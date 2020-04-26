社評：疫情千變萬化損經濟 政策靠地方政府拿揑

中小企舉步維艱

地方扶持要積極

內地疫情導致全國經濟活動一度停擺，首季經濟增長率出現史無前例的下降6.8%，各行各業飽受蹂躪。及至疫情稍為緩和，中央在3月底召開的政治局會議，提出在復工復產的同時，也推出很多刺激措施，包括發行特別債券融資，為企業貸款補貼利息和延期還本等金融措施，以促進擴大內需。重提去年底經濟工作會議的「六穩」目標，包括穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資和穩預期。雖然內地疫情大致受控，國際疫情則繼續發展，全球經濟嚴重受挫，不到一個月，政治局再次召開會議，提出新的經濟對策。

復工復產已經開始了一個多月，大企業都基本恢復生產，但中小企仍然舉步維艱，原因除資金不夠充裕和技術含量低等「先天不足」因素外，國際市場不景氣，不但沒有新訂單，連原來的訂單都被取消，亦是致命傷，這次政治局會議有針對性地提出，「要着力幫扶中小企渡過難關」和「提高中小企業生存和發展能力」，雖然有實質的政策扶持，但始終需要地方政府落實，而各地財力不一，加之扶持中小企的政績不容易在短期內有所體現，是否能夠做到着力幫扶，存在疑問。關鍵還在於各地的消費市場何時復興。

這次政治局會議進一步提出要「復商復市、擴大居民消費、適當增加公共消費」，目的十分明確，就是為了擴大內需。然而，鼓勵消費的政策與防止疫情反彈的要求有所矛盾。居民消費意欲下降，除購買力不足外，還有對感染疫症心有餘悸。很多地方大力宣傳，只要正確採取防疫方法，外出消費是安全的，一些地方更向居民派發數千元不等的消費券，也有地方首腦高調帶頭消費，營造氣氛。然而，不少原來復工的工人，現在被迫放長假甚至被辭退，疫後回到大城市復產不久的員工，又要買棹還鄉，還能保住飯碗的居民自然對消費採取觀望態度，未敢貿然到商場飯館聚集，本來有望恢復的消費市場也只好望「客」興嘆，政府也有防疫大於天的責任，一旦疫情反彈，官員烏紗不保。突顯要同時做到防疫和擴大內需的兩難局面，這對地方政府來說，如何拿揑，確是一項極大的挑戰。

六穩基礎加六保

復工復產加復商

百業蕭條，中央當然不能「坐視」，最新的提法是要「六保」，保居民就業、保基本民生、保市場主體、保糧食能源安全、保產業鏈供應鏈穩定和保基層運轉。當中有必須依靠中央政策才能保住，包括糧食能源安全等等，但保民生和基層運轉等，就需要地方政府來執行。總的來說，中央與地方的分工是，穩住經濟基本盤由中央來保，兜住民生底線由地方政府來保。中央還提出「要在穩的基礎上積極進取」，地方政府在穩健與進取之間如何取捨，也是兩難。積極保民生是需要財力支撐的，雖然中央對於地方政府發行債券的限制有所放寬，但舉債對於地方政府財政穩健又造成隱憂，一旦過度增加貨幣供應而未能達至經濟增長的效果，地方官員的政績就會無從體現，穩健與積極哪個誘因更大，對於地方官員來說，又是一個考驗。

除了「六保」這個硬指標外，還有一道死命令，就是要「確保如期全面完成脫貧攻堅任務」。全國脫貧是2015年提出的，目標是要在今年內完成，經過多年的努力，7000萬人脫貧的任務，現在只剩下最後一公里，但52個貧困縣內的1113條村，要做到脫貧「一個不能少」的目標，本來在正常情况下也不是很大的難題，但現在全球疫情肆虐，這個目標是否可以延期，卻是不容討論的問題。脫貧任務與保民生兩者本來並不矛盾，而仍然存在貧困縣的省份，政府財力本來就不強，承擔脫貧任務是百上加斤，但一個是死命令，一個是硬指標，地方官員是否會因為顧此失彼，而被批評為「不求進取」，誰也心中無數。

新冠疫情是前所未有的，按照政治局會議的形容，是極不尋常的，由此而需要採取的應對措施，也不能是墨守成規的，而中央訂定的任務，有些是需要按照當地的實際情况而適當調整，地方官員如果規行矩步，則有可能順得哥情失嫂意，難有兩全其美的萬全之策。中央政府應該給予地方官員適當的靈活性，地方官員也需要本着為民福祉的初心，共同為應對疫情而攻堅，國家才能履險如夷，渡過難關。

歡迎回應 editorial@mingpao.com