律，限於有關國防、外交等不屬於特區自治範圍的法律。按此推論，港區國安法應該是以「對外」為主。若然港區國安法主要針對的是「境外勢力」在港破壞國安，中央應盡早說清楚，哪些涉及境外勢力的行動，將成為打擊對象。如果政治人物前往外國游說制裁香港，屬於港區國安法禁止的範圍，那麼一般的政治或學術合法交流又將如何界定？會否有灰色地帶？「以言入罪」是港人另一擔心的問題。六四晚會舉行多年，從未因為政治原因被禁，港澳辦等提到港區國安法實施，港人可以繼續依法享有言論集會自由，理應意味港人仍可在六四晚會高喊平反六四等政治口號。港人對「以言入罪」心存疑慮，中央官員應就這方面有更多具體說明和清晰承諾。

人大會議談及港區國安法，提到中央將根據需要，在香港特區設立維護國家安全的相關機構。全國政協常委唐英年說，以往一些未能在港運作的中央機構，日後可以在香港合法地運作。究竟這是什麼樣的機構？基本權責為何？會否直接在港執法？這些全是港人擔心的問題，即使未有具體細節，亦宜盡早說清楚原則方向。一國兩制港事港辦一定最好，只是過去兩年香港內憂外患，在現有政治框架下為「兩制」盡量爭取空間，對香港來說，仍是最符合政治現實的選擇。中央強調要讓一國兩制行穩致遠，港區國安法在維護「一國」之餘，亦應體現「兩制」精神，堅持特殊處理香港事務的大原則。

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