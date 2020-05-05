社評：深度衰退內外交困 走出谷底前路艱難

GDP跌幅歷來最大

外圍疫情左右大局

本港經濟打擊接二連三，中美貿易戰、反修例風暴，再到近月疫情衝擊，一浪甚於一浪。消費、投資、出口和政府開支，是GDP的4個重要構成部分。香港經濟去年中開始衰退，內部及對外需求持續疲弱，消費、投資、出口全線向下，政府不斷增加開支「撐經濟保就業」，亦無法扭轉形勢。本港3月份失業率為4.2%，是近10年新高，GDP則連續3季萎縮，跌幅不斷擴大。政府公布今年首季GDP預計按年下跌8.9％、按季萎縮5.3％，兩者均是有紀綠以來最大跌幅，比1998年亞洲金融風暴和2008年環球金融海嘯更差。

香港1月底首現確診病例，疫情在4月初達到高峰。歐美爆疫在香港引發第二波疫情，經濟破壞力比第一波更大，首季GDP數字只反映了其中一部分衝擊。當局為了應付第二波疫潮，3月底起推出一系列措施，包括收緊入境檢疫、限制社交距離、規管食肆和勒令高風險處所停業等。這些抗疫措施成效雖大，社會代價亦不菲，對經濟民生影響有多嚴重，還看次季GDP數據，就算相關措施有望本周五起逐步放寬，對本地消費零售市道有所幫助，也只是減少部分經濟負面因素。政府上月底已將今年實質本地生產總值增長預測，修訂為-4%至-7%，第二季GDP萎縮速度若能放緩已屬萬幸。

財政司長陳茂波形容，疫下本港經濟陷入「深度衰退」。細看首季GDP各項數字，無不叫人觸目驚心：投資開支下跌近14％，私人消費和貨物出口各跌約一成，服務出口下跌37.8%，幅度驚人。香港是高度開放的小型經濟體，非常依賴服務業，疫情重挫環球航空業旅遊業，訪港旅客減少超過九成，本港服務輸出大跌，陳茂波期望環球疫情逐漸受控，香港經濟有望下半年逐步走出谷底，某程度只能說是一個良好願望。近期歐美疫情略見放緩，多國急於「解封」重啟經濟，疫情短期易生反覆；即使內地和歐美疫情相繼受控，香港仍然處於內外交困狀態，不明朗因素眾多，根本無法推斷衰退何時見底。

歐美疫情嚴重，經濟迹近停擺，美國首季經濟萎縮近5%，估計第二季萎縮幅度可能高達三成。股神巴菲特強調深信「美國奇蹟」，惟不少經濟學者認為，疫下歐美元氣大傷，難望V形反彈，全球經濟都受影響。內地與歐美是香港主要貿易伙伴，西方經濟疲憊相信會持續一段時間，消費力復元需時，即使不考慮疫情以外因素，香港出口和轉口今年都難望大幅改善，國際商務旅遊和投資半年內大幅反彈機會亦很低。

旅業支柱面臨崩塌

中美貿戰再添變數

旅遊業原是本港經濟支柱之一，可是去年反修例風暴及今次疫情，卻令這根支柱面臨崩塌。環球疫情一日未見緩和，香港入境檢疫措施無望大幅放寬，旅遊業難有起色；2003年SARS後，內地開放自由行，為重振香港經濟注入巨大動力，然而當前兩地關係緊繃，香港社會瀰漫仇視內地人氣氛，舊調不可能重彈，不少內地客亦失去來港意欲。疫後要不要內地客回來？如不要又有什麼可取代？倘若旅遊業這根支柱一蹶不振，香港可以怎麼辦？凡此種種，都是社會上下需要認真面對的問題。

疫情爆發以來，港府豪擲近2900億元紓困，相當於生產總值約一成，陳茂波期望，未來一段時間靠推動本地消費支撐經濟，然而外圍經濟不見顯著改善，香港亦「好極有限」。更甚的是，疫下中美對抗愈演愈烈，白宮抗疫失敗諉過中國，特朗普揚言索償，又威脅要加徵關稅「懲罰」中國。昨天港股大跌千點，正是由於投資者擔心中美貿易戰再起，本港經濟雪上加霜，可是中美鬥爭白熱化所帶來的地緣政治和經濟風險豈止於此。香港反修例風暴一周年將至，稍後又有立法會選舉，社會動盪隨時重臨；華府加緊操作「香港牌」，勢令事態更為複雜凶險。疫後全球經濟面臨重新洗牌，由供應鏈到國與國之間的相互連繫度，都可能出現巨變，本地政治社會形勢同樣充滿變數，香港下半年經濟前景未卜，唯有自求多福。

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