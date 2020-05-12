社評：海洋公園存亡臨眉睫 兼顧理想現實定前路

海洋公園陷困

命運緊扣旅業

冰封三尺非一日之寒，近年海洋公園收入雖見增長，惟營運成本亦有增無減，連續4年業績「見紅」；反修例風暴重挫香港旅遊業，海洋公園生意更是一落千丈。政府今年初建議撥款106.4億元，資助海洋公園全新發展，多個政黨均表保留，認為金額太高，未料更嚴重的打擊尚在前頭。隨着疫情爆發，海洋公園1月底起關閉，至今超過3個月。雖然園方宣布高層減薪，又推出無薪假安排，可是餵飼照料動物等基本開支不可減少。疫下海洋公園零入場零收入，每月開支卻要1.4億元，年底更要歸還一筆數以十億元計的商業貸款。根據當局最新說法，園方現金流即將用盡，若政府不撥款拯救，最快下月倒閉清盤。

海洋公園存亡問題，需從短期和中長期兩層次考慮。疫情重挫全球經濟，很多行業停擺無法運作，各地政府都大灑金錢「撐經濟保就業」，香港亦不例外，港府兩輪抗疫基金都有重點支援旅遊業。海洋公園短期倒閉，數以千計市民的飯碗亦會打爛，受影響的除了園內2000個全職職位，連帶相關行業員工亦可能被波及，民生代價巨大；如何善後園內大量動物，避免出現一場「動物災難」，亦是必須考慮的問題。任由海洋公園倉卒結業，未必是合適做法，然而公園的定位和前途，確需重新考慮。海洋公園立足香港，滿載港人回憶，也是香港旅遊業重要地標，失去這個公園，無疑是一大遺憾，可是如果香港旅遊業一蹶不振，大型主題公園模式變得不可持續，社會上下也得面對現實，思考「長痛不如短痛」的問題。

海洋公園陪伴港人40多年，發揮多重角色，除了教育、保育及本地消閒，當然也包括旅遊。1980年代海洋公園風光一時， 機動遊戲和水上樂園備受港人歡迎，然而隨着社會變遷和港人口味轉變，90年代中漸走下坡，經營愈益困難，直至2003年內地開放自由行，公園迎來第二春。不管喜歡與否，過去10多年海洋公園一個重要定位，就是大型旅遊基建設施，不少港人覺得內地客太多太擠，可是若非遊客收入進帳多，園方亦無法推陳出新，得以持續成為區內數一數二的世界級海洋主題公園。

近年本港周邊地區大型旅遊設施紛立，競爭愈來愈大，過去數年內地團遊海洋公園有下降趨勢，可是內地客仍是園方重要收入來源，遠比歐美、日韓或東南亞旅客多。然而隨着反修例風暴爆發，海洋公園乃至香港旅遊業的經營環境，亦出現根本變化，部分人對內地人的排拒情緒公開化、白熱化甚至暴力化，內地人來港意欲亦遠不如前。即使疫情過去，海洋公園也要思考客源問題。當下海洋公園的困境，某程度亦是香港整體旅遊業的縮影。

定位本地客說易行難

公園世界級規模難保

疫情改變全球旅遊業生態，影響隨時持續數年。就算部分國家及地區疫情緩和，航空業旅遊業逐步重開，短中期都不會回復舊觀。由於社交距離限制，大多數航班可能都要隔位坐，飛機載客量大減，機票價格亦將比疫前高很多。對香港來說，這意味長途客以及東亞鄰國旅客，都會比以往少一截，香港旅遊業客源，未來一段時間也許更加集中在大灣區，以及高鐵可以直達的內地城市，如果不要內地客，社會上下需要認真思考，還有什麼法子開拓客源，保住氣若游絲的旅遊業。

對於海洋公園而言，疫情帶來的改變，理論上當然可以成為重新定位的契機，改為聚焦本地市場。觀乎現今社會氛圍，一句「海洋公園港人優先」，肯定政治正確，問題是單靠本地人市場，根本無法撐得起現在海洋公園的規模。海洋公園若要走這條路線，無可避免要大削各類設施規模，未必可以再成為東亞區耀眼奪目的世界級海洋主題公園。

世事不如人意，事情未發生前，人們總有很多期望和想像，認為魚與熊掌可以兼得，然而現實往往很殘酷，海洋公園「縮水」後，誰敢保證未來出現在南朗山的不會是豪宅？無論是海洋公園存續，還是香港旅遊業前路，都需要理性思考，避免感情用事。海洋公園若要浴火重生，既要內部厲行改革，包括改變有違動物權益的活動環節，亦要有較理想的社會環境，讓旅遊業能夠廣納不同客源，若然現實顯示香港無法做到，也許只能說句，香港不配有一個世界級的自家主題公園。

■歡迎回應editorial@mingpao.com