社評：可重用口罩助持久戰 全民派發安排須穩妥

放寬社區防疫措施

堅持科學勿政治化

3月歐美爆疫觸發本港第二波疫情，政府收緊入境檢疫限制，又推出一系列嚴厲社區防疫措施。經過個多月努力，本港抗疫曙光已露，對上一宗源頭不明本地個案要追溯到4月19日。昨天政府公布「鬆綁」安排，本周五起，4人限聚令將放寬至最多8人，食肆規管亦相應放寬，每枱最多可坐8人；11類停業處所，其中7類可以有條件重開，包括美容院和酒吧，至於卡拉OK等高風險場所繼續停業。中小學停課超過3個月，5月底起亦分階段復課。

從防疫角度，連續28日沒有本地個案才算真正安全，可是當下疫症全球大流行，連續28日「清零」有難度，多位防疫專家都同意，隨着5月7日多項社交限制措施生效期屆滿，只要本地疫情未見反覆，社區防疫措施可以逐步鬆綁。處所解封並非「行行有份」，復業條件亦不盡相同，難免有行業不滿，惟正如抗疫專家袁國勇所言，處所解封需要循序漸進，目前只能有條件放寬，不能一下子盡撤，當局需要細心找出高危傳播因素，採取措施減低交叉傳播風險，不搞清楚便貿然放寬有危險。

政府將限聚令及食肆每枱可坐人數同步放寬至8人，對飲食業生意多少有所幫助，不過當前有關限聚令的爭議，很大程度與政治有關。港人有合法和平示威權利，六四周年將至，有人關注限聚令妨礙示威集會；反修例風暴一周年在即，過去兩周警方在商場執法驅散聚集者，提到有人違反限聚令，事態變得愈益複雜敏感，有政治團體甚至質疑限聚令「不科學」。政府推出限聚令本意是防疫，不應攙雜其他目的；與此同時，抗疫要以科學為本，不能為了政治原因「搬龍門」。

最近本港多位學者在《刺血針》發表研究，提出證據顯示社交距離措施有助遏阻病毒擴散，然而由於多項措施幾乎同時推行，很難細分哪項作用最大、哪項效用較低，較為穩陣的說法是多項社交距離措施都發揮一定作用。多國為了應對疫情，不約而同推出限聚令，最嚴為2人，亦有以10人為限。港府最初以4人為限，社會未有太多異議。4月底限聚令有效期首度屆滿，當時多位防疫專家認為有必要再續兩周至5月7日，同時亦談到解封條件，有專家認為做到28天歸零後可以完全解除，亦有專家認為就算28日清零亦不能一下子盡撤，袁國勇亦認為逐步放寬較合適。放寬限聚令問題，政府應多聽專家意見，社會亦要避免防疫政治化。

郵遞口罩易生亂象

理順物流行政安排

除了放寬社區防疫措施，政府亦宣布向全港市民免費派發可重用口罩，另外每戶也獲派一包10個用完即棄口罩。當下本港疫情趨緩，港府若能更早派發口罩當然最好，可是理想還理想，現實歸現實。爆疫初期全球口罩短缺，亞洲各地爭相搶購，香港沒有大型生產線，既要四出張羅，又要優先照顧醫護需要，當時確無本錢全民派口罩。疫情初期，新加坡、澳門及台灣等地均有派口罩，惟不可忘記的是台灣向有生產線，澳門人口則不及香港一成。當時台星處理口罩問題，本質其實是供應緊缺下的配給措施，台灣限定每人一周限購兩個，星洲則是每戶4個，目標是希望民眾不要搶購而加劇口罩荒，有關措施背後假設了民眾若無必要毋須戴口罩，然而這並非本港抗疫假設，就算當時港府照派相信也無法緩和搶購潮。

今天抗疫是一場持久戰，可重用口罩清洗後可用60次，意味本地口罩中短期供應再無問題，現在政府全民派發，目標應該是鼓勵人人堅持戴口罩防疫，為進一步放寬社區防疫措施、恢復社會運作鋪路，這跟「配給式派口罩」性質有根本不同。當然，政府亦要確保派發口罩安排穩妥，不會像早兩年派錢4000元般弄得這麼複雜混亂，將億元計公帑浪費在行政費之上。

這次政府全民派口罩，主要依賴香港郵政派遞。當局強調手續簡單，市民上網登記，兩周內可望收到可重用口罩，至於一包10個即棄口罩更是毋須登記，香港郵政將送貨上門。然而可重用口罩尺碼大小總有差異，分類包裝郵遞隨時牽涉大量人手，行政費用是多是少仍得走着瞧；部分樓宇郵箱如「無掩雞籠」，失竊問題同樣需要關注；當局如何照顧劏房住客和露宿者等無住址人士，又是另一問題。全民派口罩規模龐大，政府要理順物流安排，同時亦要慎控行政開支，免生亂象。

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