社評：疫情改變全球經濟格局 提振內需須解人民之困

疫情影響購買力

前景預期更重要

新冠病毒疫情對人民的健康帶來重創，對中國經濟的打擊也不輕。首季農業、工業和服務業全部負增長，農業一時的艱難不足懼，因為交通運輸受到限制，疫情過後就會恢復。工業產品則是內外交困，國內的需求和出口下降，都直接影響工業增速。國內的生產停頓多時，隨着疫情受控逐步復工復產，3月份的工業增加值已從前兩個月的負13.5%，縮窄到負1.1%。3月份的出口值同樣出現反彈，但由於全球疫情加劇，訂單不但沒有增加，反而被取消，估計未來幾個月也不容樂觀。

從整體數字看，第三產業的影響似乎溫和，僅下降5.2%，但當中有增有減，中和了總體降幅。餐飲業降幅達44.3%，零售業下降19%，但信息產業首季有13.2%的增幅，交通運輸和零售業在3月也大幅回升。問題是服務業是否會因疫情緩和而出現V形反彈，一般認為，這次與17年前的SARS疫情有巨大差別，SARS基本上只影響廣東和北京等地，而且疫情受控後很快就過去了，這次的疫情幾乎是全國性的，更糟糕的是，內地疫情受控後，國外卻一發不可收拾，目前還出現無症狀感染者，這些都會影響人們的消費意欲和信心，餐廳和商場還是門庭冷落。

消費能力與意欲都受到空前打擊，停工停產以及經濟停擺，首季失業率達到5.9%，雖然3月份復工復產後已經比2月份有所緩和，但由於企業訂單縮減而要求員工放假，甚至有些工人乾脆辭工回鄉，實際失業率可能更高，而國民實際可支配收入下降3.9%，這些都是影響購買力的因素。但更大的影響是對未來經濟發展趨勢的預期，全球疫情尚存在諸多不確定因素，歐洲似乎已到轉捩點，美國強推重啟，是否會出現第二波甚至第三波疫情，仍是未知之數，人們對前景悲觀，肯定會影響消費意欲。

即使疫情如人們所願很快結束，但這次疫情對全球產業鏈的影響卻是深遠的。從過去兩個多月暴露的問題看，中國停工停產後，由於很多行業對內地原材料以及半製成品的依賴度甚高，導致全球製藥和汽車等行業停產。很多國家都意識到問題的嚴重性，紛紛開始將在中國的工廠轉移到別的地方，美國和日本已經宣布資助產業轉移的搬遷費用。撇開政治因素，全球化的組織生產安排，可能會變成地區化，中國製造業和物流運輸在全球產業鏈的地位將會削弱，目前外國直接投資以及外資企業對中國GDP的貢獻率約20%，連帶影響的是就業率，與中國「脫鈎」是美國和歐盟的戰略意圖，究竟有多少企業及行業執行，目前難以下定論，但對今後所產生的格局變化不能低估。

醫療住房開支

決定內需消費

影響中國經濟發展的三頭馬車是投資、內需和出口，中國近年對外貿的依賴度逐步減少，目前出口值約佔GDP的15%，即使外國市場需求萎縮，對中國經濟的影響還不至於傷筋動骨，反而消費總額在首季度佔GDP的38%，卻是舉足輕重。人們的消費力除受近期疫情以及國際需求的影響，更大的決定因素在於經濟負擔，其中兩大因素是民眾的醫療開支和房地產價格。目前全國醫療保險覆蓋率已達95%，而且每月以及大病可報銷的金額逐步提高，但畢竟還沒有達到令人放心的地步，人們還需要為可能的大病醫療儲備足夠資金，而不敢放心消費。

大城市居民最大的負擔，莫過於住房，樓價已到了讓打工仔望而卻步的水平，買得起房子的，也要為每月的房貸供款而節衣縮食，這才是影響消費能力的最大因素。雖然中央政府近年一再表示「房子是用來住的，而不是用來炒的」，但房地產收益對地方政府財政收入的貢獻，往往會使地方政府抵不住誘惑。首季各項投資都萎縮，唯有房地產投資反彈最快，如果這是各地方政府有意無意的鼓勵所致，則顯示地方經濟還未走出依賴房地產業的「怪圈」，到頭來人們的購買力還是不能有效釋放。

疫情對世界格局變化的影響將會是空前的，一國一段時間的GDP，只是一個小小的縮影，放在大格局的變化中，只是恆河水滴。如果這次疫情能夠給國家和民企在投資方向中帶來積極的影響，順應潮流，借勢調整，提高醫保覆蓋，減低住房負擔，對中國長遠經濟發展，特別是培育內需消費的進一步發展，善莫大焉。

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