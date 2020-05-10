社評：尊重專家科學意見 處理疫情撇開政治

美國確診病例已經達到133萬宗，從3月30日以來的一個多月，每天新增病例都有逾兩萬宗，成為全球感染和死亡病例最多的國家，何時得以緩和還是未知之數。美國應對疫情的成效，成為全球關注焦點。然而，總統特朗普除了提出一些令人啼笑皆非的建議，還有一些具爭議的處理手法，比如成立由商界人士組成的聯邦應急管理機構，專研經濟重啟問題。這些做法是否恰當，有待美國內部討論，但忽視醫學專家的意見，則令人不無擔心。

美國最權威的流行病學專家福奇，曾是六任美國總統的顧問，其意見一言九鼎，對於特朗普的一些做法，他不時公開提出不同意見，比如說如果特朗普及時採納保持社交距離和居家隔離的建議，感染死亡人數可能不至於這麼多。特朗普4月12日在社交媒體上轉發有關辭退福奇的帖文，雖然事後澄清「十分喜歡」福奇，但對這位權威專家的不尊重，溢於言表。福奇由於有崇高地位而寵辱不驚，而且他的意見合情合理備受推崇，許多州長在醞釀抗疫計劃時都會給福奇打電話。

特朗普難撼福奇地位

專家意見卻棄如敝屣

然而，在特朗普眼裏，也只有福奇一個專家是不可替代，最近傳出他將美國疾控中心提出的17頁建議書束之高閣，原因可能是該建議對重啟經濟提出太多限制。疾控中心本是為政府提供有關醫療衛生意見的重要機構，但特朗普政府為盡快重啟經濟，不惜將其意見「棄如敝屣」。而專門為應對疫情設立的特別工作組，由副總統彭斯牽頭，成員包括各有關方面負責人，16人中有9人是醫生，理應是防疫抗疫的中樞，但自從特朗普決定每天的媒體見面會由他親自主持後，這個特別工作組就再無露面機會。日前還傳出特朗普準備將該小組投閒置散，由商界代表組成的顧問團取而代之，專門研究重啟經濟的措施。

雖然美國各州有足夠的自主權力，可獨立決定應對疫情的舉措，醫院醫生也會按照專業判斷去決定治療方案，而不會隨意聽取特朗普有關某種藥品療效最好的建議。然而，聯邦政府畢竟主導決策醫療物資的分配，而且還掌握了龐大的科研經費，畢竟會有一些專家會為聯邦科研經費而不敢貿然提出不同意見，特朗普的「政治專橫」，為政治干預科學決策立下了一個極壞先例，至於會否因此耽誤防疫抗疫的效率，還要拭目觀之。

加拿大也有政治施壓防疫專家的情况，最近國會衛生委員會通過決議，傳召加拿大籍世衛專家艾爾沃德作證。作為世衛助理總幹事，又是加拿大籍，艾爾沃德本應義不容辭到加拿大國會回應有關防疫抗疫的問題。然而，他兩次拒絕國會的邀請，原因是向他的提問有政治逼供意味。

世衛組織在2月份組織了來自美國、日本等國的13名流行病學專家到中國考察疫情，艾爾沃德作為帶隊團長，考察過北京、廣東、四川和湖北後，對中國應對疫情的措施和成效表示肯定，還說了一些動感情的話，如全世界對武漢有所虧欠，以及如果他感染了病毒，希望到中國治療等等。

艾爾沃德醫生在加拿大紐芬蘭大學畢業，曾到英國和美國深造，1992年加入世衛組織，一直負責流行病的防疫抗疫，足迹遍及中東、太平洋諸島和東南亞，被公認對全球範圍根絕小兒麻痺症貢獻巨大。如果不是他對中國說了一些好話，艾爾沃德是一個毫無爭議的專家。

加國會逼供艾爾沃德

對專家製造寒蟬效應

加拿大國會議員鍥而不捨地要傳召艾爾沃德，究竟意欲何為？顯然並非希望世衛專家給加拿大提供抗疫意見，也不是對世衛在處理疫情的功過成效提出質疑，而是針對他有關中國的言論。

一名流行病學專家對中國的看法，當然可以質疑，但以這種政治手法窮追猛打，要求艾爾沃德作為「被告」去辯解，恐怕會給其他專家製造寒蟬效應，以後誰也不敢高調說出個人意見。更大的問題是，在抗疫迫在眉睫之際，去為一個對加拿大當下抗疫並無迫切關係的議題而大動干戈，這才是大問題。

目前疫情還在蔓延，歐洲開始有所緩解，北美尚在發展中，非洲和南美洲則是潛在的危機地區，疫苗還沒有開發成功，各國都應專心一志應對疫情，而且應該聽取專家的專業意見。忽視專家的角色，甚至隨意給他們扣政治帽子，對於防疫抗疫毫無益處，美加在這方面為世界其他地區立下了一個不良的先例。

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