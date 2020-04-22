社評：香港局勢涉國家安全 攬炒操作絕無好結果

癱瘓政府立會運作

「政治攬炒」藍圖浮現

中央「兩辦」（港澳辦及中聯辦）就香港政治事件表達立場，引來不少關注。泛民質疑中聯辦干預香港事務，違反《基本法》22條；中聯辦反駁，「兩辦」不屬於22條所指的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央對港行使監督權。 昨天國務院港澳辦更一口氣發出3篇聲明，強調中央授予特區高度自治權，不代表中央沒有或放棄監督權，如果出現嚴重影響一國兩制方針和基本法全面準確實施的情况，損害國家和香港根本利益，中央就必須過問。港澳辦還再次點名公民黨立法會議員郭榮鏗等人，「惡意造成內委會停擺」衝擊憲制秩序，「中央怎能坐視不理」。

去年反修例風暴，將中央與香港關係推向空前緊張狀態，泛民視之為一場爭取自由民主的抗爭，在中央眼中，卻是有人想借助外部勢力，策動顏色革命奪權甚至尋求港獨，突顯香港在國際鬥爭新形勢之下，已成為國家安全的重大漏洞缺口。中央與泛民對同一件事乃至同一句口號認知迥異，對於未來局勢走向和打算，看法更是南轅北轍，種種迹象都顯示，雙方正準備硬撼。去年中共十九屆四中全會，強調建立特區維護國家安全的法律制度和執行機制。由今年初「兩辦」人事和架構改組，到現在透過「兩辦」行使監督權，中央因應香港新形勢，逐步開展部署，一邊擴大「一國」權力，一邊設法為特區政府注入更多政治能量，抵禦衝擊；特區政府傳出改組消息，某程度亦是希望透過換血換人，嘗試提振管治能量。

泛民方面，去年區議會選舉大捷不過是「前菜」，今年9月立法會選舉才是主戰場，泛民躊躇滿志，力爭一舉奪下立法會過半議席。觀乎目前形勢，「泛民過半」雖有難度，然而並非不可能，有泛民中人甚至已提出未來「政治攬炒」藍圖，不僅要癱瘓立法會，就連財政預算案等也要統統否決，令特區政府無法運作，倘若中央出手、立法會解散，則發動大規模抗爭，同時爭取外部勢力介入向北京施壓。類似的主張，一兩年前也許是天方夜譚，可是香港局勢來到這一刻，誰也不敢排除泛民與中央「曬冷」攤牌，香港一國兩制能否經得起這樣的政治折騰，叫人憂心不已。

一國兩制是矛盾統一體，中央承諾港人治港和高度自治，保持香港原有制度和生活方式「五十年不變」，同時要求香港不能成為威脅國家安全的「顛覆基地」。當年鄧小平提出一國兩制，不是單單為了港人利益，而是一項在符合國家利益大前提下，同時亦對香港有利的政策方針。一國兩制若要行穩致遠，各方都要明白各自局限、各守分際，若沒有合作之心，只有對抗之意，一國兩制很難不走樣不變形。當下國際形勢波譎雲詭，中美角力白熱化，也許真的有人以為，美國等外部勢力，可以成為香港自由民主甚至獨立的「堅實後盾」，然而每個國家最關心的，只是如何伸張自身國家利益，香港淪為美國對付中國的「棋子」，最終是死是活，外部勢力不會真的關心在意。

過去七八年，泛民與中央的博弈愈演愈烈，押上的「政治注碼」亦愈來愈大。香港是國際金融中心，近廿多年一直是中國對外的重要經貿金融窗口，「佔領運動」提出之初，最大目標也是癱瘓中環這個金融中樞，作為向中央爭取理想普選方案的籌碼，只是其後事態發展，跟各方想像相去甚遠，最終也達不到目標。去年反修例風暴爆發，形勢不斷推移演變，部分人似乎覺得「國家安全」是中央痛處，「美國牌」、「港獨牌」都是可以借助的工具，對小撮人而言甚至是目標，然而這類想法極其危險，不僅有可能毁掉一國兩制，還會令香港走上絕路。

國家安全沒妥協餘地

港淪顛覆基地必硬撼

國家利益林林總總，各國不盡相同，然而國家安全一定最優先，凌駕一切考慮，沒有妥協餘地，為了維護國家安全，什麼事都有可能發生。以大事小唯仁，以小事大唯智。以國家安全作為要脅，以為這是最能令對手叫痛的政治籌碼，跟玩火無異，隨時粉身碎骨，肯定不是明智之舉。目前泛民主流傾向無視兩制局限，發展下去，對香港整體極其不利。

當年鄧小平闡述一國兩制，提到回歸後香港人可以罵中共罵中國，「但是如果變成行動，要把香港變成一個在民主幌子下反對大陸的基地」，那就非干預不行。從中央角度看，有人正以「兩制」挑戰「一國」，甚至為港獨力量張目。「政治攬炒」是死路一條，北京不會容許香港成為顛覆基地，也不會在國安要脅下讓步，但願各方都能臨崖勒馬，避免出現最壞的硬撼局面。

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