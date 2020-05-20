社評：世衛大會關注疫苗 獨立調查中美較勁

疫苗應屬全球公共財產

「美國優先」惹盟友懷疑

全球面對百年不遇疫情挑戰，今屆世衛大會成為各國領袖共商抗疫平台。國家主席習近平發表講話，宣布兩年內提供20億美元國際援助，支持發展中國家抗疫及恢復經濟社會發展；德國總理默克爾和法國總統馬克龍則建議，歐盟將成立5000億歐元抗疫救市基金，協助區內重災國復興。聯合國秘書長重申世衛無可取代，默克爾亦強調要確保世衛有資金，可是中美紛爭卻給大會增添不少火藥味。

特朗普杯葛大會，拒絕發言邀請。會前華府針對北京，就「台北當局參與大會」，發動盟友向世衛施壓；大會期間，特朗普批評世衛是「中國傀儡」，又公開給世衛總幹事譚德塞的「通牒」信函，警告世衛若不在30日內承諾「改革」，美國將永久中止資助，重新考慮美國在世衛的成員國身分。《紐約時報》形容，信函反映白宮諉過於人政治操作升級。特朗普缺席大會，亦突顯華府放棄扮演國際領導角色。

今次世衛大會，有兩個議題最受關注，一是疫苗，一是檢討疫情處理，兩者均牽涉國際角力。疫苗研究分三階段，首階段臨牀試驗只是確認安全度，之後兩階段才是關鍵。全球COVID-19疫苗研究項目逾百，現時僅得8項進入第二階段臨牀試驗，中國研究團隊佔其四，另有兩個項目與美國有關、一個由英國牛津大學牽頭，最後則是德中美三邊合作項目。多支團隊均稱有信心年底前投產，能否如此順利仍是一大疑問；就算火速製成疫苗，分配也是一大問題。

特朗普強調美國優先，近期對疫苗研究流露的自利私心表露無遺。白宮被指企圖「獨家優先」買起德國一間科研公司日後研發的疫苗，德國政界嘩然；法國有藥商表示，由於美國是重要金主，日後疫苗若研製成功，需要優先供給美國，馬克龍政府即時介入過問。世衛大會上，馬克龍強調疫苗研製成功後，必須確保所有人都能平等、公平共享。習近平亦承諾，中國疫苗製成投入使用後，將開放為全球公共財產。

世貿多哈宣言有一條款，若遇衛生緊急情况，要優先確保人人有藥用，知識產權專利可暫擱一旁，可是美國被指為了國內大藥商利益，反對世衛大會決議案清晰援引相關世貿條款，令人擔心疫苗面世後由富國壟斷，嚴限出口價高者得。2009年豬流感大流行，西方富國初期幾乎盡攬疫苗，有研究關注，非洲和東南亞死於豬流感者多得不成比例，與此有直接關係。若富國自私自利不願合作，類似情况絕對有可能重演。

獨立調查汲取教訓

多邊合作阻美操作

與會194國一致同意就全球疫情處理「獨立調查」，是今次世衛大會另一焦點，譚德塞表示會在「最早合適時機」，啟動公正、獨立和全面評估，汲取教訓提供建議。平情而論，面對新冠病毒，人類一敗塗地，各地累計確診數字和死亡人數是一個反映指標。放眼全球，沒有地方抗疫完美，世衛和各地政府都有必要檢討。問題真正複雜之處，在於華府欲將檢討問題政治化，諉過於人掩飾抗疫失敗，將焦點放在指控中國「隱瞞疫情」以及世衛「聽信中國」。

內地抗疫權威鍾南山最近接受外媒訪問，提到年初武漢爆疫，有地方官員沒有說真話，然而中央1月下旬開始主導應對疫情後，官方數據都正確無誤。內地中央部門亦強調，一直本着公開透明負責任態度，及時向世衛及相關國家通報手上資料，包括第一時間發布病毒基因序列信息。病毒不講政治，誰淡化疫情，誰就出大事，武漢封城兩個多月，正是一個深刻教訓；美國疫情慘烈，本質也是淡化疫情自欺欺人的結果，華府整個2月放棄作為，視新冠病毒如流感，導致國內疫情蔓延，並向其他國家輸出大量病例，美國不理世衛警告，累己累人，同樣應該是獨立調查重點。

美國有關獨立調查的政治操作，原本是想靠盟友澳洲牽頭發難，將矛頭指向北京，中國認為動機不純，對澳洲採取反制措施。今次世衛大會的全面檢討議案，實際由歐洲牽頭，少搞政治針對，中國亦有份參與議案字眼磋商，議案一致通過，體現了多邊主義精神。美國放棄扮演國際領導角色，中國又因為華府不斷政治攻擊，難以牽頭國際合作。對北京來說，現階段支持歐洲多邊合作，積極參與國際調查工作，某程度亦是唯一選擇。

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