社評：疫情復發風險難低估 借鑑外地經驗防反覆

本地零確診料「斷纜」

是否零星病例待觀察

香港疫情放緩已有一段時間，根據防疫專家說法，最理想是做到連續28日（即兩個潛伏期）本地「零確診」，疫情便算正式受控。放眼歐美，部分國家即使每天仍有百計確診甚或死亡病例，只要數據稍稍顯示疫情有放緩迹象，已經急不及待「解封」防疫措施重啟經濟，遑論等足28日，像香港般嚴格辦事的反而是少數。香港連續23天未有本地感染病例，距離兩個潛伏期（合計28日）「清零」目標只差數天，未料昨天卻傳出懷疑再有本地感染個案，一名沒有外遊紀錄的六旬婦人初步確診，最終結果有待衛生防護中心確認。

COVID-19全球大流行，不會一時三刻消失，部分感染者沒有病徵，意味病毒有可能潛伏於社區，本地防疫專家亦承認，今次疫情下要做到28天零確診，有一定難度。倘若六旬婦人最終證實確診，28天「清零」目標臨門一腳「斷纜」，無疑令人遺憾，惟現在並非氣餒時候。不少專家認為，隨着防疫措施放寬，出現零星本地個案，幾乎無可避免。社會上下應將本地感染病例再現，視作警報鈴聲，不能因為疫情緩和掉以輕心，至於當局是否需要放慢防疫措施「鬆綁」步伐，應該先繼續留意事態發展，加強病毒檢測和追蹤潛在接觸者，看看疫情有沒有明顯擴散迹象，再行定斷。

「疫境」之下，人人都想多聽好消息。近期多國都表示「疫情放緩」，有關疫苗研究取得「重要進展」的消息不時傳出，然而現實是全球感染人數仍在爆發式增長，短短個多月內，由100萬宗暴增至超過420萬宗；所謂疫苗「最快今年秋季投產」等說法，亦只是最理想的情况，疫苗實際成效需要長時間觀察，亦不代表人人都能即時使用。疫苗要等一年多時間方能全球廣泛應用，仍是較為現實的時間表。今次抗疫將是一場持久戰，所有人都要學習「與疫共存」，不應對疫情發展有不切實際的幻想，防控措施則要視乎疫情，有收有放，最重要是面對現實，不要自欺欺人。

細察全球疫情最新發展，一些早前成功遏制疫情的國家及地區，在防疫措施「鬆綁」後，似乎都出現不同程度的反覆。3月以來，內地疫情緩和，大部分是輸入病例，只有零星本地感染，然而4月初解封的武漢，近日有社區接連發現6宗本地個案，武漢當局下令在全市範圍展開「十天大會戰」計劃，巿內1100萬人口要在10天內接受核酸檢測，據報目前已有一成人做了檢測。在德國，當局早前因應疫情放緩，撤銷部分社交距離限制，酒吧得以重開，惟隨着防疫措施鬆綁，感染率亦回升，連續兩日維持在關鍵水平之上，全國單日新增百多宗病例，德國政府強調現階段未出現不受控爆發。

武漢韓德疫情復發

審慎鬆綁防大爆發

韓國是另一個抗疫表現獲得國民廣泛肯定的國家，惟最近疫情亦有捲土重來之勢。首爾梨泰院夜店爆發群聚感染，逾百宗確診，當中近三成屬第二代傳播，反映疫情再度在社區蔓延。中德韓疫情復發輕重不一，以韓國最為凶險，然而若能及時採取強而有力行動，相信仍有機會短期內穩定疫情。三國皆有成功將大規模疫情遏制下來的往績，然而疫情尚有可能死灰復燃，突顯COVID-19潛在威脅和控疫難度比想像更大，其他控疫表現平平的國家，疫情遠未回穩已急於解封，風險之高可想而知。

香港疫情緩和，不少人關注當局會否進一步放寬限聚令及跨境人流檢疫限制。平情而論，目前本港以至整個大灣區的疫情，遠比歐美理想，倘若本地感染只屬零星病例，當局仍可繼續審慎「鬆綁」，包括復課和放寬限聚令，以及先從港澳兩地入手，逐步放寬跨境限制；當然，市民亦要有心理準備，倘若香港出現類似韓國的新一波爆發苗頭，不僅要叫停「鬆綁」，部分原本已放寬的社區防疫措施，亦有可能重新推行。

武漢「十天大會戰」計劃，突顯疫情防控首務仍是早發現早隔離，若要放寬防疫措施，必須確保有能力做好病毒檢測及追蹤密切接觸者。韓國疫情復發，則突顯了夜店等場所的播毒風險，當局在追蹤和檢測方面遇到不少障礙，一大原因於是部分顧客不願透露自己到過爆疫的同性戀酒吧。香港應汲取其他地方的經驗教訓，不能輕率放寬高風險場所的規管，同時亦要細心留意會否像韓國般存在「防疫死穴」。

■歡迎回應editorial@mingpao.com