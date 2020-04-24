社評：與疫共存需忍耐 防疫收放要合度

疫情緩和現曙光

放寬措施忌急躁

歐美疫情大爆發，引發本港第二波疫情，為了切斷病毒社區傳播鏈，港府上月底開始推出一系列社區防疫措施，包括規管食肆座位及距離安排、下令關閉酒吧等11類處所，還有禁止4人以上聚集的限聚令等。經過各方近一個月的努力，本地疫情總算回穩，連續12天確診病例保持在個位數，除了一宗情况較為特別，其餘全都是找到源頭的個案。抗疫形勢好轉，要求「解封」限制社交距離的聲音愈來愈多。食衛局長陳肇始表示，放寬措施需要考慮多個因素，包括是否連續28天沒有本地個案、醫管局和衛生署的承受能力，以及海外疫情。

政府早前宣布，限制食肆入座人數的規定今起撤銷，其餘多項社區防疫措施則延長14天，直至下月7日，以免疫情出現反覆，然而受影響行業最希望的，當然是盡快如常做生意。連日來，健身中心、美容等行業代表均對延長禁令表示不滿，認為近日每天只有數宗確診病例，為什麼還不讓他們復業；餐飲業代表亦稱，單單撤銷入座人數限制，對業界幫助不大，要求進一步放寬限制，並容許酒吧等娛樂場所如食肆一樣，有限度恢復營業。

受影響行業人士急於重開，心情可以理解，然而正因為疫情控制曙光已現，為免前功盡廢，社會上下現在更要咬緊牙關，多忍耐一會。衛生防護中心表示，單看數字，近期確診病例多為輸入個案，少有本地感染個案，可是監察系統未必能找出社區內所有感染者，不知道是否有隱形傳播鏈，市民仍須保持社交距離。放寬防疫措施不能急於一時，否則有可能白白浪費之前所作的犧牲和付出；與此同時，當局亦要讓受影響行業和普羅大眾看到希望，知道大概可以在什麼條件下，進一步放寬社區防疫措施，不會一天一天等下去、14天又14天。

根據抗疫專家說法，由最後一宗本地感染個案入院日起，計算兩個潛伏期合共28日，若無本地個案，始代表本地疫情受控，社區傳播鏈中斷。若要放寬限聚令等措施，最理想當然是等到香港連續28天本地零感染，可是觀乎今次疫情，要做到這一點並不容易。世衛總幹事譚德塞說，新型冠狀病毒將與人類長期共存，大部分國家現時仍處於疫情大流行早期階段，仍有很長的路要行。香港就算把關再嚴檢測再密，相信仍會出現零星本地個案。

社區防疫難盡撤

合理放寬研準則

迄至上周末，本港「最後一宗」本地個案是在4月9日確診，未料周日（4月19日），當局又發現一宗源頭不明病例，感染者為機場地勤人員。雖然這宗病例較為特殊，染疫原因相信與工作性質有關，未必涉及社區感染，可是若要按規矩辦事，28天倒數又要重新計起。防疫要從嚴從緊，可是也要適時適度讓社會經濟運行。有受影響行業人士質疑，誰都無法保證28天死線不會一再押後，他們是否要一直停業到6月、7月甚至更久，政府要回應他們的關切。

美國哈佛大學研究指出，限制社交距離措施，可能要斷斷續續維持到2022年，英國政府首席醫療顧問專家Chris Whitty亦表示，部分社交限制措施至少要維持到今年底，指望忽然可以回復正常生活「完全不現實」。倘若社區防疫措施真的一如外國專家所言，在未來一段時間無法盡撤，港府至少應該就不同社交限制措施，提出一套合理合度的收放準則。有本地抗疫專家指出，倘若香港只是持續有零星個案，並無社區大爆發，適度放寬限制措施可以接受。當局應與專家顧問研究準則，哪些情况可以考慮復課復業，哪些情况可以考慮放寬甚或結束限聚令，什麼情况則可能要重新加強限制，讓各行各業及普羅大眾有較好的心理準備。

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