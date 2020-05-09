社評：不正常的立法會 折射香港不正常

多數暴力鬥少數暴力

內務委員會衝突迭起

內會超過半年仍未能選出正副主席，陷入癱瘓狀態，導致大量法案審議工作積壓。立法會主席外聘兩位資深大律師提供法律意見，兩人認為新主席未選出前，競逐連任的現任主席李慧琼可以繼續行使權力，處理內會緊急重要事項，主席選舉事宜除外。立法會法律顧問同意相關觀點，認為現任主席有責任解決內會延誤選主席所積壓的問題。建制派強調，李慧琼有權主持昨午內會會議；民主派則找資深大律師戴啟思及陳文敏等提供意見，質疑李慧琼無權主持會議，應繼續由副主席郭榮鏗主持。

泛民建制各執一辭，昨午會議充滿火藥味，由會前「爭坐主席位」，到會議期間的連場對抗衝突，兩派都有議員「講口又講手」，主席台前一片混亂，多人被趕離場，有人不適送院，沒有出現更嚴重的事態，已屬幸運。民主派高呼李慧琼越權，建制派則指越權的是郭榮鏗，雙方糾纏個多小時，民主派在郭榮鏗宣布「會議結束」後集體離場，李慧琼繼續主持會議，就多條不涉敏感政治爭議的條例草案，分別成立9個法案委員會跟進。

表面看，內會停擺僵局似乎有所突破，然而由於民主派的立場是李慧琼「非法主持會議」，即使多項條例草案審議工作得以在法案委員會展開，民主派勢將挑戰委員會的合法性。立法會會期尚有兩個多月，昨天內會所出現的混亂衝突，不會是休會前的最後一次，甚至未必是最嚴重的一次。

郭榮鏗會後表示，根據「傳統」，內會未選出主席前，內會會議首項事務是選舉主席，李慧琼的做法屬「奪權」，惟平情而論，內會停擺半年導致立法會法案審議工作癱瘓，早已遠離「傳統」。立法會應有的職責職能，就是處理立法工作，《議事規則》存在的目的是為了讓會議進行，不可能是為了癱瘓會議而生。內會經過半年仍未選出主席，明顯不是正常情况，立法會法律顧問昨午在會議上亦提到，現在內會的情况是主席選舉出現過度延誤，令工作大量積壓，有必要解決問題。

去年修訂《逃犯條例》風波，泛民也曾採取拉布策略，利用主持會議的權力，阻撓法案委員會選出主席；建制派見招拆招，在內務委員會利用多數派優勢，發出由經民聯石禮謙擔任主席的指引，雙方政治對抗不斷升級，最終引爆反修例風暴。這次泛民建制就主持會議權力問題再度「過招」，某程度亦是一場「少數暴力」對「多數暴力」之爭，泛民作為議會少數派，利用《議事規則》鑽空子，使出「政治蠻力」務求「卡死」立法會運作，建制派則利用多數派的力量，以「硬功」企圖打破僵局。

良性政治求同存異

惡性政治勝者為王

良性的政治，應該是求同存異、講道理求共識；惡性的政治，則是赤裸裸的權力鬥爭，道理淪為包裝點綴，遊戲規則只有一條，就是勝者為王。當下香港惡性政治當道，議會內外充斥形形色色的暴力，不同陣營敵我分明，各方都認為訴諸力量可以逼對手屈服。政治鬥爭癱瘓立法會，當然不是正常狀態，然而立法會的不正常，不過反映了香港社會的不正常。立法會作為民意代表機關，各派議員行事之前，必然有考慮支持者的看法，社會高度兩極化，必然反映在議會內；泛民建制鬥爭白熱化，倒過來又會激化不同陣營支持者的怒憤和敵意，形成政治惡性循環。

立法會選舉9月舉行，泛民建制要向各自支持者交代，雙方纏鬥下去會引發什麼狀况，令人擔心。反修例風暴一周年臨近，社會氣氛又趨緊張，暴力陰霾重臨，港獨若隱若現，議會內對立激化，與議會外的街頭鬥爭會產生什麼樣的共振，固然令人關注；立法會失序失範失能，社會動盪危機再起，中央會否坐視不理，又是另一問題。疫情緩和後的香港，恐怕又要面對政治折騰之苦。

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