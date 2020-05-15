社評：新冠肺炎恐變風土病 抗疫見步行步非良策

世衛憂病毒無法根絕

防疫鬆綁思考三問題

香港再現源頭不明本地感染個案，衛生官員指出，疫情變化仍待觀察，不排除不時再有零星個案，市民可能要接受長期與病毒共存。近日世衛緊急項目執行主任瑞安亦提到，新冠病毒恐怕無法完全根除，有可能成為風土病，像愛滋病一樣永遠不會消失。瑞安指出，部分爆疫國家開始解除封鎖措施，處理必須非常小心，否則有可能出現新一波疫情。

愛滋病毒源於西非黑猩猩，科學家追源溯本，相信病毒早在20世紀初已傳給人類，最大可能是經由打獵感染。直至1970年代愛滋病傳入美國，漸漸蔓延開來，科學家深入研究，始於1980年代發現這一世紀病毒。經過數十年努力，科學家總算找到較為有效的方法，遏制人體內的愛滋病毒，然而至今仍然未有「解藥」，也沒有可行的疫苗，最有效的預防方法，仍是避免不安全性行為及共用針筒。

世衛官員將新冠病毒與愛滋病毒相提並論，用意是提醒公眾做好心理準備「與疫共存」，既然人類能與愛滋病毒共活，一樣有方法與新冠病毒共存。可是換個角度看，人們亦要明白，科學並非萬能，與新冠病毒的戰鬥，未必一帆風順。新冠病毒也許未如愛滋病1980年代爆發時般致命，可是其傳播方式顯然比愛滋病毒更難提防，在未有特效藥或疫苗前，最有效的預防方法，仍是改變行為模式，留意社交距離，做好個人衛生。

當然，改變行為習慣和社會運作模式，要付出相當大的代價。多國為了控制疫情，採取嚴厲社交限制措施，經濟打擊沉重，只要疫情稍稍放緩，部分國家已急不及待「解封」防疫措施。美國每天新增病例仍然數以萬計，可是白宮和多個州份已急不及待重啟經濟；在歐洲，多國亦準備逐步解封旅遊業，放寬邊境限制。

西方多國重啟經濟，容易令人產生全球疫情回穩的錯覺，然而只要看看全球病例數字，已可知道實情並非如此。根據官方統計，全球確診人數超過430萬，死亡人數突破30萬，單是美國便至少有8萬人喪命，權威傳染病專家福奇指出，美國實際死亡人數被低估，現在急於重啟經濟，可能令疫情再次大爆發，可是總統特朗普卻無視忠告，認為福奇言論「不可接受」，堅持各州盡早復課復產，甚至質疑美國死亡人數「被誇大」。

新冠病毒可能永遠存在，不代表各地可以採取放棄態度，假借「群體免疫」等理論為藉口，犧牲人命換取經濟運行。為救經濟過急解封防疫措施，卻又未能有效追蹤新爆發個案，隨時導致疫情惡化，陷入公共衛生與經濟災難交替出現的惡性循環。世衛認為，各地解封防疫措施之前，必須考慮3個問題：1）本地疫情是否已經受控？2）醫療系統是否有能力應付「鬆綁」後可能出現的疫情反彈？3）公共衛生監察系統能否有效找出病人、迅速鎖定密切接觸者？今次疫情的複雜程度，在於部分感染者並無病徵，隱形傳播鏈不易發現，面對以上3個問題，就算答案均為「是」，鬆綁也要相當審慎，何况有些國家根本自欺欺人，拒絕面對真相。

世衛官員瑞安認為，德韓「鬆綁」後疫情雖見反覆，惟不代表兩國做得不好，兩國一直有「張開雙眼」正視疫情，反應亦很迅速，可惜部分國家卻選擇「閉眼駕駛」盲目解封，未來數月恐出大事。今次疫情中，世衛表現受到不少質疑，惟平情而論，世衛其實不時有向各國發出警告，只是部分國家充耳不聞，大禍臨頭才諉過於人。

與疫共存長期抗戰

應對策略須規範化

冠狀病毒大流行史無前例，目前各地應對策略都是見步行步，一邊設法遏制疫情，一邊大灑金錢支持經濟，撐得一時得一時，可是如果新冠病毒真的永遠存在，成為風土病，抗疫情撐經濟便不能只有短期部署，還得放眼長遠，包括提升醫療系統應變能力、強化病毒檢測追蹤，防疫措施收放準則亦需規範化、制度化，不能一味見步行步，只講臨場應變。港府為了應付疫情衝擊，已投入近3000億元撐經濟保就業，倘若疫情曠日持久，經濟不景持續，庫房收入大減，抗疫救市開支卻在不斷增加，港府無法像美國靠印銀紙解決問題，必須及早未雨綢繆，思考不同可能情景下的應對處理。

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