社評：注射消毒劑嚇壞專家 特朗普抗疫信口開河

抗疫好壞無關政體

關鍵在於尊重科學

美國累計超過88萬人確診，逾5萬人死亡。疫下美國經濟幾乎「停擺」，過去5周的首次申領失業救濟人數，合計接近2650萬，是大蕭條以來最差，上起白宮下至各州，不少人都希望盡快解除限制措施。全國疫情尚未明朗，可是副總統彭斯已樂觀預期，踏入暑假，疫情將「差不多成為歷史」。早前史丹福大學研究員在加州一個縣作病毒檢測抽查，推算本月初該縣已有8萬多人感染病毒，是確診數字的85倍；紐約州一項抽查亦推算，約有13%人口有病毒抗體，反映染疫者遠高於確診數字。主張盡快「解封」者聲言，抽查結果反映疫症死亡率可能不足0.5%，「與流感差不多」，既然很多人已有抗體，何不盡快重啟經濟。可是不少專家都質疑這些說法，又指出史丹福大學該項研究有漏洞，由取樣數目、抽查方法以至病毒檢測工具是否可靠，都存在疑問，現在輕言「解封」隨時出大事。

各國疫苗研發仍須努力，之前被視為特效藥希望的瑞德西韋，臨牀試驗亦未如理想。特朗普早前高調提倡以一種抗瘧疾藥物治療COVID-19，惟政府專家發現可能有致命副作用；涉事藥物公司與特朗普關係密切，更惹來利益輸送爭議，美國生物醫學高級研究開發局（BARDA）局長布賴特，疑因反對撥款給該藥物公司，結果被炒。近日特朗普未再多談抗瘧疾藥物治療法，卻在記者會信口開河，煞有介事建議研究將消毒劑注入人體，又或向體內照射紫外光。

漂白水和消毒酒精可以殺菌，然而稍有常識的人都知道，將它們注入人體足以致命。堂堂一國總統，說話如此無知荒謬，令人側目，就連專家亦要呼籲美國民眾，切勿聽從特朗普的醫學建議。美國擁有頂尖醫療科技，人才濟濟，然而卻淪為全球疫情頭號重災國，白宮領導抗疫無方，明顯要負很大責任。倘若美國疫情真如彭斯所言今夏消失，特朗普這次鬧笑話，也許只會被視作無傷大雅的趣聞軼事；倘若美國疫情曠日持久反反覆覆，未來的歷史學家就有可能將這番胡言，視為白宮抗疫失敗無知的經典象徵。

全球疫情肆虐，各國抗疫表現惹來很多比較。西方不滿中國爆疫初期處理，惟無可否認是，由武漢封城開始，中國一系列嚴厲措施，確實快速有效控制了疫情，反觀歐美多國疫情更為慘重。無論在中國還是西方，都有人將疫情扯上政治體制，爭辯民主與專制模式長短。冷戰結束後，美國政治學者福山在《歷史的終結》一書，形容自由主義民主取得「終極勝利」，備受各方議論，最近他接受法國傳媒訪問，亦被問及疫情問題。

右翼民粹影響抗疫

「蘇伊士時刻」可重演

平情而論，今次疫情處理好壞，看不到跟政治體制有必然關係，若說中國模式奏效，韓國作為民主國家，控制疫情一樣強而有力。誠如福山所言，問題根本不在於政治體制，而是國家機器的執行能力，以及公眾對政府的信任度，倘若決策者應對有力、民眾克己自律願意配合，疫情一般可以較快控制下來。若真的要從比較政治學角度分析，一個較為突出的趨勢是多個右翼民粹國家疫情都相對嚴重。

美國總統特朗普、英國首相約翰遜、巴西總統博索納羅都被視為右翼民粹領袖，3名領袖在不同程度上都有淡化疫情、「佛系抗疫」逃避現實。意大利政府未算走民粹路線，可是國內民粹主義高漲亦是不爭事實。抗疫必須講科學，鴕鳥政策注定失敗，當約翰遜政府改弦易轍，採取強硬社區防疫措施，反而得到公眾支持；福山憂心美國疫情，正是因為當局和不少人仍在政治化疫情，不肯面對現實，他形容這是一種「認知失調」。這種情况一日不扭轉，美國疫情仍然令人擔心。

美國上周宣布暫停向世衛撥款，國務卿蓬佩奧聲言，也許永不恢復資助世衛，可能另起爐灶成立新的國際衛生組織，然而另一邊廂，德法南非等國則公開力挺世衛，支持世衛提出的全球抗疫合作新倡議。疫情下看不到華府發揮國際領導角色，甚至顯得孤立。1957年蘇伊士運河危機，倫敦政府進退失據，最終向美國及埃及讓步，標誌大英帝國崩塌。歐盟外交事務專員顧問Nathalie Tocci關注，今次疫情會否有可能成為美國的「蘇伊士運河時刻」。疫後世界秩序如何，美國的國際領導角色會否改變，還看白宮能否直面疫情現實，多與國際合作，避免單邊主義操作。

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