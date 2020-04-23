社評：新人事做舊政策 大改組乏新氣象

改組難望提振民望

提升管治力待觀察

這次問責班子改組，共有4名現任局長中途離任，原政制及內地事務局長聶德權則平調，出任公務員事務局長。4位新任局長，2人有政黨背景，另外2人則是原政府部門首長。

政府3司13局，合計16名司局長，一口氣替換近三分之一，屬於一次大規模人事調動，行政長官林鄭月娥強調，任命官員大原則是用人唯才，同時亦要有視野、承擔和迎難而上精神，今次人事調動是帶領香港官員「向前看」；然而口講無憑，新局長能否帶來新氣象，公眾有很多疑問。新人事多少總有新作風，可是觀乎特首的說法，一眾新局長的主要任務，大抵就是執行現屆政府已制定的數以百計措施，新局長未來兩年能有多少新猷，叫人好生懷疑；新局長能力是否勝任，市民同樣將信將疑。

這次政府改組，無論人選和時機都惹來很多議論，民主派不滿未有官員因為反修例風暴問責下台，有人則關注聶德權平調，是否與最近的「兩辦」事件有關。中聯辦並非按《基本法》22條設立，上周末政府出稿有誤添煩添亂，聶德權公開致歉不久，旋即傳出調任消息，難免惹人聯想，惟平情而論，政府改組事關重大，由部署考慮到物色人選，需要好一段時間，之後還要報請中央批准，聶德權此時平調，似是時間上的巧合，多於因為「出錯稿」風波而被追究。

反修例風暴重挫特區政府管治，社會撕裂加深，各方對事件看法迥異，何謂「對症下藥」，當然也是南轅北轍。泛民及支持者認為，保安局長及律政司長等主責官員必須下台，政府今次改組，顯然不是民主派期望的問責重組，對於緩和政治對立沒有任何幫助，也看不到政府民望有機會顯著反彈。一般來說，政府改組目的，離不開提振民望，又或透過注入新血加強管治能力，前者不似是這次人事調動的主要目標，後者自然是較為合理的假設。

4位新任局長，有兩人屬於「四十出頭」，在特區歷屆問責班子中算是相當年輕。放眼世界，40歲左右出任部長，大有人在，可見年齡不是最大問題 ，最重要還是看能力和魄力。究竟兩位年輕新局長能力如何，仍須拭目以待，然而整體來說，問責班子有多些少壯派出任要職，始終是好事，即使無法縮窄政府與年輕人的政治鴻溝，至少有助問責團隊多些了解年輕一代想法。

今次改組，有兩名民建聯成員獲任命為局長。徐英偉由政助、副局長到現在「坐正」出任民政事務局長，接替同屬民建聯的劉江華，算是「一換一」，至於許正宇出任財經事務及庫務局長，相信與他是金融發展局行政總監的關係要大一些。比起新任局長的政黨背景，這次改組最多人談論的，是原入境處長曾國衞接任政制及內地事務局長。曾國衞疫情期間先後到日本及武漢，協助滯留當地的港人回港，在處理內地事務方面也有豐富經驗。有人關注他沒有處理政制經驗，對於政制問題未必「熟書」；有人則將焦點放在他與內地官場的交往接觸，質疑他是否因為「背靠祖國」得以升官。有陰謀論甚至懷疑，當局首次起用有紀律部隊背景的人出任政制局長，是否準備在立法會選舉，強硬「DQ」（取消資格）民主派參選人，云云。

政治陰謀論迭起

新局長聽言觀行

類似的政治陰謀論，同樣見諸聶德權調任公務員事務局長一事，有人懷疑當局是否打算就反修例風暴中公務員的言行，展開「政治清算」。政制及內地事務局長和公務員事務局長，是目前政府這個「熱廚房」中兩個很敏感的職位，就算不換人，只要稍有風吹草動，都會引來陰謀論揣測，可以肯定的是，兩位局長未來將要處理一系列燙手山芋，手腕是軟是硬是巧是拙，仍須聽其言觀其行。

特區政府常被批評施政「離地」，需要改善的地方俯拾皆是。舉例說，民政事務局負責青年事務工作，亦要處理大量地區事務，做好下情上達工作，對於改善民生極為重要；香港長遠發展，必須搞好創科，執事官員不僅要對創新科技發展有一定認識，更要有高瞻遠矚的視野。特區政府希望加強管治能力，還看新局長們能夠交出什麼樣的功課。

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