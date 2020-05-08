社評：「旅遊氣泡」未經考驗 解封旅業審慎而為

恢復跨境人員流動

「快速通道」復工復產

新型冠狀病毒大流行，各地紛紛採取嚴厲入境檢疫措施，跨境人員流動銳減，航空公司幾乎無法運作，旅行社更是「零生意」，即使未來疫情回穩，航空業旅遊業走出冰封狀態，「解凍」過程亦將相當漫長痛苦。以航空業為例，如果未來所有航班均須因應社交距離要求，空出機艙中間座位，部分航空公司未必撐得住。國際航空運輸協會向逾百間航空公司了解，發現僅得4間有能力在這種狀態下保持收支平衡，機票大幅加價無可避免，而這又必然影響國際旅客人數，旅遊業復蘇舉步維艱。

各國抗疫形勢不一，美國仍然水深火熱，部分歐洲國家疫情放緩，至於中韓澳紐等地，抗疫形勢相對理想，有較佳條件逐步重啟經濟、適度恢復跨境人員流動。上月底，中韓為方便兩國特定商務和技術人員往來，設立「快速通道」，簡化入境手續和檢疫要求，只要符合審批條件，通過核酸檢測，就可免除入境隔離。《華爾街日報》報道，除了韓國，中方亦跟東亞和歐洲10多個國家提出「快速通道」構思，方便商務技術人員必要往來，修復國際產業鏈和供應鏈。在台灣，一些台商亦希望有「快速通道」，讓他們來往大陸處理業務。

回看香港澳門兩個特區，隨着兩地疫情緩和，港珠澳大橋穿梭巴士停駛超過一個月，今天起恢復有限度服務。與內地往來方面，早前港府提出有條件豁免特定商務人士和跨境學童強制檢疫，配合復課和營商需要，引起不少議論；相比之下，澳門先行一步，昨天起推出新的出入境安排，針對萬多名需要來往珠海中山上班上課的澳門居民，提供核酸檢測，若結果為陰性，7天內出入兩地毋須隔離觀察。

全球疫情起伏不定，香港不能貿然大舉放寬入境檢疫要求；與此同時，香港亦不能長期對外關閉大門，總得視乎疫情，適度開門做生意，這牽涉到兩個層面，一是方便符合特定條件的人士進出，逐步恢復正常商業經濟活動；一是應否向疫情緩和地區，放寬入境檢疫要求，方便一般旅客進出，讓旅遊相關行業重獲生機。中韓的「快速通道」、澳門珠海的新安排，還有港府提出豁免特定人士強制檢疫要求，皆屬前者，涉及人數相對有限，風險較易控制。至於第二個層面的放寬，涉及一般旅遊消閒，規模一定較大，風險必然較高。

先借鑑外國「旅遊氣泡」

再考慮港深珠澳互通

歐洲疫情放緩，部分國家籌謀重開旅遊業，「旅遊氣泡」（travel bubble）概念應運而生，簡言之就是一些疫情相對緩和的國家「堆埋」結成「氣泡」，互相開放旅遊，「氣泡」以外的人若要進入，仍須檢疫隔離。波羅的海3國本周便率先宣布締結「旅遊氣泡」，澳洲和新西蘭亦計劃以「旅遊氣泡」形式恢復通關。在香港，有旅遊業人士提出，倘若疫情持續改善，應考慮香港與深圳、珠海和澳門「4點互通」。

疫情下如何處理旅遊業問題，叫人費煞思量。在歐洲，德國表示若疫情受控，暑假有機會放寬旅遊限制，特別是鄰國遊，希臘更決定7月起全面開放旅遊市場；法國則較為審慎，強調必須視乎疫情，國民可以出國度暑假言之尚早。在香港，衛生防護中心一直呼籲市民避免非必要外遊，本地防疫專家亦表示，市民今年不應外出旅遊。防疫抗疫摸着石頭過河，宜緊不宜鬆，「旅遊氣泡」概念理論上行得通，可是氣泡內任何一地出現「甩漏」，隨時火燒連環船。波羅的海3國疫情與香港差不多，各有千多宗確診，可是毗鄰的俄羅斯及波蘭疫情並不輕，香港應該先觀察3國「旅遊氣泡」實際操作是否穩陣，從中汲取經驗，謀定而後動，切忌操之過急。

多地合作共建「旅遊氣泡」，既要視乎疫情，亦要建基信任，前者可參考客觀資料，後者則很大程度是政治問題。若然外國經驗證明「旅遊氣泡」行得通，港深珠澳互通值得考慮，然而香港內地關係緊繃會否影響四地合作，仍要拭目以待。現階段香港可以考慮先將重點放在建立「快速通道」，方便符合特定條件的商務技術人士，出入內地、韓國及澳紐等疫情緩和的地區，至於建立「旅遊氣泡」，仍需與專家和業界從長計議。

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