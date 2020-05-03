社評：控告隱瞞疫情索賠償 情理法俱欠動機成疑

提出訴訟的理據與證據包括，中國未有及時向國際社會通告疫情，禁止醫生公開他們所知的疫情，導致美國錯過了防疫準備時間，造成大量人員死亡和經濟損失。中國外交部表示中國政府有及時向世界衛生組織通報具體詳情，表明訴訟不合乎情理。這些理據與證據是否成立，要待法院接納案件並開審後才會進入辯論階段，目前去探究狀書所列出的理據與證據，並非時候，因為案件能夠在法院審理，還需要過五關斬六將。

從法理角度看，美國按照國際法的傳統，1976年訂定《外國主權豁免法》，該法的法理基礎是，不能以本國標準審定其他國家的行為，美國通過立法表示對國際法的尊重，希望外國也同樣守此原則，實質是為保護本國及本國公民在外國享有同樣待遇。因為國際法有互惠原則，一旦美國違反此原則，中國同樣可在本國起訴美國。

新冠疫情已經顛覆整個世界，任何有違常規的情况也有可能出現，一旦美國州政府及民間集體訴訟勝訴，而中國法庭也有同樣的判決，最終要執行法庭裁決，只會出現兩國互相凍結對方在本國的資產，姑勿論任何一方的損失更多，僅兩個世界最大經濟體之間的所有經濟活動必定因此停頓，世界經濟將會如何發展，就難以想像。

議員提出新招

務必控告中國

雖然美國的法律不允許在本國法庭對另一個主權國家興訟，但美國政客另闢蹊徑的決心十分之大，目前已經有兩項行動，一是修改《外國主權豁免法》的豁免條款，剝奪中國政府免被起訴的權利，而這樣的做法並非沒有先例，2001年發生911恐怖襲擊後，美國受害者家屬一直希望將沙特阿拉伯作為主權國家告上法庭，要求賠償，經過多年的努力，2018年美國參議院曾批准此案屬於「例外」範疇，因為恐襲不能享有豁免的待遇，不過，白宮一直反對此議案。

先不說新冠疫情難以跟恐襲相提並論。就以正式入稟的6宗起訴看，5宗是私人集體訴訟，美國有「包攬訴訟」的做法，律師往往會以免費打官司、在判決的賠償分成為誘，鼓動受害者提出起訴。佛羅里達州在4月13日提出的一宗私人對華起訴中，索償金額達到440億美元，但參與起訴的人都不是新冠病毒確診者，後來有1000多人簽名參與，可能會有病者家屬，但畢竟說明這些私人興訟的隨意性。

另一個行動是由共和黨參議員霍利發起，建議立法允許美國公民對中國政府提出訴訟，並讓法庭凍結中國在美國資產，作為執行法庭裁決給勝訴者獲得賠償。令人矚目的是密蘇里州司法部長施密特代表州政府和該州居民提出控告，他的前任就是霍利，施密特曾屢次代表共和黨當選州參議員，特朗普在2016年總統大選中在密蘇里州獲勝。另一個準備向中國提出同樣訴訟的密西西比州司法部長，該州是傳統的共和黨州份。

鍥而不捨揪住中國

大選前夕轉移視線

無論修改現有法律或者通過新法案，是否成事或者何時成事，都是曠日持久的事情，現在去討論「十畫沒有一撇」的修法與立法理據，顯然會「中了奸計」。特朗普政府應對疫情是否得力，急不及待要重啟經濟是否忽略了導致出現第二波疫情的可能性，留待美國選民去決定，但無法解釋的是，特朗普一路以來都不會錯過任何機會，以各種形式將疫情的話題扯到中國元素去，先是標籤「中國病毒」，後又劍指中國要對疫情擴散負責任，最近又說有很多方法要令中國付出代價，而同一時間出現有共和黨的州政府控告中國政府的「巧合」。

既然到法院起訴是否能夠獲得批准也是未知之數，修改法律和訂定新法向中國索賠更會牽扯漫長的爭論，為什麼特朗普政府會如此執著不斷要將中國放到討論疫情的視野，一般認為美國政府應對疫情毫無章法，短期內確診人數超過百萬，死亡人數超過越戰陣亡官兵人數，所以要找代罪羔羊。

恐怕更深層次的意義在於美國即將舉行的大選，特朗普在疫情爆發前，以經濟復蘇速度加快而勝券在握，突如其來的疫情導致在6周內失業人數激增至3000萬，為他的選情帶來不確定因素。美國媒體揭露，共和黨參議院全國委員會獲得一份選舉策略建議，其中一項就是：攻擊中國要為疫情蔓延美國負責，而民主黨對中國態度軟弱。這個戰術是否有效，有待驗證，但起碼解釋了特朗普政府將中國揪住不放是一箭雙鵰之舉。

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