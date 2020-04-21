社評：治港漸變唯權力論 一國兩制所為何來

中聯辦代行監督權

解讀22條各執一詞

立法會內務委員會拖了半年仍未選出主席，立法會運作近乎癱瘓；政府第二輪抗疫基金千億元撥款急需立法會盡快通過，部分民主派議員拒絕合作，財委會未能如政府所願於一天內通過撥款。中聯辦和國務院港澳辦開腔，譴責部分立法會議員惡意拉布「政治攬炒」，置社會整體利益於不顧。民主派指中聯辦干預香港事務，違反基本法第22條。中聯辦反駁，「兩辦」不屬於22條所指的「中央人民政府所屬各部門」，有權代表中央對港行使監督權。上周末政府發稿回應事件，說法一時一樣，需要三度發稿修正，添煩添亂。

基本法第22條有5條款，主要是限制中央政府所屬各部門、省市機構不能干預香港事務。有本地法律學者認為既然條文寫的是中央「各部門」，當然適用於「兩辦」，有人還援引2007年政府提交立法會的文件稱，「基本法第22條下中央在港設立的機構」包括中聯辦。 基本法委員會成員、本港法律學者陳弘毅則說，中聯辦回歸前便以新華社香港分社身分在港設立，並非根據基本法成立，第22條提及的「中央各部門」，不是指中央在香港成立的機構，而是「中央部門」，諸如國務院26個部門。

中央駐港機構有三，包括駐港解放軍、外交部駐港特派員公署及中聯辦。前兩者分別在基本法第13及14條註明，政府新聞稿一度以第22條作為兩者的法律依據，屬於嚴重錯誤。中聯辦的設立及角色，基本法沒有觸及。新華社香港分社1947年成立，以內地駐港最高代表機構身分，履行「中央賦予的各項職責」，香港回歸後改名中聯辦。根據當年國務院文件，中聯辦職責包括「承辦中央政府交辦的其他事項」，文件強調中聯辦及其人員要遵守基本法及當地法律，但沒有提及基本法22條。「兩辦」的成立遠早於基本法，屬於國家行為，各有歷史背景，至於基本法22條是否適用於「兩辦」，則從未說明，不同人有不同解讀，若要就法律觀點一錘定音，按現有機制「終點」幾可肯定是人大釋法，然而細察這次爭議的本質，更大程度是政治而非法律問題，真正焦點不在基本法22條，而是監督權的行使。

中央對香港有監督權，見諸很多方面，特首定期赴京述職是其一；基本法提到，立法會制定的法律，須報全國人大備案，人大常委會若認為不符合基本法有關中央香港關係條款，可以發回相關法律，這亦是中央監督權的體現，監督對象不獨是特首及政治任命官員。立法會內會主席選舉拉布半年，大量法案積壓不能處理，已惡化至癱瘓立法會層次，觸及基本法實施，中央關注無可厚非，然而由中聯辦代表中央行使監督權，以往從未有相關說法及具體操作。事件反映中央調整對港事務處理，中聯辦角色再起變化。

中央擴大「一國」權力

政治死結仍待緩解

香港回歸初期，中央「無為而治」，2003年反對23條立法一役後，中央改採「不干預但有所作為」的新政策， 維護「一國」原則，中聯辦角色強化。2014年政改爭議，國務院白皮書強調中央對港擁有「全面管治權」，成為重要分水嶺。中央強調香港高度自治不是完全自治，然而如何落實全面管治權，中央並無明言，落實機制亦不清楚。去年反修例風暴，香港與中央走向攤牌，今年初中央重組處理香港事務班子及架構，中聯辦代表中央行使監督權，顯示是中央因應新形勢的一個安排。

中央對香港有監督權，但是具體如何操作，存在大量灰色地帶。立法會癱瘓是重大憲政問題，中聯辦開腔批評， 有人認為只是意見表達、並無阻止議員繼續拉布，有人則質疑是干預立法會運作。香港政治撕裂，中聯辦這次做法是否合度，言人人殊。由於香港沒有剩餘權力，中央透過中聯辦去體現監督權，涵蓋面有多闊、力度有多大，現階段無法斷言。中央認為有必要擴大「一國」權力，處理香港新形勢，然而監督權的具體操作行使，可能衍生更多新問題新狀况。一法立一弊生，當下香港一國兩制實踐出了狀况，政治對抗愈演愈烈，各方似乎都認為只要手握更多權力，就能令對手屈服，可是唯權力論只會令香港的政治死結愈拉愈緊。一國兩制要行穩致遠，無論中央和香港各派都要思考，如何緩解政治對立緊張關係。

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