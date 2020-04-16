社評：抗疫不濟諉過世衛 白宮百步批五十步

特朗普叫停世衛撥款

國際專家轟轉移視線

美國是世衛最大金主，每年提供4億至5億美元撥款，佔世衛預算約一成半。特朗普宣布暫停世衛撥款，國際權威專家譴責之聲不絕，英國專家Devi Sridhar指出，疫症大流行，「我們尤其需要世衛支援，特別是發展中國家及窮國」，他和另一位美國專家Alexandra Phelan都抨擊特朗普的決定極度短線兼危險。醫學期刊《刺血針》主編Richard Horton譴責特朗普出賣全球、破壞團結抗疫，形容這是「人道罪行」。英國專家Gavin Yamey更批評，特朗普防疫犯大錯，美國應對今次疫情堪稱全球最糟，諉過於世衛，不過是想轉移視線。

特朗普奉行「美國優先」，不信任國際機構和多邊合作。在美國國內，特朗普經常面對推卸責任諉過於人等指控，早前美國防疫專家福奇直言，美國病毒檢測工作失敗，特朗普的回應卻是「與我無關」。特朗普宣布暫停世衛撥款，折射了他的一貫作風，亦迎合了其擁躉的政治取態，不排除有利大選「箍票」，可是只要看看國際權威專家的反應，道理曲直明顯不過。

今次疫情的複雜性，不僅在於病毒本身，還有疫情的高度政治化。疫情引發中美新一輪角力，外交文宣操作鋪天蓋地，及至後來美國疫情嚴峻，需要四出「撲」防疫物資，特朗普及其幕僚才一度收口，不再把「中國病毒」掛在口邊，然而卻將矛頭對準世衛，指控世衛「偏袒中國」；在華人世界，部分人將兩岸問題、意識形態和政治鬥爭帶入疫情之中，結果同樣是把世衛拖進政治渾水。

特朗普給世衛「定罪處分」，理由是世衛「嚴重失職」，疫情初期「未有適時取得並分享準確資訊」，一再為中國辯護，「隱瞞」病毒危險，「導致疫情全球蔓延」。特朗普的講話，其實是衝着中國而來，只是當下華府不便向中國開火。世衛不足之處需要檢討，可是特朗普的指控，並不能掩飾白宮抗疫一塌糊塗。

特朗普指世衛在疫情初期（1月14日）曾在推特發文，提到初步研究未有「清晰證據」肯定病毒人傳人，及至9天後才確認人傳人，「延誤」各國抗疫，然而英國專家瓦米指出，僅將一則推文資訊交代，說成是世衛的立場判斷，本身便很荒謬，「科學本質就是列出各種假設，再靠愈來愈多的資料去印證」，何况世衛1月10日已在通報文件中，向各國提及人傳人風險。特朗普將世衛所謂「9天延誤」，說成是美國抗疫準備不足的「關鍵」，可是整個2月份，人人見到白宮本土防疫準備近乎零。特朗普迷信早些對華封關一了百了，然而美國2月起對華封關，只針對外國人，美國人從中國歸來，毋須嚴格入境檢疫。特朗普的封關，體現的是排外思維而非檢疫把關，注定失敗。

世衛決策日後檢討

疫下杯葛大錯特錯

若說世衛罪在「偏袒中國」，特朗普亦「有罪」，因為特朗普在1月底和2月初不止一次稱讚中國「努力抗疫」、「沒有」隱瞞。特朗普初期根本不把新病毒當作一回事，直到2月底仍在說病毒與流感差不多；世衛很早已建議各國可用德國製的病毒檢測工具，美國卻堅持要自行研發，結果出了差錯，拖延到3月初仍嚴重缺乏檢測工具。2月初，世衛曾多次不點名提到部分國家沒有做好防疫準備。正是因為白宮沒有理會世衛建議和警告，疫情才淪落到如斯田地。

當然，美國的無能，不能證明世衛無錯，正如世衛有錯，亦不能代表白宮沒有失職。過去10多年，每逢重大疫情，世衛的處理都惹來很多批評。2009年豬流感，事後世衛便被歐美質疑「反應過度」、「草率」宣布大流行，導致他們蒙受不少經濟社會損失；2014年非洲伊波拉疫情，世衛則被指反應遲緩。

今次疫情，世衛未在1月23日宣布疫情為「國際公共衛生緊急事件」（PHEIC），遲了一周才發出，值得事後檢討，不過話說回來，冠狀病毒大流行前所未有，疫情很多地方都超乎專家想像，以往一些科學觀點都受到挑戰。有人質疑世衛未有鼓勵民眾戴口罩和反對封關，然而無病者毋須戴口罩，是很多西方傳染病專家和研究的看法，美國疾控中心也是最近才改變立場，若要算帳，除了世衛，美國疾控中心和大批西方專家都要負荊請罪。世衛從全球角度看待疫情，除了協助各地防疫，亦要有大局觀，諸如各國醫護能否有足夠口罩，不會全集中到有錢買的富裕社會手上，又要擔心各國群起向爆疫國封關，形同經濟制裁，導致其他地區爆疫也不敢如實披露。疫後世衛需要查找不足，然而疫情下杯葛「懲罰」世衛，肯定大錯特錯。英國政府最近才增加撥款支持世衛，與白宮做法迥異，全球大多數國家也不會認同特朗普的做法。

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