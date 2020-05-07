社評：立會失序失範失能 癱瘓問題必須解決

政治問題政治解決

毋須事事「曬冷」攬炒

去年10月立法會復會，至今半年有餘，然而內務委員會仍未選出正副主席。民建聯李慧琼爭取連任內會主席，不能主持內會選舉，改由民主派的副主席郭榮鏗主持。民主派採取拉布策略，會議一直糾纏於選舉程序，以及一些民主派認為「涉及會議程序」的議案，導致內會無法運作。內會主要職能，包括成立法案委員會審議不同法案，為法案恢復二讀作準備。內會停擺導致10多條法案未能成立委員會審議，當中既有泛民反對的《國歌條例草案》，亦包括多項經濟民生法案，例如增加法定產假至14周的《2019年僱傭（修訂）條例草案》。

早前國務院港澳辦和中聯辦批評泛民「政治攬炒」，點名質疑郭榮鏗「涉嫌公職人員行為失當」，引起不少爭議。香港內地關係緊繃，任何事情一旦牽扯到中央或內地，都變得高度政治化。中央認為《國歌法》懲處侮辱國歌行為是理所當然，特區政府立法是「履行責任」，可是泛民及其支持者則認為立法「有損言論自由」，然而內務委員會停擺，並非單單影響《國歌法》，立法會無法履行應有職能，即使民生經濟法案亦無法處理，一些泛民中人不諱言，拉布目標不僅是封殺《國歌法》，更是為了癱瘓立法會，爭取「五大訴求」。

反修例風暴對香港政治生態帶來根本改變，除了特區政府管治重挫、反對力量顯著壯大，另一重大變化是很多人都接受「目標可以合理化手段」，為了達到政治目標，使用什麼手段並不重要，不同陣營都有人抱着這樣的心態，總之勝者為王。以內會停擺為例，社會上確有好些人支持泛民「政治攬炒」，不少泛民中人亦覺得癱瘓行動有「民意基礎」，9月立法會選舉在即，現在更加不能退讓。

香港政治兩極化，再極端的攬炒主張，似乎都有人附和，然而社會上下必須認真想想，「攬炒無底線」是否真的符合香港利益？為求達到目的，是否真的毋須理會手段是否合理合度？過去一段日子，攬炒被美化為「沒有犧牲哪有成果」的「壯舉」，部分人沒有切膚之痛，覺得「攬炒無所謂」，然而只要看看過去數月疫情如何令香港以至全球經濟攬炒，多少人生計無着，就理應明白攬炒可不是過家家鬧着玩。政治問題需要政治解決，不等於動輒都要「曬冷」；不搞「攬炒」，亦不代表放棄訴求。增加法定產假至14周等措施，明明得到社會多數人支持，各方應該想清楚，讓這些措施胎死腹中是否合理。

主席選舉難產逾半年

內會荒謬劇不可延續

內會僵局持續多月，直至3月，立法會主席梁君彥終有動作，外聘兩位資深大律師就內會事態提供法律意見。兩人認為郭榮鏗讓委員討論立法會大樓保安等事宜，與選舉無關，超越了主持選舉的職能及角色，新主席未選出前，李慧琼仍是現任主席，可行使主席應有權力，處理主席選舉以外的其他事宜。民主派認為，外聘法律意見並非慣常做法，破壞立法會傳統做事方式，強調立法會法律顧問意見認為討論大樓保安沒問題。法律界不同人常有不同觀點，權威度亦千差萬別，要看論證是否嚴謹紮實。對於兩位資深大律師的意見，泛民建制看法迥異，然而兩人援引多項權威法庭裁決，解釋《議事規則》要廣闊和符合法律目標，說法有一定權威性。從常人角度看，任何典章制度的目標，都應該是幫社會解決而非製造問題，《議事規則》存在目的肯定不是讓人鑽空子癱瘓立法會。

過去5個立法年度，立法會主席或行管會曾七度尋求外間法律意見，依循與否視乎具體情况。今次外聘資深大律師的意見，為打破眼前內會僵局提供了一條出路，問題在於各派議員是否願意善用這個下台階，還是執意讓開會半年仍選不出主席的荒謬情况延續下去。反修例風暴將香港政治生態推入全面鬥爭模式，只講你死我活，不求討價還價，遑論協商合作。健康的民主政治，應該是求共識為大我，當前香港政治文化卻只有鬥爭、破壞和仇恨，從這種政治土壤發展出來的民主，就算他日開花結果，得來的民主果實也只會又酸又苦。香港政治走到這一步，各方都有責任，然而總不能讓香港長期處於半死不活狀態。內會停擺立會癱瘓，事態一定要解決。明天內會兩場會議，會以什麼狀况收場，還看各位「尊貴議員」有何「尊貴表現」。

歡迎回應 editorial@mingpao.com