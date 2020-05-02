社評：抗疫百日化險為夷 值得鼓掌不能自滿

抗疫過程難免跌撞

適時調整齊心應對

香港抗疫百日，迄至昨天累計確診1040宗，共有4人死亡。回首百日抗疫，衛生防護中心傳染病處主任張竹君形容，香港能捱到今日，有賴全民合作。政府抗疫專家組成員、曾任世衛助理總幹事的港大公共衛生學院院長福田敬二更表示，香港抗疫成效在全球來說屬於高水平，可以取得A級，市民注重衛生防疫，更是功不可沒。

若與鄰近地區比較，香港確診病例比澳門、台灣多，但遠較新加坡等地少。當然，正如專家所言，各地確診病例和死亡人數，其實無法直接比較，皆因各地檢測規模不一，有時連確診及死亡統計方法亦有差異。舉例說，台灣累計429宗確診，只為香港四成，可是論病毒檢測比例，香港平均每百萬人做了逾2萬個檢測，幾乎是台灣的10倍；澳門累計只有45宗，按人口比例推算，平均每10萬人有6.9人中招，比起香港平均每10萬人有17.7人染疫低了一截，可是論城市規模和國際化程度，港澳始終有差距，外界亦不清楚澳門病毒檢測比例數字。較為穩妥的結論是港澳台三地抗疫成績都算理想，孰高孰低則無法以確診病例等數字直接比較。

事後孔明永遠容易，惟整場抗疫戰，本質就是不斷試錯（trial and error）的過程，其間難免跌跌撞撞，有甩漏有錯失，最重要是本着科學原則，因應疫情適時調整。回顧百日抗疫，港府部分處理確嫌未夠果斷，出現慢半拍「擠牙膏」等情况，不過總算及時修正。1月23日出現首宗確診病例，政府和公眾最初都有點慌亂，口罩等防疫物資短缺，不少人甚至搶購廁紙糧米，然而面對這場世紀疫症，大多數市民都有做好個人衛生，留意保持社交距離。SARS留下的烙印，令香港上下一開始便意識到要高度戒備，這跟歐美掉以輕心疏於防疫，有着根本不同，亦是迄今本港抗疫成績相對理想的關鍵。

歐美疫情慘烈，護老院舍成為重災區，醫院爆疫連連，拖垮整個醫療體系，多國均要頒布「禁足令」封城封國，經濟幾乎全面停頓。相比之下，本港醫院零感染，院舍未見爆發，雖然當局也要推出限聚令及停業令等社區防疫措施，惟社會保持有限度運作，毋須去到封城停擺地步。

香港與內地關係緊繃，港府是否遲了對內地「封關」，至今仍然有人談論，惟疫情數據說明，內地爆疫引發的本地第一波疫情，論規模遠遠不及歐美爆疫引起的第二波疫情，3月初本港確診病例累計不過百多宗，其後大批港人從歐美回港「避疫」，本地病例才急升。今次疫情一大啟示，就是輸入病例來源往往是「自己人」而非「他者」，抱着排外思想對「外人」收緊入境限制、遲遲不對「自己人」嚴加檢疫，結果必然焦頭爛額，美國就是例子，反觀香港沒有針對某一地方全面封關，而是要求抵港者接受14天強制檢疫，對港人和外人一視同仁。

港人集體努力見成果

抗疫路漫長不能大意

港府抗疫專家顧問許樹昌談及香港抗疫表現，提到「三大不足」，基本上都是圍繞第二波疫情，包括遲了應對港人留學生從歐美返港的風險，直至3月底才要求所有抵港者必須接受病毒檢測。另外，蘭桂坊一再爆疫，可是政府拖了半個月，直到酒吧群組個案累計至69宗、出現第4代傳播，才宣布封酒吧。港府有必要汲取教訓，對外圍疫情潛在衝擊提高警惕，日後若要再度收緊社區防疫措施，亦須更加果斷，不能受制於業界利益和政治壓力。與此同時，社會亦應緊記抗疫必須齊心，不能只顧小我又或將抗疫政治化。疫情初期有人反對將粉嶺暉明邨作為檢疫中心，肆意縱火破壞，拖防疫工作後腿，教訓必須記取。

疫情爆發以來，星港兩地疫情常成比較對象，直至3月中，兩地疫情形勢大致相近，未料其後新加坡疫情急轉直下，至今已破萬宗，彭博社分析指出，關鍵在於本港較早採取社區防疫措施，下令停課及暫停公共設施服務，反觀新加坡希望盡量減少社會影響，遲遲未採嚴厲限制社交距離措施。本港多名學者早前在《刺血針》發表研究，談論本港控疫措施，指出限制社交距離措施發揮了重大效用，科學期刊《自然》的文章，亦稱許香港抗疫表現。首百天抗疫戰，香港憑着集體努力，算是取得不俗成績，值得港人自豪，然而抗疫之路漫長，全港上下仍要繼續努力，不能掉以輕心。

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