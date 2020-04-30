社評：疫下中美迎頭硬撼 未來半年局面凶險

白宮「索償」諉過中國

敵意濃如美蘇冷戰

今年3月初，美籍華裔科學家何大一談到全球疫情，認為美國有可能面對類似韓國的情况，惟相信不會出現武漢或湖北般失控的狀况。兩個月過去，美國確診病例本周突破百萬宗，近6萬人死亡，疫情規模差不多是整個西歐的總和，更比韓國疫災嚴重百倍。何大一早前撰文，談到湖北最初處理失誤、缺乏透明度，導致疫情擴散全國，迫使北京要採取嚴厲封城隔離措施，同時亦直指美國號稱有「世界最好衛生保健系統」，卻對疫情盲目，是「不可原諒」和「難以辯解」的事。華府抗疫失敗難辭其咎，然而白宮顯然打算搬出中國作為擋箭牌，掩飾何大一口中「不可原諒」的事情。

美國疫情愈演愈烈，最近白宮也再度向中國發動文宣進攻，先有華府「消息人士」向美國傳媒放風，揚言新冠病毒來自武漢實驗室，特朗普表示「華府正展開調查」；及至本周，特朗普再表示「很不滿」中國的疫情處理，聲言要向中國「索償」。國務卿蓬佩奧亦密密發炮，指中國「隱瞞疫情」。文宣戰烽煙再起，北京亦不示弱，外交部抨擊蓬佩奧「任意栽贓」，新華社及中央新聞聯播連續多日點名「批蓬」，「人類公敵」、「嫁禍於人」、「包藏禍心」等措辭層出不窮，調門之激烈，極為罕見。

有關疫源的問題，武漢病毒研究所研究員袁志明接受路透社訪問，提到本月初劍橋大學一篇由英德學者參與的論文。論文提到COVID-19已知3個亞種，較原始的A類毒株，集中在美國及澳洲出現；武漢常見的是B類毒株，從A類演變過來，歐洲出現的主要是C類，由B類變種出來。有關研究尚待國際科學界同儕檢視，現階段不宜隨便解讀，袁志明亦強調疫源需要更多研究，無論如何，今年2月多名國際專家聯署力挺中國科學家，早已強調科學證據顯示新病毒源於大自然，何大一亦不認為病毒從實驗室外泄。「病毒源頭是武漢實驗室」之說，明顯是沒有實質憑據的文宣操作。

中美建交40多年，從未試過這樣敵意滿滿。冷戰時代，美國總統列根曾形容蘇聯是「邪惡帝國」，現在華府未至於說到這一句，可是現實效果相去不遠；毛澤東時代，北京批評美國，「反對美帝」等說法常掛口邊，現在北京不會再說這一套，可是疫情顯然令中美加速墮入修昔底德陷阱，由早兩年的貿易戰、科技戰，蔓延所有領域，對抗烈度愈來愈高。美國商務部剛頒布新規定，進一步限制對華出口高科技，中國亦推出新的網絡安全規定，隨時可以向美國IT業界報復。

「香港牌」操作成本低

隨時捲入中美「戰場」

微軟創辦人蓋茨近年專注全球公共衛生和傳染病應對，最近他公開談及疫情「中國責任論」，提到「中國疫情開始時做了很多正確的事」，「就像任何國家發現新病毒一樣，他們可以賽後檢討當時有何疏漏」，然而「不準確、不公道」地歸咎中國，乃是轉移視線。蓋茨言論一出，即時惹來保守派狂轟。美國半年後大選，特朗普的經濟牌已告粉碎，操作「中國牌」已成唯一武器。國會選舉方面，共和黨擔心特朗普淪為「負資產」，內部文件亦建議黨內候選人不要再為特朗普抗疫辯護，應當聚焦攻擊中國，將民主黨形容為「私通中國」的「美奸」。可以想像，民主黨肯定也會對華擺出強硬姿態。

近日內地網上不少人重提1949年毛澤東《別了，司徒雷登》的文章。司徒雷登曾任美國駐華大使，國共內戰期間大力協助國民黨，終因大勢已去黯然返美。現在重提這篇文章，潛台詞是呼籲丟掉對美幻想，準備全面鬥爭。中美關係正朝更壞方向發展，美國試圖發動盟友支持孤立中國，惟響應者寥寥，迄今只有澳洲等個別國家響應「國際獨立調查疫源」，蓬佩奧呼籲杯葛中國5G，就連老盟友英國亦沒有附和；德國內政部文件提到，中國外交官接觸德國官員，希望多就北京疫情處理發放正面信息，惟德方強調有碗話碗，柏林當局肯定中方應對疫情的努力，亦重申保持透明度很重要。

疫下多國不想捲入中美鬥爭，華府眼前選擇之一，是加緊操作「台灣牌」。由美艦頻頻駛經台海，到美台衛生部長「官方對話」推動台灣參與世衛大會，均反映了華府的策略，惟相比之下，操作「香港牌」對付北京，對華府的成本和風險更低，毋須像台灣問題般，需要美軍護航。未來半年，美國可能出現一股史無前例的反華浪潮，隨時不下於1950年代麥卡錫時代，中美全方位對抗，香港可能成為「戰場」，處境不妙。

■歡迎回應 editorial@mingpao.com