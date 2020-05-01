社評：疫情清零香港難舒懷 不確定性政治關待闖

各地疫情仍須防範

中美對撼掀動全球

內地和周邊地區疫情基本穩定，惟新冠肺炎在各地並非同一步調，而是此伏彼起、前仆後繼，例如歐洲疫情猝發，較中國內地約遲一個月，美國則在6周之後；3月下旬之前，俄羅斯疫情不被認為是一回事，但是黑龍江綏芬河口岸入境旅客，大量確診感染新冠肺炎，外間才驚覺俄羅斯疫情非同一般，迄今確診超過約10萬宗。日本到4月底，每日檢測約400例，到昨日確診超過1.4萬宗，專家以日本人口約1.24億推算，認為感染人數應為確診個案的10倍，日本政府決定延長緊急狀態，並將原定5月6日復課延至9月1日，因此有理由相信日本疫情未到最壞情况；至於新加坡，一度被讚譽防控得宜，卻因為外勞社區爆發疫情，到昨日確診超過1.6萬宗，較香港多15倍。

上述情况說明，疫情在各地進程不同與反覆，對病例清零國家和地區是潛在威脅。事實上，香港第二波疫情，就是由歐美趕返避疫港人誘發；另外，一些國家在疫情稍見紓緩，已經爭相解封，特別是美國疫情整體仍在上升態勢，卻已全面推進解封，美國累計確診超過100萬個案，死亡率逾5%，解封之後疫情走向如何，是全球疫情最大不確定因素。由此可見，港人於疫情須保持高度警覺，絕對不能掉以輕心。

疫情以外，美國對中國諸多指摘，推動所謂「國際調查」、追究中國責任與索償等操作，因而置中美關係於巨大陰影之下。美國此番操作，意圖達至什麼目標，尚待觀察，設若只是為了特朗普競選連任服務，相對而言較單純，因為11月選舉過後，美國會放下這個議題；設若美國藉新冠病毒疫情強化對華遏制戰略，最壞是出現新冷戰，中美對抗成為常態，國際格局和秩序根本性改變，形成「世界大變局」，這是更壞發展；即使是短期操作，由於特朗普政府「甩鍋」中國，在美國民間所激起反華氛圍，激盪之下，中美關係在大選之後，走向仍然愈趨消極，看不到絲毫積極因素。

新冠肺炎疫情揭示全球化衍生的問題，疫情過後會被正視和處理，本就預示着全球化萎縮和產業鏈重新整合，例如美國、日本已經要求企業撤離中國，返回本國，設若箇中還有削弱中國的盤算，以全球化和產業鏈為操作抓手，則國際格局和秩序陷於更不確定景况。即是說，無論如何，疫情過後中美交惡、全球化和產業鏈調整，都會出現，各方須面對並因應。

美國因素再湧現

香港局勢堪憂慮

香港是開放經濟體，在大氣候風起雲湧之際，香港小氣候能否乘風順勢，找尋到合適空間再定位，已經擺在香港市民面前。近期，本港有人說香港經歷過SARS，認為新冠病毒疫情之後，香港將重拾正軌，經濟強力反彈。這個憧憬可以理解，只是今次肯定不若當年。17年前SARS之後，中央以推動內地企業來港上市、開放內地旅客個人遊兩項措施，就「彈起」香港經濟；時移世易，中央與香港不再水乳交融，現在只要觸及內地因素，在社會上遭到反彈之程度，在去年反修例風暴已經暴露無遺。因此，憧憬當年翻版，並不實際。

事實上，香港疫情剛才稍歇，政治風暴已經醞釀重起，近期一些人以反修例之名，再次召集，並以群聚熱身，有理由相信，到今年9月立法會選舉之前，香港社會將動盪不安。去年，反修例風暴的「美國因素」，近日隨着美國國務卿蓬佩奧一再評論香港事態而再次顯現，在美國與中國對抗日亟下，今次香港政治風暴怎樣發展、演變至什麼程度？只能走着瞧。香港應對疫情，迄今可以出色來形容，可惜市民無法享受這個成果，反而要為能否闖過政治風暴而憂慮，情况使人沮喪而無奈。將會發生的事，並非香港市民主觀意願可以轉移，只有寄望大家抖擻精神，勉力而為，使香港受到的傷害減到最輕。祝福香港！

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