社評：「G0」亂世抗疫乏領導 中美「疫戰」歐洲未共舞

美舊酒新瓶炒作疫源

拉攏歐洲欲孤立中國

美國疫情慘烈，醫療物資短缺，亟需從中國等地輸入救亡。過去大半個月，華府對中國的疫情外交文宣攻勢一度放緩。隨着白宮認為美國疫情「見頂」，籌謀重開經濟，外交文宣操作又起。

2月中，一批國際權威專家聯署力挺中國科學家，駁斥「新病毒屬實驗室人為製造」之說。德國病毒專家克庫勒（Alexander Kekulé）更稱，「雖然理論上不能完全排除病毒（從實驗室）泄漏的可能，但是新病毒表現出的特性，很像是剛從某種動物傳染到人身上的病毒」。最近美國右翼媒體援引「華府消息」，再度炒作「病毒源自武漢實驗室」，重提泄毒論。特朗普間接承認華府「放風」，表示那些華府消息人士「確實存在」。美國國務卿蓬佩奧則催谷另一條疫情外交戰線，表示疫情將使各國重新考慮是否使用華為5G網絡。

歐洲爆疫以來，中國積極提供醫療物資，「口罩外交」惹人關注，惟雙方關係仍然暗湧處處。歐洲政界不乏質疑中國動機的聲音，亦有官員表示要嚴防中國趁歐洲爆疫大舉收購科技企業。最近中國駐法國大使館網站一篇文章，提到西方國家讓染疫長者死於護理院，巴黎當局認為文章暗批法國，傳召中國大使以示不滿，中方強調一場誤會。與華府相比，歐洲主流政界人士對中國敵意相對低一些，可是作為西方世界一員，歐洲對中國崛起亦有很大戒心。歐洲多國政府抗疫表現面臨輿論追究，對華府來說，這正是加緊拉攏歐洲孤立中國的時機。

歐美爆疫以來， G7兩度召開峰會，首次由法國牽頭，協調應對疫情經濟衝擊；上周峰會則由美國牽頭，將矛頭指向世衛和中國，希望爭取歐洲支持。華府不滿世衛「偏袒中國」，不過其他G7成員國未隨特朗普共舞，德國總理默克爾等領袖強調繼續支持世衛抗疫；有關中國的問題，英國外相藍韜文會後表示，危機後英中關係難當「無事發生」，至於其他G7領袖的態度，則相當審慎。法國總統馬克龍接受《金融時報》訪問，質疑中國處理疫情透明度不足，法國「不會天真地認為中國處理得很好」，惟值得留意是說話的前文後理。當時記者問馬克龍，中國的專制模式成功控制疫情，是否暴露了西方民主的弱點，馬克龍認為不能相提並論，西方不能拋棄自身基因，為了抗疫放棄自由，將危及西方民主根基。馬克龍主要是為西方民主辯護，性質跟美國的外交文宣攻勢頗有不同。馬克龍在另一場合強調，沒有證據支持「病毒源於武漢實驗室」，更是與美國劃清界線。

填補國際領導真空

「M7」概念實踐不易

英美關係特殊，今年初首相約翰遜同意讓華為參與英國 5G建設，惹來不少爭議。英國疫情失控，當地政界亦像美國一樣，出現向中國算帳聲音，前外相夏偉林呼籲撤回有關華為的決定。藍韜文對華轉趨強硬，反映國內外的政治壓力，惟他的說話其實亦留了迴旋空間：處理英中關係「要兼顧平衡各方面」、有關疫情的討論「需以科學為本」。約翰遜會否就5G問題變卦，仍需拭目以待。未來中國歐洲關係走向難料，惟暫時未有迹象顯示法德有意附和美國孤立中國。

中美疫下博弈激烈，白宮想發動盟友「公審」中國，可是其他國家亦有自身盤算。西方主流政治精英擔心，疫後東西方勢力此長彼消，動搖西方主導的國際秩序；與此同時，他們亦不滿華府破壞國際多邊合作框架、要各方接受一套更以美國利益為中心的霸權秩序。

今次疫情最先在武漢爆發，西方國家認為受中國連累，不會接受北京領導抗疫；特朗普奉行單邊主義「美國優先」，放棄一貫國際領導角色。疫下世界處於「G0」狀態，一些西方政治精英認為，其他西方發達國家應該帶頭，填補當下國際領導真空，澳洲前總理陸文克拋出「多邊七國」（ M7）概念，主張法德英加日伙拍歐盟新加坡，疫境亂世下維持國際多邊合作秩序。最近法國總統馬克龍表現活躍，高調支持聯合國秘書長呼籲疫下全球停火，又宣布已取得中美英支持，相信俄羅斯亦會首肯。馬克龍居中斡旋，反映疫下法國亦想扮演更大領導角色，可是歐洲是否有足夠實力和團結，充當國際抗疫合作支柱，仍是一大疑問。倘若法德無法擔起大旗，M7概念最終恐流於紙上談兵。

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