社評：監警報告點到即止 未符期望難解死結

監警報告「鋪陳事實」

「警暴」問題含糊其辭

監警會主席梁定邦稱，報告內容嚴謹，旨在「鋪陳事實讓社會各方反省」，可是曾經參與監警會審視工作的國際專家小組前成員Clifford Stott卻大潑冷水，質疑報告扭曲事實。民主派認為監警會報告偏頗，只採納警方說法，「刻意模糊警方暴力」，有建制派則要求調查暴力示威的資金物資來源。行政長官林鄭月娥認為報告「客觀全面」，政府會盡力跟進監警會建議，惟排除設立獨立調查委員會，皆因事態已經變質，有人企圖以暴力威逼政府，「削弱警隊會令暴力分子得逞」。各方立場依舊南轅北轍，看不到監警報告對修補社會裂痕有多少幫助。

監警報告全文過千頁，論厚度分量十足，可是在一些最關鍵的問題上，報告內容都是點到即止，留下不少空白。以7‧21元朗襲擊為例，報告認為警方的錯失，在於沒有及時收集及整理情報，未有充分考慮採取防範措施，避免暴亂發生；999報案系統亦存在不足，無法處理超負荷情况，當晚元朗站內及附近幾次襲擊，皆未見警方到場，「難免招致市民不信任和譴責」，「激化警黑勾結指控」。對很多市民來說，心中最大的一根刺，乃是當晚警方有否「放水」縱容襲擊。報告提到當日有警司在南邊圍與白衣人交談一事，認為涉事警司指示白衣人返回村內，「有充分理由這樣做」，不代表勾結，然而監警會沒有傳召證人權力，無法迫使有關人等作供如實交代，不管報告怎樣鉅細無遺鋪陳當晚事件細節，始終難以消除公眾懷疑。

誠然，反修例風暴中，一些針對警方的嚴重指控，諸如8‧31太子站「打死人」、浮屍少女「遭姦殺」等，並無多少憑據，更似以訛傳訛的謠言，當中包含大量政治操作，監警報告亦提到，所謂「太子站殺人後掩蓋真相」之說，是超乎常理的主張。可是報告對於警方執法有否過度使用武力，始終含糊其辭。

報告表示，警員應「自行判斷」何謂合理武力，須為行動負責，監警會預期警方會對未有遵從指引及法例的警員按章處理。有關說法模稜兩可，更似「耍太極」。6‧12警方在中信大廈外使用催淚彈，險釀人踩人，監警報告談及此事，關注當時警方使用催淚彈是否有必要及恰當，惟同時又稱，由於事件進入司法程序，現階段不宜評論警方當日行動是否恰當。這些說法，難免令人有避重就輕之感。

暴力示威「有組織」

獨立調查求真相

監警報告提出數十項建議，包括提升警隊透明度、檢討使用武力拘捕大量違法示威者的執法策略、制訂有關暴動的明確指引等。然而部分建議要麼太過空泛，要麼臨場操作可行性存疑。舉例說，監警會建議警方及傳媒草擬工作守則，讓雙方各自履行職責，同時確保安全。昨天林鄭月娥亦表示，希望盡快落實有關提議，然而現實是警媒關係陷入谷底，前線記者不滿警方亂噴胡椒，警方則懷疑記者中混有示威者，一些「民間記者」其實就是違法示威參與者。警方與傳媒出現互信問題，示威衝突現場混亂，就算訂出守則，臨場是否能夠有效執行，又是另一回事。

反修例風暴重挫警民關係，監警報告雖然鋪陳了大量資料，然而監警會沒有調查權力，報告的公信力和全面性必受質疑，唯有具法定調查權力的獨立調查委員會，才能彌補這方面的不足。梁定邦表示，監警報告談的是大局，並非追究個別警員失職或過度使用武力，可是這卻正正是社會上不少人的要求。這一落差，注定報告很難得到主流社會滿意。

反修例風暴事態複雜，警方執法是其中一個爭議點，暴力示威組織、外部勢力介入等問題，亦有不少人議論。監警報告提到，雖然有些人形容反修例運動背後「無大台」，可是每次暴力示威中，明顯有着不同形式的組織性，例如協調示威策略、提供大量汽油彈及設計相若的防毒面具等；最近數月發現的槍械，以及龐大數量的實彈和炸彈製造材料，均顯示這些活動背後有某種形式的組織。報告提出了疑問，卻未有提供答案。只有成立獨立調查委員會全面徹查，才能還原反修例風暴的來龍去脈和所有真相。

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