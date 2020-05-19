社評：試題縱使不妥當 處理勿影響考生

大是大非不應問利弊

當局須檢視擬題機制

香港社會撕裂，與內地關係緊繃，任何有關中國的事情，很容易變得高度政治化，今次試題風波正是最新例子。有關試題列出兩則清末民初日本對華援助的背景資料，要求考生就試卷資料及自己所知，回答是否同意「1900-45年間，日本為中國帶來的利多於弊」，教育局批評試題設計，「嚴重傷害在日本侵華戰爭中受到莫大苦難的國民的感情和尊嚴」，要求考評局取消試題。教育界反應不一，有人批評教育局的做法是政治干預，亦有人認同試題設計存在重大缺失。有學生和教師組織表示，如果考評局決定取消試題，他們將提出司法覆核，以及申請禁制令。昨天考評局開會討論事件，同意全力配合教育局檢視擬題機制，至於相關考題廢存，仍需詳細探討處理方案。

「分析利弊」是中學考試題目常見的提問方式，然而是否適用於每一類課題，顯然亦有斟酌的需要。大學是做學問做研究的地方，學術自由非常重要；相比之下，中學始終是汲取基礎知識和建立是非觀的地方，引導中學生從「利與弊」角度，去思考一些牽涉大是大非的課題，並非合適做法。試想像，如果有學校某一科試卷，先引述六四事件後鄧小平接見戒嚴部隊的講話，再列出之後20年中國GDP增長圖表，然後叫學生「分析六四利弊」，這樣的試題設計，相信香港主流社會都不會接受。

回首1900至1945年歷史，由1931年九一八事變開始，中國有接近15年時間處於日本軍國主義威脅和侵略的狀態；1905年日俄遼東戰爭，以及民國初年日本逼中國接受《二十一條》，也是對中國主權和利益的嚴重侵犯。考評局要求學生就「自己所知」答題，相信也是期望考生能夠寫出相關史實，然而試題設計的最大問題，在於將日本這一系列壓迫侵略，歸入一條可以討論「利弊」和「正面價值」的題目中。考評局這條試題，雖然採用了所謂「開放題題型」格式，然而及格答案只能是「否定」，又何必用「分析利弊」方式提問？如果考評局希望考生重點談論日本人支持中國革命黨推翻滿清的作用，那麼便應該將參考時段，縮窄到20世紀清末民初；若涵蓋1931至45年的歷史，根本就不存在討論利弊的基礎。

試題存廢事關重大

優先照顧應屆考生

歷史科試題設計惹來軒然大波，考評局應該深入檢討，堅持以教育專業為本，檢視擬題機制，看看有沒有盲點、是否有地方可以改進，然而試題設計出了問題，後果不應由考生承擔。事後取消試題牽連太大，有可能影響考生成績，任何補救方法都必有缺陷，必然有考生覺得不公道。舉例說，有學生重點溫習近代中日關係，考試時花了特別多時間作答相關試題，對拿滿分有十足把握，一旦取消試題不計分，對他們難言公道，可是如果考評局決定「送分」，所有考生在該題均拿滿分，顯然亦非公道安排。若是因為一道試題出問題，要所有考生局部或全部「重考」，也必然惹來非議，一定有考生投訴重考表現不如原先。

溫習DSE舊試題，幾乎是所有考生的「指定動作」，老師也很可能會在授課期間重點講解。有人關注相關試題若不廢除，有可能「永留」DSE舊題溫習題目之中，為日本侵華歷史留下「探討正面價值」空間，對歷史科基礎教育帶來長遠影響。今次試題在社會引起很大爭議，教育界立法會議員葉建源表示，明白題目字眼「可能令人感到不舒服」，中學校長會主席鄧振強認為「題目設計不理想」。既然這是一條有缺陷有爭議的試題，當然不宜成為日後考生參考溫習題目，當局大可考慮是否有其他技術方法處理，將之從舊題溫習中永久剔除，而不是現在取消試題。歷史科考試已完，事後發現有試題設計不周，亦已覆水難收，DSE考試影響升學機會，應屆考生是最重要持份者，應該優先得到照顧。

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