社評：與疫共存難避免 防疫鬆綁要審慎

病例28天歸零考驗大

抗疫常態化長線應對

全球確診病例直逼200萬，歐美成為焦點。最近意德法等國疫情似有放緩迹象，較早採取限聚令、停業令等社區防疫措施的一些國家，諸如丹麥和捷克，確診病例比早前顯著減少，兩國已宣布會逐步「鬆綁」，包括放寬居家令及復課。美國方面，紐約州長科莫聲稱，當地疫情最壞時刻已過，總統特朗普宣布成立委員會，籌謀何時恢復國內經濟活動。香港方面，限聚令、停業令等頒布已有兩周，新增確診病例連續數天降至個位數，當局表示本地疫情仍然未能放心，為免前功盡廢，現時並非放寬入境管制時候，至於本月底開考的中學文憑試（DSE），相信很大機會如期舉行。DSE考試影響上萬學生升學前途，亦是關乎正常社會運作的重要環節，倘若無法如常舉行，骨牌效應影響很大，惟大批學生聚集考場，疫情防控確是一個考驗。3月下旬本港疫情嚴峻，不少人關注 DSE能否順利開考，可幸疫情及時紓緩，為開考創造了有利條件。

非常時期需要非常手段。今次瘟疫百年一遇，面對疫情高峰，當然要以人命為先，竭盡全力遏制病毒在社區擴散，可是疫情對經濟和民生的衝擊亦不能忽視。國際貨幣基金組織最新預測，全球「很能可」經歷1930年代大蕭條以來最嚴重衰退，估計今年全球經濟將萎縮3%。香港作為外向型經濟體，國際交流停頓對香港打擊極大，至於停課、停業和限聚令等防疫「非常手段」，對社會正常運作影響更是非同小可，即使這些防疫措施效力強大，也不可能長期持續，否則會扼殺民眾生計，普羅大眾亦很難像過去數周般，長期處於高度緊繃狀態。

今次疫情有別於SARS，不大可能數月後「自然消失」，較有可能像波浪起伏般來襲，高峰期與緩和期反覆出現，就算短暫能夠切斷社區傳播鏈，確診病例暫時「歸零」，之後又可能因為外地爆疫，港人染疫歸來，出現輸入病例，引發社區傳播。以往專家一般以確診病例連續28天「歸零」，判斷疫情是否結束、防疫措施可否撤去，可是倘若今次疫情確如波浪，在疫苗明年面世前，恐怕很難連續28天「歸零」，就算碰巧出現了，也不代表本地疫情真的終結。既然未來一年半載要與COVID-19共存，各方就要思考「抗疫常態化」的長線對策。當局需要考慮怎樣處理防疫措施收放，在堅持防疫和社會運作之間求取平衡。

及早發現隔離增信心

抗疫須私家醫生相助

防疫措施「鬆綁」，分寸拿揑必須精準。不少專家指出，歐洲疫情只是略見緩和，美國各州疫情走勢各異，太早「鬆綁」疫情易有反覆，甚至給其他地區帶來新一波衝擊。香港若要放寬社區防疫措施，除了緊盯新增病例數目和社區傳播情况，亦需密切留意歐美和內地疫情有否反覆，切忌操之過急。港府放寬防疫措施的前提，應該是深化抗疫工作，在早發現、早隔離、早治療方面下更多工夫，讓公眾對鬆綁有較大信心。政府加強抵港人士的病毒檢測、打算利用駿洋邨更多單位作為檢疫設施，當然是正確做法，然而還有很多地方可以進一步加強。

香港在病毒檢測數量位居亞洲前列，可是目前檢測工作主要由公立醫院承擔，私家醫生和診所可以發揮更大作用。市民感冒很多時都習慣先去私家診所看醫生，私家診所可以協助收集呼吸道樣本，送交當局檢測，以便盡早發現感染者。上月初政府擴大「加強化驗室監察計劃」至所有私家診所及醫院，可是響應的私家醫生很有限，一些私家診所甚至將發燒者拒諸門外，只促病人去看急症。有業界人士聲稱，醫生不願參加計劃，是因為缺乏防護裝備、政府支援不足，云云。業界若有心協助抗疫，大可跟政府商量，可以怎樣互相支援配合；爆疫初期口罩等防疫物資短缺，私家診所亦受影響，可是近期本地醫療口罩供應已較充裕，私家醫生理應可以更積極支援抗疫，不應作壁上觀。

外圍疫情風高浪急，香港入境強制檢疫措施不能貿然放鬆，就算考慮到香港是外向型經濟體、不能長期「閉關鎖國」，日後任何調整，也都要審慎考慮。部分港人熱愛旅遊的國家或地區，確診病例看似不多，只因他們迄今所做的病毒檢測很有限，真實疫情可能遠比想像嚴重。對於病毒檢測工作不嚴不到位的地區，港府在入境檢疫限制方面，應堅持從緊從嚴。

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