社評：放寬入境檢疫 不能操之過急

內部防疫適度解封

對外放寬事態複雜

本港連續多日錄得單位數甚至零確診，政府抗疫督導委員會專家顧問許樹昌形容，「情况開始比較理想」，然而仍未稱得上「樂觀」，佛誕及五一勞動節假期在即，市民仍然不能鬆懈。從防疫角度而言，最理想最安全的做法，當然是從本地已知「最後一宗個案」起計，連續兩個潛伏期（即28天）沒有新病例，才放寬防疫措施，然而許樹昌亦承認，今次疫情下要連續28日沒有個案「有點難度」，倘若下月7日一系列嚴厲防疫措施生效期屆滿前，再無本地個案不尋常爆發，可以逐步放寬防疫措施，毋須等到5月17日，即迄今已知最後一宗個案發現28天後才鬆綁。

疫潮湧來時，人人都明白要為大我犧牲忍耐；疫潮暫時退卻，小我意識必然膨脹，各方都想盡快撤去影響自身利益的限制措施，然而控疫措施不可能一下子盡撤，政府的責任是優先照顧整體社會利益，放寬防疫措施需要有優次，既要考慮社會成本效益，亦要兼顧控疫風險。常規教育不能長期中斷，中學文憑試是學校重開的試金石，倘若一切順利，可以考慮5月底率先讓中學復課，至於小學五六年級則可以視乎疫情，研究是否有可能在6月中有限度恢復上堂，為升中作準備。政府下月初可以重新安排公務員回辦公室上班，以及重開一些文康設施，限聚令等亦可以適度放寬，至於高風險娛樂場所，重開優次難免比涉及公共服務的政府設施為低，政府應審慎處理，一邊聽取專家意見，一邊與業界商討如何在比較安全模式下逐步回復營運。

內地抵港人士無分國籍，目前一律要接受14天強制檢疫，就算港人亦然，有關措施有效期將於5月7日屆滿。有行政會議成員提議，可以考慮優先放寬商務人士來往兩地的限制，例如向持有商務簽證出入境人士提供特別通行證，容許他們豁免14日檢疫，改為出入境前接受病毒檢測及領取健康證明。今次抗疫是一場持久戰，香港作為一個高度開放小型經濟體，總不能為了防疫長期緊閉門戶。內地疫情顯著緩和已有一段時間，西方部分國家亦有放緩迹象，兩者都是香港的生意伙伴。對香港來說，未來一年相信都要「與疫共存」，既要防控疫情，亦要跟疫情大致受控地區，適度開門做生意，當局早晚要就放寬入境限制問題，提出一些準則，以及仔細考慮放寬步伐。

科學為本研放寬步伐

留意內地五一後疫情

香港與內地關係緊繃，反修例風暴一周年將至，放寬內地強制檢疫令，隨時有可能變得高度政治化，然而防疫工作應該堅持以科學為本，不應讓政治好惡影響判斷。論疫情，國際專家普遍認為內地疫情大致受控，惟個別省份仍有零星個案，顯示隱形傳播鏈未完全斷絕，黑龍江和廣東省亦有輸入個案。內地五一黃金周後，感染個案或會增加，港府應先看清楚內地「五一」後疫情走勢，才考慮下一步行動，不能操之過急。港府最快本周起將派包機前往南亞，讓部分南亞裔港人歸來，不排除輸入病例顯著上升、社區傳播風險再度增加，當局現時應集中處理好南亞裔港人返港後的強制檢疫隔離安排，同時處理多項複雜問題並非上算。

近月內地與香港一樣，對輸入病例高度警惕。香港對內地抵港人士有嚴格檢疫要求，過去一個月本港爆發第二波疫情，內地一樣採取了嚴厲入境檢疫措施，處理從香港入境人士，深圳市政府日前才宣布，所有經深圳口岸入境者，需要在深圳市就地集中隔離14天。放寬強制檢疫安排，並非單方面措施，需要雙方磋商協調，短期難一蹴而就，港府與內地展開磋商之前，應先想清楚放寬步伐。內地幅員廣大，各省市疫情風險不盡相同，醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超提出，應研究逐步先放寬個別低風險省市的入境檢疫安排；港大傳染病專家何栢良則表示，當局考慮放寬前，應與內地溝通，要求入境人士申報過去一個月曾否到過高危地點，以及必須先在口岸接受鼻咽樣本檢測，確定無帶病毒才可入境。凡此種種，當局均應深入研究考慮。

歡迎回應 editorial@mingpao.com