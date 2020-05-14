社評：防疫措施張弛有道 病毒檢測必須加強

病毒隱性傳播難滅絕

港再現不明源頭感染

4月20日以來，香港連續23天本地零確診，跟28天（即兩個潛伏期）零確診這一「理想目標」近在咫尺，未料功虧一簣。昨天當局證實再有本地確診個案，分別是一名66歲婦人及她的5歲孫女。疫情出現轉折，難免叫人心下一沉，把社會上下原先對疫情緩和的樂觀氣氛冲淡不少。新病例叫人不安之處，在於感染源頭不明，確診婦人與家人並無到過外地，也無出入高風險場所，婦人外出有戴口罩，平常只會出入街市，以及到兒子家中協助照顧孫女。

衛生防護中心指出，與婦人有密切接觸的8名家族成員，除了已確診的孫女，還有6人出現初步病徵，唯一沒有病徵者是婦人的丈夫，然而根據昨晚最新消息，婦人丈夫已初步確診。COVID-19防不勝防，一大原因是感染者未必有病徵，婦人丈夫初步確診，再度突顯這一風險。這宗家庭群組感染個案，究竟是誰最先中招、在什麼場所感染，至今仍不清楚，唯一可以肯定是社區有隱形傳播鏈。本地防疫專家指出，檢測顯示婦人病毒量高，有傳染風險。市民看待疫情發展，既要抱有希望，亦不能過度樂觀。今次新病例不一定是再度出現社區爆發的先兆，可是各方亦要有最壞打算，疫情復發的警號已經響起，市民必須提高警覺，防疫意識不能鬆懈。

本地感染個案再現，「28日零確診」是否需要從頭計起、防疫措施「鬆綁」大計要否叫停，惹來不少市民關注。正如港大醫學院院長梁卓偉所言，COVID-19隱形傳播能力高，滅之絕之不大可能，「28日清零」這個理想指標，今次疫情未必適用。未來一段時間，零星感染個案甚至小規模爆發反覆出現，可能成為「新常態」，所有人都要學習「與疫共存」，最重要是嚴防事態演變成大規模社區爆發。

本地疫情現暗湧，未來兩周相當關鍵，必須密切觀察疫情發展，在這段時間放寬防疫措施並不適合；倘若14天後仍沒有大爆發迹象，一些原定的鬆綁計劃，諸如中小學復課等，仍可如期審慎推行。至於放寬跨境檢疫限制，現在問題恐怕不是香港想不想放寬，而是澳門等鄰近城市眼見香港疫情再現，是否願意對港放寬。這個問題可不是香港單方面能夠話事。

今次抗疫是一場持久戰，防疫措施需要視乎疫情起伏「有收有放」，食衛局長陳肇始亦稱，抗疫工作要「張弛有道」，疫情嚴峻時要採取嚴控措施，疫情穩定則應該放寬，讓社會恢復運作。防疫措施收放，時機和分寸拿揑至為重要，當局能否準確掌握疫情走勢，正是關鍵所在。政府若要做到這一點，首先必須確保病毒檢測工作到位。香港再現源頭不明病例，疫情走勢並不明朗，最穩妥的做法，是展開大規模病毒檢測，除了對病人的密切和間接接觸者悉數檢測，亦要擴大社區檢測規模。

擴大社區檢測工作

方能準確掌握疫情

疫情爆發以來，港府再三強調，本港病毒檢測比例在亞洲數一數二，平均每百萬人進行了超過2.2萬次測試。這個比例雖然不算差，可是放眼全球，人口檢測比例較香港高的亦不少，英國和德國分別超過3萬次，就連之前疏於防疫檢測的美國，這兩個月亦急起直追，達到3萬次的水平。香港出現疫情以來，多位本地防疫專家都認為，港府每日平均只做千多次檢測，數量並不足夠。雖然港府其後有所改善，每日檢測超過2000次，然而仍跟專家要求的平均每日超過7000次，有顯著距離。深圳有能力每日檢測過萬樣本，港府沒有理由不去設法提升檢測能力。

香港人口超過700萬，要做到全民檢測，實際執行也許有難度，然而若要盡快找出社區隱形傳播鏈和隱形病人，大幅提高病毒測試數量，乃是不二法門。政府抗疫顧問專家袁國勇認為，衛生署有足夠人手，只要做好時間編排，分更去做，便可增加每日檢測人數；另一位顧問專家梁卓偉更指出，若配合私營市場的檢測，官民合力可以將每日檢測量提升至上萬次。政府應該多聽抗疫專家建議，設法克服技術障礙，顯著提升檢測能力和檢測範圍。

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