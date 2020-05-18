社評：第二波疫情不能輕視 嚴肅處置防疫必殺技

潛伏期是否可長達50天

洗衣工人從何感染成謎

新冠病毒在內地發現首個病例至今將近5個月，雖然疫情已經受到控制，但專家仍然未能完全掌握該病毒的全部特性及傳播途徑。病毒始發地武漢自4月8日解除封城禁令，4月26日現存確診「清零」，但在該市東西湖區一個小區內，5月9日又再發生群組感染。一名89歲的患者，春節後再也沒有離開過住所，之前曾經有過發燒後病癒，近日確診陽性，同一小區內另外5名鄰居也相繼確診，而該小區之前有過10多例確診個案。武漢疫情最新的發展引發關注之處，究竟該患者什麼時候已經感染，潛伏期是否真的一再突破人們一般的認知，而到達30天甚至50天之久。

另一個群組感染的例子發生在吉林省，該省並非病毒的高發區，在此次群組感染發生前，全省病例不足100。5月7日，舒蘭市一名公安局的洗衣工人確診感染病毒，及後其家人及緊密接觸者等32人相繼感染，及後傳播到臨近的吉林市等地。該名洗衣工人究竟是通過接觸有病毒的公安人員制服，抑或是接觸過境外輸入病人，至今仍未有定案。

在這兩個地方的群組感染個案發生之前，內地連續一段時間只出現零星的本地感染病例，舒蘭市的個案更是打破了吉林省73天沒有本地感染的紀錄。從流行病的慣例看，疫情受到控制後的一段時間內，仍然會有可能發生零星的局部地區爆發，不足為奇，只要認真對待，也毋須恐慌。目前舒蘭市已經進入「戰時狀態」，相當於幾個月前武漢封城的安排，一切活動停擺，無辜的是本來已經復課的初三學生被迫再次停課，其他準備復課的學生則要暫緩復課。全省抽調8個支援隊共500多名醫護人員進駐舒蘭市，參與防疫抗疫。而武漢市發生小區群組感染後，全市加大市民的核酸檢測，務求做到每一個市民都要接受檢測。

嚴肅應對的措施還包括處置那些沒有認真處置疫情的官員，舒蘭市的一把手以及下屬5名官員被開除，包括衛健委副主任、衛生健康局長和疾控中心主任等，唯一可能會被認為是「寧濫毋缺」的是公安局政委，因為公安局洗衣工人的感染途徑還沒有確定。這些相關官員要問責，是因為中央政府三令五申要防止疫情反彈，而他們沒有做到，必須要處置他們以起殺雞儆猴作用。而更重大的措施，應該是副總理孫春蘭親自坐鎮，她1月22日被派到武漢指揮湖北保衛戰，直到4月27日武漢清零後才撤出，黑龍江出現眾多輸入病例後又轉戰東北，知悉吉林爆發新的疫情，又馬不停蹄到了舒蘭市。有中央政府派遣得力人員坐鎮指揮，加上通過反覆實踐形成了一套完整的應對措施，武漢市和舒蘭市出現的群組感染，應該可以「處之泰然」。

美國巴西輕忽應對前車可鑑

輸入和無症狀患者成為隱憂

然而，以4000多條性命換回來的處置經驗和應對措施，加上政府嚴肅認真的處置態度，對待疫情也不能掉以輕心。鍾南山醫生昨天還發出警告，中國仍然面臨第二波疫情的挑戰，因為大部分中國人仍然是新冠病毒的易感人群，他們沒有獲得足夠的免疫。這個警告，不是危言聳聽，因為中國除了面對零星的本地感染外，還有其他的潛在威脅。

境外傳入個案始終是一個影響因素，目前累計1700多個病例，仍有44名患者在醫院接受治療。雖然全球各國已經主動或被動地封關謝客，但中國在海外工作、留學和定居的人數有數百萬，他們散居幾乎全球每一個角落，一旦疫情在他們居住的國家爆發，首選是回國避疫，目前還有很多人困居在疫情嚴重的國家，只是因為沒有機位或者機票昂貴而沒有來得及回國，境外輸入個案相信還會陸續有來。

無症狀感染者病例雖然在過去15天內連續下降，仍有515例在接受觀察。這些無症狀的感染者以年輕人居多，他們活動頻繁，何時何地傳染給別人也無法控制，只能增加檢測的手段，對所有存在風險的人加強排查，但始終是無法確保沒有無症狀感染者在無意中散播病毒。

新冠病毒特徵詭異，所以造成史無前例的災難，美國和巴西始終不肯嚴肅應對，造成不必要的傷亡，應該引以為戒，但只要政府與國民共同嚴肅應對，也不至於是完全束手無策，中國能夠應對第一波疫情，而且還在嚴陣以待，盡量控制不會出現第二波疫情，應該是有信心的。

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