社評：人大出手國安立法 何去何從港人忐忑

國安人權皆須兼顧

如何平衡港人關注

今年「兩會」受疫情影響，遲了兩個月召開，香港維護國家安全問題，成為今次會議一個重點。全國政協常委會工作報告提到，未來一年會圍繞推動一國兩制行穩致遠，「堅定支持完善特區與憲法和《基本法》實施相關的制度和機制」。今年全國人大議程，第5項正是審議人大常委會提請制訂「建立香港維護國家安全的法律制度和執行機制」，預料會議將授權人大常委會，就國家安全在香港實施進行立法，範圍包括禁止分裂國家丶顛覆中央政府丶外國干預及恐怖主義行為。有關議案細節有待公布，然而可以肯定的是，香港立法維護國家安全問題討論多年，最終變成中央直接出手，這對香港和中央都不是好事。未來一段時間，香港局勢可能更趨緊張。

《基本法》第23條列明，香港應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央政府及竊取國家機密的行為，然而基於種種歷史和政治原因，香港一直未有完成立法。數年前，有人提出根據《基本法》第18條，將內地《國安法》放入《基本法》附件三，直接將法例引入香港，維護「一國」，各方普遍認為這並非好選擇，由香港在合適時機自行立法，仍是最佳處理，可以減少對「兩制」的衝擊。未料過去兩年香港局勢急轉直下，各方原先最不希望出現的情况一一發生。去年中共第十九屆四中全會，強調完善「一國兩制」制度體系，特別提到要建立健全特區維護國安的「法律制度和執行機制」，其實已預告中央盤算有變，不會再等香港23條立法。

國際秩序正處於冷戰結束以來最不明朗時期，中美角力由暗鬥競爭轉為明爭對抗，COVID-19疫情爆發，更加快把世界推向歷史轉折點，香港身處驚濤駭浪之中，猶如一葉輕舟，身不由己，未知何去何從。中美鬥爭敵對猶如當年美蘇，香港突然由兩地經濟合作的橋樑，變成政治惡鬥的戰場。白宮為了遏阻中國崛起，挑戰美國國際領導地位，出盡各種手段，其中之一是操作「香港牌」；去年的反修例風暴，則從內部大幅改變了香港的政治社會生態，反對力量急速膨脹，港獨亦由暗轉明，「只有兩國，才有兩制」、「香港獨立，唯一出路」等口號說得清清楚楚，不再遮遮掩掩。

香港內憂外患臨界點

多年血汗勿毁於一旦

一國兩制是矛盾綜合體，既講一國，亦要講兩制。國家安全既要維護，基本人權自由亦須得到保障，現在人大直接出手處理香港維護國安立法，港人不知中央如何平衡兩者，難免忐忑不安。2003年港府提出的23條立法草案，條款其實頗為寬鬆。刻下香港政治癱瘓社會動盪，情况遠比2003年時嚴峻，人大就香港維護國家安全立法，具體條文有可能比當年草案來得嚴厲；議案提及的維護國安「執行機制」究竟是什麼，同樣令人關注。2009年澳門自行通過23條立法，兩年前進一步設立了維護國家安全委員會，由特首出任主席，然而有關機制只屬「頂層決策建築」，談不上是執行機制。人大商議的執行機制，會否近似港英時代的政治部，有待揭盅。

香港「內憂外患」元素愈發糾纏交織，美國步步進逼，北京「打掃門庭」，香港成為磨心。對華府來說，操作「香港牌」本小利大，亂的是香港，不如台灣問題般要冒上美軍介入風險，中央則決意防止香港成為國家安全缺口。今年9月立法會選舉，泛民以「35+」（奪取過半議席）為目標，中央視之為「政權爭奪戰」，誓保對港全面管治權。香港成為各股力量政治混戰之地，戰場之下難有完卵，不同陣營總會說錯在另一方，亦總有人會問，如果昔日關鍵時刻作出不同選擇，例如2003年23條立法通過、2015年政改過關，結果會否不同，然而歷史沒有「如果」，香港走到如斯田地，各方都有責任。香港危機已經來到臨界點，無人能預測一兩年後局面如何，唯盼港人數十年辛苦建立起來的法治、制度、繁榮和穩定，不會毁於一旦。

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