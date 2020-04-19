社評：美國停繳會費事小 國際組織規矩事大

新冠病毒疫情突然來襲，全球毫無防禦。世衛作為聯合國下屬組織，其使命與職能就是要協調各國防疫抗疫，為成員國提供建議對策。世衛在1月22日派員考察武漢後發出聲明，警告新冠病毒是人傳人的病毒，及後組織龐大國際考察團到武漢，又派出醫療隊到意大利、阿塞拜疆、埃及和伊拉克協助抗疫，是否已經盡職，可以在疫後一併檢討。

世衛四大爭議

牽涉對華指控

世衛的措施，引起最大爭議的有4點：1月23日專家開會後，未能就是否發出「國際關注公共衛生緊急事件」達成共識；2月初提出「毋須採取不必要的措施干預國際貿易與旅遊」；2月28日發表國際考察團對中國考察報告書，呼籲國際社會參考中國應對疫情的方法。以上3點都涉及是否有偏袒中國之嫌，最後一點是3月11日才發出疫情「大流行」的警告，是否太遲。

對於世衛的措施是否得宜、發出警告是否及時，一些國家提出不同意見，十分正常，美國對此有不同的立場，也無可厚非。正如同國際社會過去對世衛在處理流感和伊波拉病毒是否失職塞責一樣，從來都無一致的意見，批評也一直未停息過。

特朗普在批評世衛的同時，說幸好他沒有遵循世衛不要限制國際貿易與旅遊的指引。他的做法對防止疫情在美國擴散是否有效，留待美國的流行病學專家評論。而特朗普要證明自己的決定正確，大可以用事實和數據來說明，藉指控世衛來卸掉自己決策出錯，各方都看在眼內。

至於美國借打擊世衛來針對中國，也沒有什麼大不了，美國早就開始全方位與中國對抗，利用世衛有爭議的決定來打擊中國，只不過是在一個新的範疇發動一輪新的攻擊而已。

最值得討論的是美國停繳會費對世衛的影響，美國對世衛組織的年費是4億美元，佔世衛年開支的15%，少了這筆龐大的經費，當然會對世衛的財政構成壓力，從而影響對醫療系統欠完善國家的支持。但在特朗普宣布停繳會費後，比爾蓋茨的基金會立即宣布追加捐款1.5億美元，也算是對美國政府不顧國際責任的一種彌補。

世衛這類國際組織，或許做法有失誤，結構也有改革空間，美國作為會員國，有權在原有框架內提出，世衛即將在5月17日召開年度成員國大會，美國可以在屆時提出動議，討論世衛的種種措施，甚至是對秘書長是否盡職盡責提出質疑。

聯合國組織是國際政治的鬥爭場所，這是不可避免的，美國要爭奪某些立場或地位，可以動員盟友支持，中國也會有一批支持者，大國之間角力，取決於對事態與時機的判斷。但必須明確的是，無論明爭還是暗鬥，都要遵守規則，按照國際組織的章程處理。

大國明爭暗鬥

勿離國際常規

美國這次以停繳會費作為鬥爭籌碼，是蔑視國際慣例與規矩，是對國際社會的不尊重，特朗普的算盤是否能夠打響，國際社會自有公論。其實，特朗普這種做法不是第一次，相信也不會是最後一次。2018年世衛組織通過決議，鼓勵並推廣哺餵母乳，美國反對建議，動機與原因不說，但被揭發曾經以停止經濟與軍事援助來要脅一些國家支持其立場。

美國對世衛這次處理疫情的做法諸多不滿，或是暗渡陳倉攻擊中國，而採用迂迴手法表達，真正原因恐怕是美國認為自己繳納會費最多，但國際組織又不聽從美國的「指揮棒」行事。聯合國機構的會費，是按照國家的經濟實力而定的，美國作為第一經濟大國，多付會費乃國際慣例，並非因其特別慷慨。而在聯合國等多數國際組織內，每個成員國的權利均等，即在大會表決時，美國並不能因為多繳會費而按比例有更大決定權。

這些規矩，是全球各國包括美國在內一起討論通過的，是國際常規，美國縱然有多大的不滿，也必須遵守，緣何到了特朗普就要有「例外」呢？美國因為在一些國際組織內未能體現其霸主地位，已經退出了聯合國教科文組織、人權理事會，還揚言要退出世貿組織，這次雖然尚未宣布要脅退出世衛，但難保特朗普什麼時候還會有「退群」的決定。

全球應對新冠病毒疫情需要國際合作，疫後的世衛，還要繼續就天花、瘧疾、愛滋病、糖尿病和營養不良等等病症，擬定國際協調計劃，國際上的難民問題、保護文化遺產等等問題，也都需要國際合作，國際組織的地位與職能一旦被削弱，受到的損失將是廣泛和深遠的，美國以停繳會費要脅國際組織的做法，令人擔憂。

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