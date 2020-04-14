社評：疫情放緩嚴防反覆 未雨綢繆抗下一浪

確診連續兩日單位數

復活節因素尚待反映

1月底本港首現確診個案，至今兩個半月，確診病例上周六累計突破1000宗，當中三成多是本地感染個案，其餘六成許確診者均有外遊，留學生佔近四分之一，最多確診者到過的地方為英國，接近400人，曾到過內地或由內地來港的個案，約有數十宗。湖北武漢爆疫，觸發本港第一波爆發。3月初歐美爆疫，大批港人從西方回港「避疫」，引發第二波疫情，規模甚於第一波，直至最近開始放緩。上周本港平均每日新增確診約20宗，按周減半，過去兩天更回落到個位數，是上月中以來最少，更重要是當局連續4天未再發現源頭不明個案。論數字，本港抗疫形勢似乎有所好轉，惟正如衛生防護中心提到，確診數字回落，不等於疫情受控，至少要持續兩周沒有新個案，方算「受控」。各界不能僅僅因為兩三天的數字，便斷言第二波疫情已成過去。

復活節公眾假期，不少私家診所沒有營業，少了人交樣本，病毒化驗數量減少，可能影響過去兩天的新增確診數字。隨着假期結束，化驗數量回升，未來數天病例會否反彈至雙位數，需要密切留意。復活節期間，不少市民外出活動，市面人流明顯增多，離島熙來攘往，郊遊行山者絡繹不絕，是否人人都有留意社交距離、做足衛生工夫，叫人懷疑。新型冠狀病毒默默傳播，不會因為復活節「放假」休息，未來兩周本港疫情仍有可能出現反覆，現在絕非鬆懈時候。

本港疫情走向，視乎三大因素，一是外圍疫情；二是能否及早發現並切斷社區傳播鏈，避免醫療系統超負荷崩潰；三是公眾有否做好個人衛生，續繼忍耐保持社交距離。全球確診人數超過180萬，逾11萬人死亡，美英疫情依然嚴峻；武漢解封以及俄羅斯疫情告急，亦對內地控疫工作帶來挑戰。日本作為港人熱門旅遊地點，最近疫情惡化，會否成為下一個疫情新「震央」，同樣令人關注。港人從其他地方回來，香港不能拒諸門外，只能靠強制檢疫把關。外圍疫情不息，無症狀感染者難防，輸入病例只能盡力控制，很難杜絕，最重要是繼續做好社區防控。

星洲疫情惡化

對香港有啟示

COVID-19爆發以來，港星兩地作為高度開放的小型經濟體，疫情走勢一度很接近，常成比較對象，然而最近新加坡似已瀕臨失守，累計病例逾2500宗，比香港多出一倍，過去5天更有兩天錄得逾200宗病例。星洲疫情發展對香港啟示有三，一是疫情惡化可以很快，上一刻守得住，下一刻仍有可能大規模爆發；二是再次證明COVID-19在炎熱環境下依然可以活躍傳播，不能假設入夏疫情緩和，以為社會可以很快回復正常是一廂情願；三是社區防疫宜緊不宜鬆。新加坡在強制檢疫及「封關」方面，比香港做得更嚴更早，可是在社區防疫方面， 諸如停課和鼓勵在家工作等，香港均比新加坡行得前。新加坡當局不想嚴重影響經濟民生，社區防疫力度一直比香港輕一些，直至最近疫情愈益嚴峻，才於上周宣布全面停課。

港府推出限聚令、停業令等社區防疫措施，似乎取得了一些成效，惟是否已經成功切斷本地傳播鏈，始終言之尚早，措施不能太早撤銷。當然，社區防疫措施代價巨大，抗疫戰長路漫漫，人們亦會疲累，過去兩周香港為了切斷傳播鏈竭盡全力，猶如拉長了的橡筋，如此緊繃狀態無法長期持續。正如本地防疫專家袁國勇所說，香港亦須想辦法重新運作。倘若本月底真的有充足證據，證明本地疫情已經受控，審慎放寬部分社區防疫措施，亦屬合理之舉，然而各界要有心理準備，一旦疫情反覆，隨時又要進入「全面應戰狀態」。

COVID-19疫情猶如波浪高低起伏，一波過去，不知下一波何時從何地再來，衝擊力度更是無法預測。當局應把握一波與一波之間的「疫情緩和期」，檢視上一波抗疫工作有何不足，做好應付下一波的備戰部署。舉例說，政府應該加緊物色更多地方作為檢疫中心，並與防疫專家合作，提升本地的病毒快速測試能力，務求更早更快找出感染者，早隔離早診治。

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