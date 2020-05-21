社評：兩岸關係歷史轉折點 看蔡英文更要看美國

美卿賀就職挑戰北京

蔡英文不提九二共識

比較2016年及2020年兩次就職演說，蔡英文首次演說，尚有含糊提及1992年兩岸兩會會談，「達成若干共同認知與諒解，我尊重這個歷史事實」，然而昨天的演說，蔡英文已完全不提這個「歷史事實」，只重申「和平、對等、民主、對話」方針，以「中華民國憲法」和《兩岸人民關係條例》處理兩岸事務，目標是維持台海和平穩定。蔡英文又強調，不會接受北京當局以「一國兩制」矮化台灣。

蔡英文上台以來，兩岸關係陷入僵局，蔡政府不承認「九二共識」，看在北京眼裏就是不承認一個中國原則，兩岸關係和平發展的政治基礎不復存在，莫說政府間對話接觸，台海未來能否保持和平穩定也是疑問。昨天大陸國台辦回應蔡英文就職，一開始便重提民進黨當局拒絕承認「九二共識」，又指台灣一些政客「以疫謀獨」、「加緊勾連外部勢力破壞台海和平」，有台獨分子更圖謀「法理台獨」，形容當前兩岸關係形勢「複雜嚴峻」。未來4年兩岸僵局難有突破，局勢沒有進一步惡化已屬萬幸。

兩岸形勢複雜，關鍵在於美國因素。中美鬥爭白熱化，華府變本加厲打「台灣牌」，台北能否保住現有「邦交國」，也得看美國幕後操作。蔡英文表示，今後會積極尋求參與國際組織，能否如願取決於華府支持力度。近年華府避談「一中」立場，同時不斷提升美台關係，隱然在搞「雙重承認」，美軍艦艇多次駛經台海，美台官員互訪層次愈來愈高，安排愈來愈「官式化」。蔡英文昨天宣誓就職，美國國務卿蓬佩奧高調發聲明祝賀，是美國國務卿首度公開祝賀台灣總統就職，政治意義更是非比尋常。

當年陳水扁總統曾被華府視為麻煩製造者，此一時彼一時，近年中美關係由合作走向全面對抗，無論兩岸還是美國，不時有人談論戰爭的可能。華府支持蔡英文政府，利用台灣問題不斷打擦邊球挑戰北京，台北當局也配合美國的對華政策，不過中美一日未到全面攤牌地步，華府亦未敢去盡，以剛過去的世衛大會為例，美國不斷發動盟友支持台灣參與大會，卻又不願出頭正式向世衛提案，事情最終以台北當局向世衛遞信抗議未獲邀請與會作結。北京紅線清晰，台灣獨立必釀戰爭，屆時華府會否力挺卻成疑問，蔡英文必須審慎行事。

台北推動修憲成變數

美錯判形勢可釀戰禍

蔡英文未當上總統前，已主張修憲廢除考監兩院，以及降低修憲門檻，今後4年是實現願望的機會。連日來，多個台獨團體紛紛要求蔡英文修憲推動「法理台獨」，去除憲法「一個中國」相關架構和條文。蔡英文演說提到，立法院將成立修憲委員會，就「制度、人民權利、各項憲政改革議題」等展開討論，惟同時強調修憲仰賴全民「形成共識」，目前只會先針對朝野有共識的18歲公民權，作為修憲提案「第一步」。這個「第一步」爭議不大，北京密切留意的是下一步為何。

早前有民進黨立委提案修改《兩岸人民關係條例》和《憲法增修條文前言》，刪去「國家統一前」的字眼，引來軒然大波，民進黨高層劃清界線，提案最終撤回。事件反映民進黨高層明白，推動「法理台獨」後果可大可小，然而修憲問題始終是未來兩岸關係一大變數。經濟方面，蔡英文提到未來會把醫療、能源、糧食等重要產業鏈留在台灣，確保自給自足，這某程度是疫下世界各地大趨勢；演說重申新南向政策，亦不叫人意外。真正令人關注的是海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA）生效期今年屆滿後，蔡政府會否放棄這項幫台商節省關稅超過2000億元新台幣的協議。

蔡英文提出改革防衛事務，包括加速發展「不對稱戰力」，反映台北當局有意調整軍事策略，在「守島」之餘，也要有反制攻擊力，然而兩岸軍力懸殊，台北提升「不對稱戰力」亦難改變軍事天秤，美國這個軍事後盾是否可靠，仍是關鍵所在。台海形勢風雲詭譎，台獨活動能走多遠，實際由華府幕後決定，不是台北當局可以話事。疫情導致國際環境出現變化，如果華府錯判形勢，認為可以利用台灣問題打擊中國，低估台獨引爆戰爭風險，未來數年台海形勢有可能急轉直下。

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