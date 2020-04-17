社評：抗疫疲勞須正視 措施鬆綁要審慎

防疫措施難急撤

鬆綁原則應說清

香港疫情回穩，連續多日沒有源頭不明本地個案，昨天更只有1宗新增確診病例。歐美疫情引發本港第二波爆發，3月底以來，政府先後推出一系列社區防疫措施，包括規管食肆、關閉處所以及限聚令等，嚴格限制社交距離，務求切斷病毒社區傳播鏈，經過大半個月努力，總算遏制了疫情。多項社交限制安排將於下周四（23日）屆滿，有行政會議成員和商界人士認為疫情已回穩，希望政府可以快些撤去社交距離限制措施，讓經濟活動回復到較正常狀態。衛生防護中心則認為，限制社交距離措施一定要繼續。

新增確診病例屬於滯後數字，反映較早前的感染情况，單憑數天數字，無法判斷病毒社區傳播鏈是否已經一一切斷。上周復活節假期，大批市民外出活動，離島郊外人群處處，會否出現新的群組感染，仍是未知數；下周五中學文憑試開考，大批考生聚集，雖然試場的環境已比很多感染高危處所較易控制，然而始終有一定風險，至少仍需觀察兩周，才能肯定本地疫情會否出現反覆。為免前功盡廢，放寬限制措施不能操之過急，公眾和受影響行業應該再忍一忍。與此同時，政府亦要仔細考慮，在什麼情况下可以適度放寬一些社區防疫措施。

也許不少市民覺得，疫下生活「已經過了很久」，惟屈指一算，由1月23日香港出現首宗確診個案至今，尚未滿3個月。世衛指出，現在疫情仍處於早期階段，不少專家亦認為，疫情可能數以年計，美國哈佛大學一項最新研究便估計，限制社交距離措施，可能要斷斷續續維持到2022年。抗疫之路漫長，就算人們再克己自律，也很難長期處於最高戒備狀態，莫說兩年，就是兩個月亦有難度。美國疫情嚴峻，多州頒下居家令，未夠1個月已有民眾吃不消上街抗議，要求撤銷限制。相比之下，香港市民已算很有耐心毅力，然而經過大半個月高度緊繃日子，社會明顯出現「抗疫疲勞」現象，復活節4天長假市區郊外人頭湧湧，正是具體反映。

當然，抗疫疲勞絕非「佛系抗疫」拒絕克己自律的藉口。上月英國官方託辭「群體免疫」，變相放棄抗疫，「行為疲勞」（behavioral fatigue）問題成為藉口之一，結果惹來外界大肆抨擊，質疑當局什麼也未做，談什麼「疲勞」。可是嚴格限制社交措施長期執行，對民眾確會構成精神壓力。愛爾蘭經濟與社會研究中心（ESRI）一項研究指出，限制社交措施期限不清不楚，會令人失去堅持的耐性；當人們覺得封禁無了期，就會開始懷疑措施是否有必要、是否真的有助控制疫情、如此付出是否合乎比例，漸漸傾向不再遵守。倘若當局未能好好回應這些問題，更會進一步放大「行為疲勞」，愈來愈多民眾不會再合作。

放寬限制涉業界利益

疫情風險管控要堅持

本港疫情漸見緩和，不代表可以輕率撤去社區防疫措施，可是港府亦應提出一些準則，交代鬆綁有何前提、如何逐步放寬，讓各方看到隧道盡頭；與此同時，政府亦要清楚提醒公眾，抗疫長路漫漫，香港需要因應疫情起伏，交替實施嚴格及較寬鬆的限制社交距離措施，直至疫苗面世量產。這一刻稍為放寬，不排除下一刻又要收緊。限聚令、停業令推出以來，大多數市民和相關行業商戶都有認真遵守，可是亦有人明知故犯。有酒吧違規營業開生日派對，負責人昨天被判囚一周，主審裁判官批評被告抱僥倖心態營業，必須判處監禁。政府有必要重申，防疫措施一日未撤，當局仍會嚴正執法。

食肆管制、停業令等防疫措施，影響不少商戶，牽涉龐大利益。早前本港疫情嚴峻，社會上下都意識到要緊急採取限制，阻止一些高風險處所持續出現群組感染，可是政府仍面對業界極大阻力，措施決定一拖再拖。現在疫情開始紓緩，哪些措施可以早些鬆綁、哪些不能操之過急，無可避免又會觸動複雜利益問題。受影響的行業，誰都想盡快開門做生意，可是鬆綁與否、怎樣放寬，始終要審慎為之。當局應以合理管控疫情風險為本，處理鬆綁問題，不能因為業界壓力去做決定。

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