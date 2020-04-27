社評：政府忽略弱勢社群 疫情不可能受控制

世衛組織曾經褒獎新加坡控制疫情的成效，而今這個人口排名114的國家，感染人數卻是世界第26。新加坡不但丟掉了管理效率的美譽，還因為不顧外來勞工死活而遭譴責。20萬名來自南亞國家的勞工，被安排住在擁擠的簡易宿舍，人均居住面積不足50平方呎，社交距離對他們來說，是奢侈的夢想，他們也知道疫情就在身邊，但需要依賴日薪才100港元的微薄收入來養家餬口，所以一直啞忍。

新加坡政府對於外來勞工身處險境並非沒有覺察，2月份就已經出現外勞受感染個案，但一直就是無動於中，直到確診宗數每天以數百甚至千多宗上升，才臨急抱佛腳將他們安置在展覽館改建的臨時收容所，但已經為時已晚。新加坡總理李顯龍事後感謝外勞對新加坡的貢獻，強調政府關顧他們，會照顧他們的健康、福祉和生活。為政者的一番讚辭，對於躺在病牀上的外勞來說，都是冰冷的空話。

美國工人缺乏防護裝置

自身受害行業社區受損

防控疫情的有效手段是阻止人群聚集，但維持生活必需品的生產和服務除外，美國肉類加工廠被豁免於停工，負責控制疫情的副總統彭斯上周還高調讚揚這些工人。而這些工人，卻成為疫情的受害者，至今約有5000人受感染，他們的社交距離決定於生產線流程的距離，工人之間肩摩踵接，他們也知道近距離接觸增加感染的可能，但工人大多是新移民，他們從蘇丹、埃塞俄比亞和南美洲國家，逃避了飢餓、戰火或者種族逼害來到美國，為了生計，一周6天每天工作11個小時，即使知悉工廠有人感染，也不敢貿然辭工。很多工廠為吸引工人繼續工作，還給一個月沒有一天缺勤的500元勤工獎，但沒有為工人提供防護裝置。

美國很多大型工廠設在小鎮，工人在工廠感染自動成為社區感染，最新出現疫情的史密斯菲爾德廠，230名工人感染後，在社區傳染給900人，成為美國最大的單一感染群組。現代的生產安排牽一髮動全身，這間工廠停工即斷了下游工廠的原料供應，產業鏈斷裂後，美國目前一成的牛肉加工廠要停產、四分之一豬肉加工廠停工。一個行業的管理問題，變成全國食品供應的大問題。一間工廠忽視對工人的保護，全國居民餐桌的供應也會受到牽連。

工人是生產者，卻是被忽略的一群，即使疫情發生，需要他們繼續發揮貢獻，也是沒有受到應有的保護，何况已經勞碌一生的退休長者，更容易被遺忘。在美國，最初爆發疫情的華盛頓州，大部分死亡個案都發生在老人院。但這個教訓沒有成為其他州份的警號，目前美國死亡人數達到5.4萬，約1萬多名是老人院的長者。這些本來有長期病患的長者，是各種傳染病的高危人群，理應首先獲得保護和關顧，但在醫療資源突然間變得極度匱乏的情况下，他們成為最後享用呼吸機的病人，不但如此，醫院牀位緊張，他們還成為騰出病牀的貢獻者。加州、紐約和新澤西州引用法律，要求老人院必須接收出院的老人，直到有人提出訴訟，在保護裝置不完備的情况下，將確診病人送到老人院，將會危及其他院友及護工，這項政策才沒有認真執行，但出院的老人被人球般踢來踢去，極可能是他們生命中最後的旅程。

長者况且是對社會做出過貢獻的人群，在社會爭奪資源保命的時候，也會被遺棄，曾經失足的監獄囚犯，更不可能被提起。美國監獄人滿為患，被囚者數目已較監獄容量高4%，同樣不能執行社交距離，同時由於缺乏檢測試劑，還沒有大規模給他們做檢測，無從估計感染數字。美國尚且如此，世界上擁擠程度超標最厲害的海地，在囚人數是監獄容量的4.5倍，更加缺醫少藥，疫情嚴重程度可想而知。

囚犯權利無人問

獄警感染始重視

囚犯權利被忽略在內地山東也發生過，跟世界其他地方一樣，都是因為守衛的獄警被感染了，才會引起社會重視，美國紐約州287名囚犯感染，而獄警和護理人員則有516人受感染，現在囚犯家屬和獄警都告上法庭，要求提供保護裝置。然而，政府的裝備有限，囚犯不可能獲得優先供應，而這個原因在控制疫情的大前提下，卻反而變得合理化。

人類過去搶奪自然資源，只有「適者生存」，但人類今天畢竟不是生活在互相爭奪的無序環境，弱勢社群無力爭搶，應該由政府擔起合理分配社會資源的責任，忽略弱勢社群的權利，到頭來也無法控制疫情。

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