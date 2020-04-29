社評：香港邁向半正常狀態 放寬入境限制看條件

疫情緩和適度鬆綁

局部復常內外兼顧

最近歐美多地政府因應「疫情放緩」，開始逐步「解封」，然而以意大利為例，所謂「疫情放緩」，其實全國每天新增確診病例仍超過1000宗；在美國，有專家更指出，全國大部分地區新增病例並未回落，認為美國根本遠未準備好重啟經濟活動。本港雖然不排除仍有隱形傳播鏈，惟近日未見源頭不明個案，與歐美相比，確有更多條件鬆綁。昨天政府宣布下周一起分階段恢復公共服務，大部分政府僱員恢復正常上班，部分公共設施亦會有限度重開，政府與抗疫專家將視乎疫情，決定第二階段全面恢復正常服務的時機。限聚令和一系列社區防疫措施，有效期將於下月7日屆滿，延長與否，當局暫時未有定論。

由運輸署路試考牌到市民稅務問題，政府持續一個月未能提供服務，對公眾帶來很多不便，部分公務員亦不能長期在家工作，需要上班處理愈積愈多的辦公室工作。政府的最新決定，標誌香港抗疫進入新階段，繼3月初第一波疫情放緩之後，再度嘗試適度「復常」。恢復社會運作，難免出現零星個案，然而只要做足個人衛生及社交距離等防疫措施，諸如圖書館及戲院等較低風險處所，其實亦可加快重開步伐。當然，外圍疫情起伏難料，沒有人知道下一波疫潮何時湧來，防疫措施收放只能見步行步，倘若外圍形勢又趨嚴峻，所有人都要有心理準備，防疫措施又要大幅收緊，可是現在既然有放寬空間，就應該適度鬆綁。

疫症全球大流行，未有疫苗或特效藥物之前，未來一年全人類都要「與疫共存」。正如微軟創辦人蓋茨所言，部分疫情放緩的地區，將會進入一種「半正常狀態」，控疫限制放寬，然而食肆餐桌仍要保持距離；人們可以外出，但要避免人多聚集；人們賺錢花錢，可是難如疫前。防疫措施離不開內防散播、外防輸入，「半正常狀態」既包括社會內部運作，自然亦包括對外往來。

內地抵港人士不分國籍均須強制檢疫14日，港人亦不例外。措施有效期原定下月7日屆滿，政府決定延長多一個月，同時提出豁免兩類人士強制檢疫要求，一類是跨境學童，一類是「擁有關乎香港經濟發展利益的生產作業、業務活動或提供專業服務的人士」，當局將制訂相關細節，讓合資格者申請。內地疫情顯著緩和已有一段時間，歐洲部分國家亦有放緩迹象，兩者都是香港的生意伙伴。香港作為高度開放小型經濟體，要步向「半正常狀態」，如何向疫情大致受控地區，合理合度放寬入境限制，是遲早要處理的問題，關鍵在於時機、步伐及條件。

放寬入境須看細節

時機步伐決定風險

中港關係緊繃，放寬內地入境限制問題很容易政治化，不排除有些人就是想找藉口盡力減少兩地聯繫，然而確有一些人需要經常來回兩地，不能因為政治原因而去扼殺這些人的需要。本港中學有機會下月底復課，若有跨境中學生因為強制檢疫，復課遇上障礙，在情在理都有問題。另外，一些在內地設有廠房的企業，由於強制檢疫問題，一直未能安排人員往返內地，支援廠房業務營運，嚴重妨礙企業運作，相關情况同樣需要處理。當然，內地五一長假期將至，疫情會否反覆，仍需密切觀察，放寬措施不能操之過急；若然五一過後內地疫情未見反覆，香港亦保持穩定，以5月下旬為目標，有條件放寬跨境學童及特定商務人士入境，步伐可以接受。

本地防疫專家何栢良等均認同，政府可以考慮有條件放寬從內地入境香港的限制，「有條件」正是關鍵詞。有專家認為，內地社區傳播鏈未完全切斷，是否豁免強制檢疫，要看當事人最近一個月有否到過高危地區，當局可要求入境者先在口岸接受鼻咽樣本檢測，確定無帶病毒才可入境；有意見則認為，可以參考現時跨境貨車司機進入深圳的檢疫措施，要求陸路來港人士到深圳指定機構檢測，取得有效期限的證書，才准入境香港。

放寬入境檢疫安排，必須看具體操作細節，才能判斷是否合理合度、恰當平衡防疫與社會復常需要。兩類獲豁免人士須符合什麼要求、要遵守什麼防護措施、哪些特定商務人士有望符合豁免申請資格，當局表示仍在研究。抗疫講科學，不應政治化。放寬方案未有細節便作出一刀切判斷，並非理性科學的表現。政府在放寬入境限制方面應多聽專家意見，拿出一套周全方案，確保風險可控，釋除疑慮。

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